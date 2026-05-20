Στα…αζήτητα μένουν επενδυτικά σχέδια αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θεωρούνταν ότι είχαν διασφαλίσει πρόσβαση σε πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όμως τελικά δεν θα υλοποιηθούν λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων κονδυλίων.

Πρόκειται κυρίως για μεγάλες επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού, του εμπορίου και των ακινήτων, οι οποίοι υπέβαλαν εγκαίρως πλήρεις φακέλους χρηματοδότησης έως τα τέλη Μαΐου, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Τα πρώτα σημάδια επιβράδυνσης στη λειτουργία του Ταμείου Ανάκαμψης είχαν εμφανιστεί ήδη από τα τέλη του 2025. Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, βλέποντας ότι η απορρόφηση των δανειακών πόρων κινείτο με αργούς ρυθμούς και ενόψει της επικείμενης αναθεώρησης του προγράμματος, προχώρησε στη μεταφορά περίπου 2 δισ. ευρώ στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), ώστε τα συγκεκριμένα κεφάλαια να αξιοποιηθούν και να μη χαθούν.

Όπως και φαίνεται ότι θα γίνει τελικά, σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η επίσπευση της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης αιτήσεων χρηματοδότησης, με την καταληκτική ημερομηνία να μεταφέρεται ουσιαστικά τρεις μήνες νωρίτερα, από τα τέλη Αυγούστου στα τέλη Μαΐου.

Έχουν ήδη υπογραφεί 798 συμβάσεις συνολικού ύψους 27,5 δισ. ευρώ

Ο «συναγερμός» για το Ταμείο Ανάκαμψης

Το παραπάνω σήμανε «συναγερμό» σε τράπεζες και επιχειρήσεις, που επιδόθηκαν σε αγώνα δρόμου για να εξασφαλίσουν τη χαμηλότοκη χρηματοδότηση του Ταμείου πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατατέθηκαν αιτήσεις που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα διαθέσιμα κεφάλαια, με αποτέλεσμα σήμερα σημαντικός αριθμός επενδυτικών σχεδίων να μένει εκτός χρηματοδότησης.

Σημειώνεται ότι, μετά τη μεταφορά των 2 δισ. ευρώ στην ΕΑΤ, το συνολικό ύψος των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας διαμορφώθηκε στα 13,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων έως τα τέλη Μαρτίου είχαν ήδη διατεθεί 9,5 δισ. ευρώ.

Για το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης Ορέστης Καβαλάκης σημείωσε ότι «έχουν ήδη διατεθεί όλοι οι πόροι προς τις τράπεζες» και πλέον απομένει μόνο «η ολοκλήρωση των συμβασιοποιήσεων μέχρι την τεθείσα προθεσμία του τέλους Μαΐου».

Ανέφερε ότι έχουν ήδη υπογραφεί 798 συμβάσεις συνολικού ύψους 27,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 12,5 δισ. ευρώ προέρχονται από δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, 8,8 δισ. ευρώ από τραπεζικά κεφάλαια και 6,2 δισ. ευρώ από ίδια συμμετοχή επενδυτών.

Κάποια projects ίσως ακυρωθούν ή προχωρήσουν με αυξημένο χρηματοδοτικό κόστος

Τα projects που θα ακυρωθούν

Χθες, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας ανέφερε ότι οι πόροι του Ταμείου διοχετεύθηκαν σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας, όπως η ενέργεια, ο τουρισμός και η μεταποίηση.

Τόνισε ακόμη ότι τα διαθέσιμα κεφάλαια έχουν πλέον σχεδόν εξαντληθεί, επισημαίνοντας πως η εικόνα αυτή κατέστη σαφής «τις τελευταίες δέκα ημέρες».

Αναφερόμενος στις αιτήσεις που υπερβαίνουν τα διαθέσιμα κονδύλια, εκτίμησε ότι από τα επενδυτικά σχέδια ύψους 6-8 δισ. ευρώ, ένα μέρος θα καλυφθεί από τις τράπεζες, ένα άλλο μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας σε συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα, ενώ ορισμένα έργα ενδέχεται τελικά να μην υλοποιηθούν. Όπως σημείωσε, κάποια projects ίσως ακυρωθούν ή προχωρήσουν με αυξημένο χρηματοδοτικό κόστος.

Οι εκκρεμότητες του Σεπτεμβρίου

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα όσα είπε χθες ο κ. Παπαθανάσης, τη Δευτέρα η Ελλάδα πρόκειται να καταθέσει το 8ο αίτημα εκταμίευσης επιδοτήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 1,4 δισ. ευρώ, το οποίο συνδέεται με την ολοκλήρωση 32 οροσήμων.

Παράλληλα, θα υποβληθεί και το έβδομο αίτημα για το δανειακό σκέλος του προγράμματος, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 2,6 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο βάρος μεταφέρεται ήδη στο φθινόπωρο, όταν αναμένεται να κατατεθεί το 9ο αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα αφορά 134 ορόσημα και χρηματοδότηση ύψους 3,8 δισ. ευρώ.

Την ίδια περίοδο θα κατατεθεί και το 80 αίτημα για το δανειακό σκέλος, με αποτέλεσμα το συνολικό νέο πακέτο να διαμορφωθεί περίπου στα 4,8 δισ. ευρώ.

Πηγή ΟΤ