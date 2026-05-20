Κεκλεισμένων των θυρών και με ισχυρή αστυνομική παρουσία της φρουράς της Βουλής έξω από την αίθουσα της Γερουσίας, συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για να ακροαστεί τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη, παρουσία του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, ενώ στη συνεδρίαση προσήλθε και ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος δεν άφησε ασχολίαστο το γεγονός ότι σε αντίθεση με τον κ. Δεμίρη, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας δεν θα προσέλθει στην ίδια επιτροπή όπου έχει κληθεί για τις 13.00 επικαλούμενος τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών.

Την Παρασκευή η πρόταση του ΠαΣοΚ για εξεταστική

Μέσα σε αυτό το ηλεκτρισμένο κλίμα η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής προσδιόρισε για την προσεχή Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 τη συζήτηση επί της πρότασης του ΠαΣοΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών, συμπληρώνοντας έτσι το «εκρηκτικό» παζλ των ημερών, καθώς μια ημέρα πριν, την Πέμπτη 21 Μαΐου, η Ολομέλεια θα συζητήσει και θα αποφασίσει για τη σύσταση ή μη προανακριτικής επιτροπής που ζητούν ΠαΣοΚ και ΣΥΡΙΖΑ/Νέα Αριστερά για τους πρώην υπουργούς της ΝΔ Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή οι οποίοι ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών είναι απόρρητη καθώς, σύμφωνα με το άρθρο του Κανονισμού της Βουλής 43Α «οι συζητήσεις για τη δραστηριότητα της Ε.Υ.Π. είναι απόρρητες και τα μέλη της δεσμεύονται να τηρούν το απόρρητο αυτό και μετά τη λήξη της θητείας τους».

Πυρά Ανδρουλάκη κατά Τζαβέλλα

Ο κ. Ανδρουλάκης επιφύλαξε σφοδρά πυρά κατά του κ. Τζαβέλλα, για τον οποίο είπε ότι «υπέγραφε ο ίδιος παρακολουθήσεις, αντί να δηλώσει αποχή από την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων και προτίμησε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων», υπογραμμίζοντας πως «και οι κρίνοντες, κρίνονται».

Πυρά όμως επιφύλαξε και για τον κ. Δεμίρη, σημειώνοντας πως «προκαλεί αλγεινή εντύπωση – πρώτα από όλα σε εμένα ως στόχο παρακολούθησης – η άρνησή σας να συμμορφωθείτε με την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 465/2024» (σχετικά με την ενημέρωση του προέδρου του ΠαΣοΚ για τους λόγους παρακολούθησής του).

Τον κάλεσε μάλιστα να του χορηγήσει άμεσα τον φάκελο με τα στοιχεία που συνόδευσαν τη διάταξη άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών «ως οφείλετε», όπως του είπε, προτρέποντάς τον να αφήσει τα «ήξεις-αφίξεις», σημειώνοντας: «Άλλωστε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ενώπιον μου στην τηλεμαχία του 2023 ότι ουδείς λόγος εθνικής ασφάλειας συνέτρεχε για την παρακολούθησή μου. Συνεπώς, ποιος είναι ο λόγος απορρήτου που επικαλείστε, όταν ο πολιτικός σας προϊστάμενος, ο κ. Μητσοτάκης, λέει ότι δε συντρέχει κανένας λόγος;».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης προειδοποίησε ευθέως τον διοικητή της ΕΥΠ: «Με εξωθείτε να προβώ σε νομικά μέτρα σε βάρος παντός υπευθύνου μη εξαιρουμένου και εσάς του ιδίου. Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά. Ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να στραφώ νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ».

«Υποκρισία παρά αγωνία προστασίας»

Επιπλέον, του θύμισε ότι μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, του είχε ζητήσει να ελεγχθούν τα κινητά υπουργών, βουλευτών και όλων των αξιωματούχων για να προστατευτούν από τα παράνομα λογισμικά.

«Δεν κάνατε τίποτα. Άρα, περισσότερο βλέπω υποκρισία παρά αγωνία προστασίας της εθνικής ασφάλειας», είπε στον κ. Δεμίρη ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ. Κατά τα λοιπά, η επιλογή του κ. Τζαβέλλα να μην προσέλθει για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Σημειώνεται, ότι χθες, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε ζητήσει να διαταχθεί η βίαιη προσαγωγή του.

