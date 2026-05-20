Το ενδεχόμενο καθιέρωσης ενός μεικτού εκλογικού συστήματος, οι τεχνικές προκλήσεις για τις μονοεδρικές περιφέρειες, αλλά και η πολιτική παραδοχή για την ανάγκη ύπαρξης μιας ισχυρής εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης, κυριάρχησαν στη συζήτηση του Υπουργού Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου, με τον δημοσιογράφο Σταύρο Παπαντωνίου, στο ετήσιο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών («Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας»).

«Με το που ορκίζεται μια κυβέρνηση έχουμε πάντα τρία ερωτήματα: πότε θα γίνει ανασχηματισμός, πότε θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος και πότε θα γίνουν πρόωρες εκλογές», σχολίασε ο κ. Λιβάνιος, συνδέοντας τη συζήτηση για τις εκλογές με την επικείμενη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Ο Υπουργός Εσωτερικών υπενθύμισε ότι η συζήτηση για ένα μεικτό σύστημα – με βουλευτές που θα εκλέγονται σε μονοεδρικές περιφέρειες και άλλους με λίστα σε ευρύτερες περιφέρειες – δεν είναι νέα, καθώς είχε απασχολήσει στο παρελθόν τόσο τον Θεόδωρο Πάγκαλο όσο και την Ντόρα Μπακογιάννη. Μάλιστα, ανέφερε ότι το 2009 είχε συγκροτηθεί ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων στο Υπουργείο Εσωτερικών που μελέτησε διεξοδικά το ζήτημα, όμως η έλευση της κρίσης «πάγωσε» τις εξελίξεις. «Ένα μεικτό σύστημα θα μπορούσε να προσφέρει λύσεις, πλην όμως υπάρχουν τεχνικές λεπτομέρειες που πρέπει να εξεταστούν με προσοχή», υπογράμμισε, θέτοντας ένα καίριο ερώτημα: «Ποιος θα χαράξει τις μονοεδρικές περιφέρειες;».

Η αποτίμησή του για τη σημερινή πολιτική πραγματικότητα της χώρας, η οποία χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός κυρίαρχου κόμματος με σημαντική δημοσκοπική απόσταση από τα υπόλοιπα, έβαλε στο τραπέζι μια άλλη διάσταση. «Αυτό είναι κόντρα στο μοντέλο με το οποίο έχει λειτουργήσει η χώρα από τη Μεταπολίτευση και μετά», παραδέχτηκε ο κ. Λιβάνιος, συμπληρώνοντας: «Προτιμώ να έχω έναν αντίπαλο που δημιουργεί εναλλακτική λύση κυβερνησιμότητας ώστε να με κάνει και εμένα ως κυβέρνηση να είμαι καλύτερος, παρά να υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κόμματος».

Οι δημοσκοπήσεις και η διάκριση δεξιάς – αριστεράς

Σχολιάζοντας τον ρόλο των δημοσκοπήσεων, ξεκαθάρισε ότι αποτελούν εργαλεία και «δεν πρέπει ούτε να τις θεοποιούμε ούτε να τις δαιμονοποιούμε και να τις χειριζόμαστε αλά καρτ». Παράλληλα, εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του για το αν υφίσταται πλέον ο παραδοσιακός διαχωρισμός μεταξύ Δεξιάς και Αριστεράς, σημειώνοντας ότι αυτό αποτυπώνεται καθαρά στις μετακινήσεις των ψηφοφόρων: «Θα το ζήσουμε τις επόμενες μέρες και με το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού».

Τέλος, αναφορικά με το κατά πόσο τα νέα κόμματα που εμφανίζονται στο πολιτικό προσκήνιο μπορούν να απειλήσουν τα κυβερνητικά ποσοστά, ο Υπουργός Εσωτερικών εμφανίστηκε καθησυχαστικός, εκτιμώντας μάλιστα ότι το αποτέλεσμα μπορεί να είναι αντίστροφο: «Όσοι σήμερα στην πρόθεση ψήφου λένε ότι θα ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία πολύ δύσκολα θα αλλάξουν την άποψή τους με την έλευση των τριών νέων κομμάτων. Ενδεχομένως, μάλιστα, να δημιουργηθεί και μια αύξηση της συσπείρωσης της Νέας Δημοκρατίας λόγω της ύπαρξής τους».