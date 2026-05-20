Κινέζοι στρατιώτες στάθηκαν σε στάση προσοχής, ενώ μια στρατιωτική μπάντα έπαιζε τους εθνικούς ύμνους της Ρωσίας και της Κίνας για τους ηγέτες στο κέντρο του Πεκίνου. Παιδιά κυμάτιζαν ρωσικές και κινεζικές σημαίες και φώναζαν «Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε!» στα κινέζικα, πριν οι δύο ηγέτες εισέλθουν στη Μεγάλη Αίθουσα.

Η σκηνή θύμιζε τη συνάντηση υψηλού προφίλ του Τραμπ με τον Σι στο Πεκίνο την περασμένη εβδομάδα, όταν οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου συζήτησαν θέματα που κυμαίνονταν από το εμπόριο και τις επενδύσεις έως τη σύγκρουση με το Ιράν και την Ταϊβάν.

Σι: «Ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον «νόμο της ζούγκλας»

Οι συνομιλίες μεταξύ του Σι και του Πούτιν ξεκίνησαν με μια συντομότερη, λεγόμενη «συνάντηση περιορισμένης σύνθεσης», στην οποία συμμετείχαν λιγότεροι εκπρόσωποι για να συζητήσουν ευαίσθητα ζητήματα, προτού οι δύο ηγέτες πραγματοποιήσουν «συνάντηση ευρείας σύνθεσης» με τις αντιπροσωπείες τους.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Γουάνγκ Γι, ο οποίος υποδέχθηκε τον Πούτιν κατά την άφιξή του στο Πεκίνο το βράδυ της Τρίτης, αναμένεται επίσης να έχει συνομιλίες με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας ανέφεραν ότι ο Σι, στην εναρκτήρια ομιλία του, δήλωσε ότι οι δύο χώρες πρέπει να αλληλοβοηθηθούν στην εθνική ανάπτυξη και αναζωογόνηση, προσθέτοντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον «νόμο της ζούγκλας».

Η πρόσκληση Πούτιν στον Σι

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Πούτιν χαρακτήρισε τις σχέσεις των δύο χωρών ως «σε πρωτοφανές επίπεδο», επισημαίνοντας ότι η Μόσχα παραμένει «αξιόπιστος προμηθευτής ενέργειας» εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο Πούτιν προσκάλεσε επίσης τον Σι να επισκεφθεί τη Ρωσία το επόμενο έτος.

Ο Σι δήλωσε ότι η συνέχιση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή είναι «ανεπιθύμητη» και ότι «η επίτευξη μιας συνολικής εκεχειρίας αποτελεί θέμα ύψιστης προτεραιότητας», σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το αμοιβαίο εμπόριο και οι επενδύσεις είναι πιθανό να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας του Πούτιν, καθώς η οικονομία του, που έχει πληγεί από τις κυρώσεις, υποφέρει από το αυξανόμενο κόστος του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία.

Η εμπορική συμφωνία Κίνας – ΗΠΑ για τα 200 Boeing

Καθώς ο Σι ετοιμαζόταν να υποδεχτεί τον Πούτιν, το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου επιβεβαίωσε ότι η Κίνα θα αγοράσει 200 αεροσκάφη της Boeing και θα επιδιώξει την παράταση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ που είχε επιτευχθεί πέρυσι στην Κουάλα Λουμπούρ. Η δήλωση αυτή σηματοδότησε την πρώτη επιβεβαίωση από το Πεκίνο της παραγγελίας προς τη Boeing, στην οποία είχε αναφερθεί ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα.

Κρίσιμη η αποτίμηση των δύο διαδοχικών συναντήσεων

Το πλαίσιο και ο τρόπος των συναντήσεων του Σι με άλλους ηγέτες του κόσμου θεωρείται συχνά ως ένδειξη της εκτίμησης του Κινέζου προέδρου για τον επισκέπτη του, με την εικόνα και τα αποτελέσματα της συνάντησής του με τον Πούτιν να βρίσκονται υπό αυξημένη παρακολούθηση, δεδομένου ότι έρχεται τόσο σύντομα μετά την επίσκεψη του Τραμπ.

Τσάι και συμπάθεια μεταξύ Πούτιν και Σι

Σε αντίθεση με τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα των σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, ο Πούτιν και ο Σι έχουν δείξει μια ολοένα και πιο θερμή σχέση τα τελευταία χρόνια, με τους ηγέτες να αποκαλούν ο ένας τον άλλον «αγαπητούς» και «παλιούς» φίλους.

Όταν ο Κινέζος ηγέτης φιλοξένησε για τελευταία φορά τον Ρώσο ομόλογό του τον Μάιο του 2024, οι δύο άνδρες φαινόταν άνετοι καθώς έβγαλαν τις γραβάτες τους και μιλούσαν πίνοντας τσάι σε έναν πρώην αυτοκρατορικό κήπο που σήμερα στεγάζει τα γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας.