Όταν το χαμόγελο γίνεται μια πράξη αντίστασης απέναντι στις δυσκολίες, η ζωή αποκτά άλλο βάθος, νοηματοδοτώντας όλα όσα έχουν πραγματικά αξία.

Για ένα παιδί που παλεύει με μια σοβαρή ασθένεια, η εκπλήρωση μιας βαθιάς του επιθυμίας γίνεται η ελπίδα που σαν το φως διώχνει τα γκρι της καθημερινότητας. Είναι μια ανάσα αισιοδοξίας που του θυμίζει πως, όσο δύσκολη κι αν είναι η μάχη, δεν την δίνει μόνο του.

Σε αυτό το ευαίσθητο μονοπάτι, όπου η παιδική αθωότητα δοκιμάζεται, η ανάγκη για συμπαράσταση γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ. Και για αυτό δεν πρόκειται απλώς για μια κοινωνική δράση, αλλά για μια βαθιά ανθρώπινη υπόσχεση ότι η μαγεία των ονείρων πρέπει να παραμένει ζωντανή.

Με αυτό το βαθιά ανθρώπινο σκεπτικό, η AVIN παρουσιάζει τη νέα της πρωτοβουλία «AVIN Στηρίζω», επιλέγοντας να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι προσφοράς από εκείνους που μας έχουν περισσότερο ανάγκη: τα παιδιά του Make–A–Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος).

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, ο οργανισμός αυτός επιτελεί ένα σπουδαίο έργο, αποδεικνύοντας πως η πραγματοποίηση μιας ευχής δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ένα απαραίτητο «φάρμακο» για την ψυχή του μικρού ασθενή και η απτή συμπαράσταση στην οικογένειά του.

Η συνεργασία της AVIN με το Make-A-Wish Ελλάδος στοχεύει σε αυτόν ακριβώς τον ουσιαστικό αντίκτυπο και την ψυχολογική ενδυνάμωση. Όταν ένα παιδί βλέπει το όνειρό του να παίρνει σάρκα και οστά, ανακτά την πίστη του στις δικές του δυνάμεις και το κουράγιο που αντλεί γίνεται το καύσιμο για τη δική του προσωπική διαδρομή προς τη θεραπεία.

Η κα Μαρία Κανάκη, Marketing & Business Development Manager της AVIN, δίνει το στίγμα αυτής της προσπάθειας: «Κάθε παιδί αξίζει να ονειρεύεται και να χαμογελά. Το να μπορούμε να στεκόμαστε δίπλα τους και να τους δίνουμε δύναμη και ελπίδα αποτελεί για εμάς ουσιαστική δέσμευση. Με το “AVIN Στηρίζω” συνεχίζουμε δυναμικά ένα ταξίδι προσφοράς στην κοινωνία, γιατί και σε αυτή τη διαδρομή, είμαστε μαζί».

Η AVIN, διαχρονικά συνδεδεμένη με τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, δείχνει μέσα από αυτή την κίνηση το ανθρώπινο πρόσωπό της. Η νέα τηλεοπτική καμπάνια που βρίσκεται ήδη στον αέρα, υπενθυμίζει σε όλους μας ότι ακόμα και η μικρότερη πράξη φροντίδας μπορεί να κάνει τη διαφορά, ειδικότερα όταν πρόκειται για παιδιά.

Το μήνυμα είναι σαφές: η κοινωνική ευθύνη μετριέται σε πράξεις και παιδικά χαμόγελα. Μέσα από το «AVIN Στηρίζω», η εταιρεία δεσμεύεται να παραμείνει παρούσα, προσφέροντας με συνέπεια και ευαισθησία, γιατί τελικά, η αξία μιας κοινωνίας κρίνεται από το πώς και το πόσο βρίσκεται δίπλα στις πιο δύσκολες στιγμές των μελών της.

Κάθε ευχή που βρίσκει τον δρόμο της είναι μια νίκη της ζωής και της ελπίδας. Και σε αυτόν τον μακρύ αγώνα, η AVIN και το Make-A-Wish Ελλάδος μας θυμίζουν πως όταν είμαστε μαζί, τα όνειρα δεν έχουν όρια αλλά έναν ουρανό γεμάτο αστέρια.