Στο Πεκίνο έφτασε την Τετάρτη ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προκειμένου να συναντήσει τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, με το μακροχρόνια καθυστερημένο έργο του αγωγού φυσικού αερίου «Power of Siberia 2» να βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν διαταράσσει τον ενεργειακό εφοδιασμό.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε την Τρίτη ότι το έργο «θα συζητηθεί λεπτομερώς μεταξύ των ηγετών».

Ο προγραμματισμένος αγωγός μήκους 2.600 χιλιομέτρων θα μεταφέρει 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως από τα κοιτάσματα Yamal της Ρωσίας προς την Κίνα μέσω της Μογγολίας. Η Μόσχα και το Πεκίνο υπέγραψαν ένα νομικά δεσμευτικό μνημόνιο για την προώθηση της κατασκευής τον Σεπτέμβριο του 2025, αλλά η τιμολόγηση, οι όροι χρηματοδότησης και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης παραμένουν ανεπίλυτα προβλήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κίνα επιθυμούσε οι όροι τιμολόγησης για τον νέο αγωγό να αντιστοιχούν στην εγχώρια τιμή της Ρωσίας, που κυμαίνεται στα 120-130 δολάρια ανά 1.000 κυβικά μέτρα, ενώ η Μόσχα επιδιώκει όρους πιο κοντά σε αυτούς του «Power of Siberia 1», οι οποίοι, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, θα υπερδιπλασιάσουν το εν λόγω ποσό.

Η Κίνα αποτελεί σημαντικό αγοραστή ενέργειας από τη Μόσχα, με τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου να σημειώνουν άνοδο 35% σε ετήσια βάση κατά το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με επίσημα τελωνειακά στοιχεία.

Ο προτεινόμενος πρόσθετος αγωγός θα συμπληρώσει το υφιστάμενο σύστημα «Power of Siberia 1», το οποίο μεταφέρει περίπου 38 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην Κίνα ετησίως, ενώ οι δύο χώρες συμφώνησαν να αυξήσουν περαιτέρω την ετήσια χωρητικότητά του.

Ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου οδήγησε ουσιαστικά στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, διακόπτοντας το ήμισυ των εισαγωγών πετρελαίου της Κίνας και σχεδόν το ένα τρίτο του εφοδιασμού της σε LNG.

Νέα κίνητρα για την Κίνα και τον αγωγό

Ενώ αυτός ο ενεργειακός κλονισμός δημιουργεί νέα κίνητρα για το Πεκίνο να εξετάσει το ενδεχόμενο κατασκευής ενός επιπλέον χερσαίου αγωγού που θα παρακάμπτει εντελώς τα θαλάσσια στενά, οι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς το αν αυτό θα αλλάξει τους διαπραγματευτικούς υπολογισμούς του Πεκίνου.

Η Κίνα διαθέτει περίπου 1,23 δισεκατομμύρια βαρέλια αποθεμάτων αργού πετρελαίου στην ξηρά — επαρκή για περίπου 92 ημέρες αναγκών διύλισης, σύμφωνα με τον ανώτερο αναλυτή πετρελαίου της Kpler, Muyu Xu. Η εγχώρια παραγωγή φυσικού αερίου αυξήθηκε επίσης κατά 2,7% τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους, με αγωγούς της Κεντρικής Ασίας, εκτός από το ρωσικό σύστημα, να παρέχουν πρόσθετη προσφορά.

Οι εξαγωγές φυσικού αερίου της Ρωσίας προς την Ευρώπη έχουν καταρρεύσει από την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, με τον κρατικό ενεργειακό γίγαντα «Γκαζπρόμ» να καταγράφει, σύμφωνα με πληροφορίες, πτώση των αποστολών κατά 44% πέρυσι, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών.

Το έργο «Power of Siberia 2», δεδομένης της κλίμακας του, θα μπορούσε να αφήσει τη Μόσχα επικίνδυνα εκτεθειμένη σε έναν μόνο πελάτη, ενώ το Πεκίνο θα αντάλλασσε την ευπάθεια του στρατηγικού στενού του Ορμούζ με την εξάρτηση από ενέργεια που ελέγχεται από τη Ρωσία, δήλωσε ο Μάικλ Φέλερ, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Geopolitical Strategy.

«Μια συμφωνία θα σήμαινε όχι μόνο εμπιστοσύνη, αλλά και την απόφαση ότι η αμοιβαία εξάρτηση είναι ασφαλέστερη από την εναλλακτική λύση», πρόσθεσε ο Feller.

«Για τον υπόλοιπο κόσμο, θα έκανε τις σινο-ρωσικές σχέσεις πιο δύσκολο να διαλυθούν».

