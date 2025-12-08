Η Paramount Skydance ξεκινά από την αρχή τη δική της προσπάθεια εξαγοράς της Warner Bros. Discovery αξίας 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αφού έχασε από τη Netflix σε έναν διαγωνισμό προσφορών που διήρκεσε μήνες για τα ιστορικά περιουσιακά στοιχεία.

Η Paramount θα απευθυνθεί απευθείας στους μετόχους της WBD με μια προσφορά εξ ολοκλήρου σε μετρητά, 30 δολάρια ανά μετοχή. Πρόκειται για την ίδια προσφορά που η WBD απέρριψε την προηγούμενη εβδομάδα, για την οποία ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount Skydance, Ντέιβιντ Έλισον, δήλωσε τη Δευτέρα (8/12) ότι «ποτέ δεν έλαβε απάντηση» από τη Warner Bros. Discovery.

«Είμαστε εδώ για να ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε», δήλωσε ο Έλισον στο CNBC, στην εκπομπή Squawk on the Street, τη Δευτέρα. «Βάλαμε την εταιρεία στο παιχνίδι». Η προσφορά υποστηρίζεται από χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου από την οικογένεια Έλισον και την RedBird Capital, καθώς και από 54 δισ. δολάρια σε δεσμεύσεις χρέους από τις Bank of America, Citi και Apollo Global Management.

Την Παρασκευή (5/12), η Netflix ανακοίνωσε συμφωνία για την εξαγορά των στούντιο και των περιουσιακών στοιχείων streaming της WBD για 72 δισ. δολάρια. Η Paramount είχε καταθέσει προσφορά για ολόκληρη τη Warner Bros. Discovery, συμπεριλαμβανομένων αυτών των περιουσιακών στοιχείων και των τηλεοπτικών της δικτύων, όπως τα CNN και TNT Sports.

Τα στελέχη της Paramount σκοπεύουν επίσης να υποστηρίξουν ότι η δική τους συμφωνία θα έχει μια πολύ συντομότερη διαδικασία ρυθμιστικής έγκρισης, λόγω του μικρότερου μεγέθους της εταιρείας και της φιλικής σχέσης με την κυβέρνηση Τραμπ.

«Έχουμε κάνει εξαιρετικές συζητήσεις με τον Πρόεδρο σχετικά με αυτό, αλλά δεν θέλω να μιλήσω εκ μέρους του», δήλωσε ο Έλισον τη Δευτέρα. Η προτεινόμενη εξαγορά από τη Netflix έχει ήδη εγείρει ζητήματα αντιμονοπωλιακής φύσης, ιδιαίτερα επειδή θα συνδύαζε δύο από τις πιο κυρίαρχες πλατφόρμες streaming.

Η Netflix συμφώνησε να πληρώσει στη Warner Bros. Discovery 5,8 δισ. δολάρια αν η συμφωνία δεν εγκριθεί, σύμφωνα με κατάθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την Παρασκευή. Η Warner Bros. Discovery ανέφερε ότι θα πληρώσει 2,8 δισ. δολάρια ως αποζημίωση διάλυσης της συμφωνίας, αν αποφασίσει να την ακυρώσει για να επιδιώξει άλλη συγχώνευση.

Ο ρόλος του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επισημάνει πιθανούς προβληματισμούς σχετικά με τη σχεδιαζόμενη συμφωνία της Netflix για την εξαγορά του κινηματογραφικού στούντιο και των δημοφιλών δικτύων streaming της HBO.

Σε μια εκδήλωση στην Ουάσιγκτον την Κυριακή (7/12), είπε ότι η Netflix έχει «μεγάλο μερίδιο αγοράς» και ότι το συνδυασμένο μέγεθος των εταιρειών «θα μπορούσε να είναι πρόβλημα».

Το τμήμα ανταγωνισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το οποίο εποπτεύει μεγάλες συγχωνεύσεις, μπορεί να υποστηρίξει ότι η συμφωνία παραβιάζει τον νόμο αν οι συνδυασμένες επιχειρήσεις καταλαμβάνουν υπερβολικά μεγάλο μέρος της αγοράς streaming.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι θα συμμετάσχει προσωπικά στην απόφαση περί έγκρισης της συμφωνίας και επανέλαβε πολλές φορές το μέγεθος του μεριδίου αγοράς της Netflix ενώ υποστήριξε ότι ο συν-διευθύνων σύμβουλος της Netflix, Τεντ Σαράντος, επισκέφθηκε πρόσφατα το Οβάλ Γραφείο και τον επαίνεσε για τη δουλειά του στην εταιρεία. «Τρέφω μεγάλο σεβασμό για εκείνον. Είναι σπουδαίος άνθρωπος», είπε ο Τραμπ.

Ο Μπιλ Κοβάτσικ, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού των ΗΠΑ (Federal Trade Commission), δήλωσε στο BBC ότι τα σχόλια του Τραμπ σημαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις για τα ζητήματα της συμφωνίας θα περάσουν από τον Λευκό Οίκο. «Αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα θα έχουμε ένα βαθύ, πρωτοφανές επίπεδο προεδρικού ελέγχου σε μια διαδικασία που παλαιότερα ήταν μια τεχνική ανάλυση συγχώνευσης».