Πάντως, ο ίδιος, στην πολυσέλιδη επιστολή που έστειλε στον πρόεδρο της Επιτροπής Θανάση Μπούρα, υποστηρίζει ότι «η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων της Δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής, δεν είναι υποχρεωτική» και προς τούτο επικαλείται σχετική απόφαση της Ολομέλειας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, αλλά και τον Κανονισμό της Βουλής, ενώ καταλήγει στην επιστολή του ως εξής:

«Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, η κλήση ημών, ως εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, για ακρόαση, με τη ρητή επίκληση της ανωτέρω διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής, η οποία, κατά την ανωτέρω θέση και πεποίθησή μας, είναι ασυμβίβαστη με την αρχή της διακρίσεως των εξουσιών και επιπλέον με την εν λόγω κλήση, ζητείται η ακρόαση μας, αορίστως επί θεμάτων, που αφορούν σε λειτουργικά ζητήματα της Δικαιοσύνης, προς τον σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας, τα οποία και δεν εξειδικεύονται με την παρούσα (σ.σ.πρόσκληση), δηλώνουμε, ότι δε θα ανταποκριθούμε στην κλήση αυτή και δε θα προσέλθουμε στη συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων».

«Το τρέιλερ μιας ακόμη θεσμικής εκτροπής»

Την ίδια ώρα, αναταράξεις προκαλεί η σπουδή της πλειοψηφίας να ορίσει για την προσεχή Παρασκευή της συζήτησης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, πρόταση που έχει καταθέσει το ΠαΣοΚ σύμφωνα με το συνταγματικό δικαίωμα της μειοψηφίας, το οποίο προβλέπει για τη λήψη απόφασης σχετική πλειοψηφία 120 βουλευτών.

Ωστόσο, διάχυτη είναι η αίσθηση ότι η ΝΔ θα προβάλλει προσκόμματα επικαλούμενη λόγους εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, ώστε να απαιτηθεί απόλυτη πλειοψηφία 151 βουλευτών, κάτι που θα οδηγήσει σε απόρριψη της πρότασης.

Αντιδρώντας, το ΠαΣοΚ σχολίασε ότι ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, αν και προκλήθηκε να δεσμευτεί ότι δε θα αλλάξει η διαδικασία που προβλέπεται, ο ίδιος παρέπεμψε για τα περαιτέρω στην Ολομέλεια, ενώ σιγήν ιχθύος κράτησαν και οι εκπρόσωποι της ΝΔ.

«Η συγκάλυψη δε θα περάσει»

«Σήμερα, συνεπώς, είδαμε το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής. Μη διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελίσει ξανά το Κοινοβούλιο για να αποφύγει τη λογοδοσία για το δυσώδες σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Η συγκάλυψη δεν θα περάσει», προειδοποιεί το ΠαΣοΚ.

Ο διάλογος Ανδρουλάκη-Δεμίρη

ΔΕΜΙΡΗΣ: Τον φάκελο τον παρέδωσα στην ΑΔΑΕ.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Στον φάκελο γράφονται οι λόγοι της παρακολούθησής μου;

ΔΕΜΙΡΗΣ: Όχι, εμπεριέχεται μόνο η διάταξη.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν παραδώσατε, λοιπόν, τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθηση μου. Που είναι αυτά τα έγγραφα;

ΔΕΜΙΡΗΣ: Πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Δηλαδή λέτε ότι η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά; Αυτό μου λέτε;

ΔΕΜΙΡΗΣ: Όχι, δεν λέω αυτό.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Τι λέτε; Έχετε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησης μου;

ΔΕΜΙΡΗΣ: Όχι, δεν τους έχω δει. Όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ ήρθε στην υπηρεσία για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Άρα, τι δείξατε στην ΑΔΑΕ; Κάτι που εσείς ο ίδιος δεν είδατε ποτέ, όπως μόλις μας είπατε; Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας. Απευθύνεστε στη Βουλή των Ελλήνων και έχετε υποχρέωση αυτά που λέτε να είναι σοβαρά. Σήμερα, συνεπώς, ο κ. Δεμίρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το «ενδιαφέρον» να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα

από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της επιτροπής Θεσμών επικαλέστηκε το απόρρητο. Τώρα δεν επικαλείται το απόρρητο αλλά μας λέει ευθαρσώς ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθηση μου.