Η έλευση του Final Four 2026 της EuroLeague δεν αποτελεί απλώς την κορύφωση της αγωνιστικής δράσης στα ευρωπαϊκά γήπεδα, αλλά συνιστά μια ιστορική διασταύρωση προσωπικοτήτων, ρεκόρ και μακροχρόνιων διαδρομών στους πάγκους.

Η φετινή διοργάνωση φέρνει στο προσκήνιο στρατηγικές μονομαχίες που συνδέουν το ένδοξο παρελθόν του ευρωπαϊκού μπάσκετ με το παρόν, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σταθερότητα της ελληνικής προπονητικής σχολής και τη διεθνή καταξίωση κορυφαίων τεχνικών.

Η ελληνική πρωτιά του Μπαρτζώκα και η ευρωπαϊκή κυριαρχία του «Σάρας»

Η πέμπτη συναπτή παρουσία του Ολυμπιακού στην τελική φάση της διοργάνωσης επισφραγίζει παράλληλα ένα σπουδαίο προσωπικό επίτευγμα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Ο 60χρονος Έλληνας τεχνικός συμπληρώνει πλέον επτά συνολικά συμμετοχές σε Final Four, κατακτώντας την απόλυτη πρωτιά ανάμεσα στους Έλληνες προπονητές.

Με την επίδοση αυτή ξεπερνά εμβληματικές μορφές του παρελθόντος και του παρόντος, όπως τον Δημήτρη Ιτούδη (έξι παρουσίες, όλες με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας) και τον θρυλικό Γιάννη Ιωαννίδη (έξι παρουσίες, μοιρασμένες σε Άρη, Ολυμπιακό και ΑΕΚ).

Η διαδρομή του Μπαρτζώκα, η οποία ξεκίνησε εντυπωσιακά με την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου το 2013 στην παρθενική του σεζόν στο λιμάνι, περιλαμβάνει και την ιστορική υπέρβαση με την ταπεινή —βάσει ονόματος— Λοκομοτίβ Κουμπάν το 2016, προτού εδραιώσει το τρέχον σερί του στον πάγκο του Ολυμπιακού από το 2020 έως σήμερα.

Στην αντίπερα όχθη του ημιτελικού, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους συνεχίζει να γράφει τη δική του μυθική ιστορία. Ο τεχνικός της Φενερμπαχτσέ δίνει το «παρών» στη μεγάλη γιορτή για έκτο διαδοχικό έτος, ένα ευρωπαϊκό σερί που του επιτρέπει να προσπεράσει τους Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Δημήτρη Ιτούδη (που είχαν σταματήσει στις πέντε διαδοχικές παρουσίες).

Ο Λιθουανός, ο οποίος έχει κατακτήσει το τρόπαιο τέσσερις φορές ως παίκτης με τρεις διαφορετικές ομάδες, ανήκει πλέον στην κλειστή ελίτ των τεσσάρων προσωπικοτήτων που έχουν στεφθεί πρωταθλητές Ευρώπης τόσο ως αθλητές όσο και ως προπονητές, πλάι στους Αρμενάκ Αλατσατσάν, Λόλο Σάινθ και Σβέτισλαβ Πέσιτς.

Το προπονητικό ταξίδι του «Σάρας» στα Final Four ξεκίνησε το 2018 με την εντυπωσιακή πορεία της Ζαλγκίρις Κάουνας —αποκλείοντας τότε μάλιστα τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας— συνεχίστηκε με μια τριετία στην Μπαρτσελόνα και πλέον αποκτά νέα δυναμική στο τιμόνι του τουρκικού συλλόγου, με στόχο τη back-to-back κατάκτηση της Ευρωλίγκας, έχοντας ήδη στο ενεργητικό του την περσινή κατάκτηση στο Αμπου Ντάμπι.

Σημείωση Ρεκόρ: Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως Μπαρτζώκας και Γιασικεβίτσιους μοιράζονται, πέρα από τον ίδιο συνολικό αριθμό παρουσιών (7), και το ίδιο ακριβώς ρεκόρ στους ημιτελικούς της καριέρας τους (2-4).

Η αναβίωση ενός ισπανικού «εμφυλίου»

Παράλληλα με τη μάχη των Μπαρτζώκα και Γιασικεβίτσιους, το Final Four του 2026 φέρνει στο προσκήνιο μια συναρπαστική ιστορική σύμπτωση. Στον έτερο ημιτελικό, δύο βετεράνοι των ευρωπαϊκών πάγκων, ο Σέρτζιο Σκαριόλο της Ρεάλ Μαδρίτης και ο Πέδρο Μαρτίνεθ της Βαλένθια, αναβιώνουν μια αντιπαλότητα που κρατά σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Ήταν το μακρινό 1990 όταν οι δύο νεαροί τότε προπονητές βρέθηκαν αντιμέτωποι στους διπλούς τελικούς του Κυπέλλου Κόρατς. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ, σε ηλικία μόλις 28 ετών, έχοντας αντικαταστήσει τον Χερμπ Μπράουν στην τεχνική ηγεσία της Μπανταλόνα, οδήγησε την καταλανική ομάδα στην κατάκτηση του τροπαίου απέναντι στη Σκαβολίνι Πέζαρο του Σκαριόλο, γινόμενος ο νεαρότερος τεχνικός που κατακτά ευρωπαϊκό τίτλο.

Ο «Δον Σέρχιο», ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με τη χρυσή εποχή της Εθνικής Ισπανίας (13 χρόνια παρουσίας, 5 χρυσά μετάλλια), επιστρέφει στο κορυφαίο διασυλλογικό ραντεβού μετά από 18 χρόνια, έχοντας καταγράψει ελάχιστες παρουσίες σε Final Four Ευρωλίγκας παρά το τεράστιο εκτόπισμά του. Η πρώτη του παρουσία χρονολογείται το 1991 στο Παρίσι με την Πέζαρο (όπου αποκλείστηκε οριακά από τη μετέπειτα πρωταθλήτρια Γιουγκοπλάστικα / ΠΟΠ 84), ενώ η δεύτερη το 2007 στο ΟΑΚΑ με την Ουνικάχα Μάλαγα. Σήμερα, στα 65 του έτη, κατάφερε να οδηγήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Final Four κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του στον πάγκο της «Βασίλισσας», σπάζοντας μια μακρά προσωπική παράδοση «απουσίας».

Απέναντί του, ο συνομήλικός του Καταλανός, Πέδρο Μαρτίνεθ, εξαργυρώνει την εξαιρετική του πορεία με τη Βαλένθια, κάνοντας το ντεμπούτο του σε Final Four Ευρωλίγκας. Η μοίρα το έφερε έτσι ώστε, 36 χρόνια μετά εκείνη τη μάχη του 1990, οι δύο άνδρες να διεκδικούν ξανά το εισιτήριο για την κορυφή της Ευρώπης, αποδεικνύοντας ότι η κλάση, η επιμονή και η μπασκετική ευφυΐα δεν έχουν ημερομηνία λήξης.