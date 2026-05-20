Η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα συνεχίζει να κινείται σε υψηλούς ρυθμούς, με το ενδιαφέρον τόσο από εγχώριους όσο και από ξένους επενδυτές να παραμένει έντονο. Πίσω όμως από τις αυξημένες συναλλαγές, τις ανακαινίσεις και τη διαρκή αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών, διαμορφώνεται μία αγορά πιο σύνθετη σε σχέση με το παρελθόν.

Η άνοδος των τιμών, το αυξημένο κόστος κατασκευής και χρηματοδότησης, οι νέες ενεργειακές απαιτήσεις αλλά και οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον, όπου η σωστή αξιολόγηση κινδύνου αποκτά κομβικό ρόλο για κάθε αγορά ή επένδυση. Πλέον, η διαδικασία αγοράς κατοικίας δεν εξαρτάται μόνο από την εύρεση του κατάλληλου ακινήτου, αλλά και από την ικανότητα του ενδιαφερόμενου να αξιολογήσει σωστά τα δεδομένα που έχει μπροστά του, δηλαδή τα τραπεζικά προγράμματα, τους όρους χρηματοδότησης, τις υποχρεώσεις που προκύπτουν σε βάθος χρόνου και φυσικά το συνολικό κόστος της επένδυσης.

Ακριβώς για αυτό, σήμερα οι ενδιαφερόμενοι δεν αναζητούν απλώς ένα στεγαστικό δάνειο, αλλά έναν ειδικό που θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τι πραγματικά συμφέρει, ποια επιλογή ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και στις οικονομικές τους δυνατότητες, αλλά και πώς μπορούν να κινηθούν με όσο τον δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια σε μία τόσο απαιτητική διαδικασία. Αυτό ακριβώς το κενό καλύπτει η FinTHESIS, μέσα από ένα μοντέλο εξειδικευμένης συμβουλευτικής που τοποθετεί στο επίκεντρο τις ανάγκες του υποψήφιου αγοραστή και όχι μόνο τη χρηματοδότηση για την αγορά ακινήτου.

Η νέα πραγματικότητα στην αγορά κατοικίας απαιτεί σωστές αποφάσεις

Με τις επιλογές χρηματοδότησης να πολλαπλασιάζονται και τους όρους των τραπεζικών προϊόντων να γίνονται όλο και πιο σύνθετοι, η σωστή ενημέρωση μετατρέπεται σε βασικό εργαλείο για κάθε υποψήφιο αγοραστή. Η επιλογή ενός στεγαστικού δανείου δεν αφορά μόνο το επιτόκιο ή τη μηνιαία δόση, αλλά τη συνολική εικόνα της επένδυσης, τη δυνατότητα κάλυψης των μελλοντικών υποχρεώσεων, αλλά και την κατανόηση παραμέτρων που πολλές φορές παραμένουν δυσνόητες για το ευρύ κοινό.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πιστοποιημένος Σύμβουλος της FinTHESIS λειτουργεί ως σημείο αναφοράς σε όλη τη διαδικασία αγοράς κατοικίας. Αναλαμβάνει να συγκεντρώσει, να οργανώσει και να εξηγήσει όλα τα δεδομένα που χρειάζεται να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος, ώστε να μπορεί να συγκρίνει τις διαθέσιμες επιλογές και να προχωρήσει με μεγαλύτερη σιγουριά στη χρηματοδότηση. Μάλιστα, μέσω του ψηφιακού εργαλείου e-stegastiko, η διαδικασία της αίτησης γίνεται πιο οργανωμένη και εύκολη, περιορίζοντας σημαντικά τη γραφειοκρατία και τον χρόνο που απαιτεί συνήθως ένα στεγαστικό δάνειο.

Η υποστήριξη όμως δεν σταματά μόνο στην εξασφάλιση χρηματοδότησης. Η FinTHESIS επεκτείνει τη συμβουλευτική εμπειρία και μετά την έγκριση, μέσα από συνεργασίες με αξιόπιστους partners που καλύπτουν πρακτικές ανάγκες ενός νέου σπιτιού. Στο πλαίσιο αυτό, έως τις 31 Οκτωβρίου προσφέρει 20% έκπτωση σε όλες τις οικιακές συσκευές, καθώς και στην επέκταση εγγύησης SafetyNet. Η παροχή ενεργοποιείται με την εκταμίευση δανείου από οποιαδήποτε τράπεζα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος, συνδέοντας άμεσα τη χρηματοδότηση με τις πραγματικές ανάγκες εγκατάστασης και εξοπλισμού μιας κατοικίας.

Σε μία αγορά που αλλάζει συνεχώς και απαιτεί όλο και μεγαλύτερη προσοχή, η σωστή καθοδήγηση αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος μίας επιτυχημένης αγοράς ακινήτου. Γιατί τελικά, η σωστή απόφαση δεν αφορά μόνο το ποιο σπίτι θα επιλέξουμε, αλλά και το πώς θα φτάσουμε σε αυτό με καλύτερους όρους για το μέλλον. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες στο finthesis.gr