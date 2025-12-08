Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το απόγευμα της Τρίτης (09/12, , 17:30) στην Αστάνα την Καϊράτ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η αναμέτρηση είναι σαν τελικός για τους ερυθρόλευκους οι οποίοι θέλουν μόνο νίκη για να παραμείνουν ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης στην επόμενη φάση. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου για τον αγώνα αναφέρθηκε στην κατάσταση του Ντανιέλ Ποντένσε.

«Ο Ντανιέλ προπονείται με την ομάδα εδώ και μια εβδομάδα περίπου. Υπήρχαν κάποια προβλήματα για να επανέλθει, ελπίζουμε να είναι καλά, θα δούμε και τη σημερινή προπόνηση. Ο Ολυμπιακός σε όλες τις διοργανώσεις είναι υποχρεωμένος να κερδίσει, επομένως δεν έχει το ματς κάποια ιδιαιτερότητα. Θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να πάρουμε τη νίκη. Δεν θέλουμε να έχουμε κάποια ιδιαίτερη πίεση, γιατί σε όλα τα παιχνίδια πάμε με στόχο τη νίκη» τόνισε αρχικά.

Επιπρόσθετα μιλώντας για τον αγώνα και εάν τον βλέπει σαν τελικό επεσήμανε: «Δεν θέλω να μεταδώσω κάτι τέτοιο στην ομάδα, γιατί δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει κάποιον. Ίσως τα αποτελέσματα να μην ήταν ως τώρα αυτά που θέλουμε, αλλά όλοι ξέρουμε πώς είναι αυτή η διοργάνωση. Η κατάσταση ακόμη είναι στο χέρι μας. Πρέπει να συγκεντρωθούμε σε ένα ακόμη παιχνίδι, δεν θέλω να βάλω σε κανέναν έξτρα πίεση, ούτε στον εαυτό μου, αυτό δεν θα βοηθήσει σε τίποτα».

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Κουρακλής, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.