Οι Γάλλοι έχουν μια ωραία παροιμία που λέει «όσο περισσότεροι τρελοί μαζευτούμε, τόσο καλύτερα διασκεδάζουμε».

Και γι’ αυτό καλωσορίζουμε με χαρά τα δύο νέα κόμματα που έρχονται να προστεθούν στην παρέα μας.

Το κόμμα Καρυστιανού υπόσχεται άφθονη ευθυμία με «τη μάνα των Τεμπών», έναν δημοσιογράφο των ρωσικών υπηρεσιών, τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης (!), κάτι ακροδεξιούς, κάποιους αντιεμβολιαστές και αρκετούς ψεκασμένους.

Μόνο από την ιερομόναχη δεν έχουμε νεότερα. Ισως επειδή καθυστερεί η μετάφραση από τα αραμαϊκά στα ρωσικά.

Τουλάχιστον αν δεν περπατήσει το κόμμα, είναι βέβαιο ότι θα τους παραχωρηθεί για μερικές παραστάσεις το Δελφινάριο.

Από την πλευρά του, το κόμμα Τσίπρα ακολουθεί το μοντέλο επαρχιακού μοτέλ. Πόρτες ανοίγουν και πόρτες κλείνουν, κάποιοι μπαίνουν, κάποιοι φεύγουν, κόμματα γεννιούνται και διαλύονται, άλλοι έρχονται κι άλλοι κουνάνε μαντίλι.

Δεν ξέρω αν έχει πλάκα, πάντως κάνει φασαρία.

Αλλά αυτό ήταν πάντα η Αριστερά στη χώρα μας. Πρώτη στη φασαρία και τη φωνή.

Τι θα αποδώσουν όλα αυτά; Μυστήριο. Ασε που δεν ξέρουμε ακόμη πότε θα εμφανιστεί στη σκηνή και το κόμμα Σαμαρά. Αν ο θίασος είναι πάντως αυτός που ακούγεται, δεν τους βλέπω για πολλά εισιτήρια.

Το μόνο προγνωστικό που μπορώ να κάνω είναι πως το εγχείρημα του Τσίπρα δείχνει πιο φιλόδοξο.

Οχι απλώς επειδή το μοντέλο του επαρχιακού μοτέλ έχει πέραση στην ελληνική επικράτεια αλλά κι επειδή υπάρχει ένα know how.

Ιδίως τώρα που οι φίλοι και οπαδοί του Τσίπρα διαπιστώνουν ότι ο Μητσοτάκης είναι «ένας Πρωθυπουργός που έκλεισε τον κύκλο του και αρνείται να το καταλάβει».

Τραγικά πράγματα. «Η άβυσσος που ο ίδιος αρνείται να αντικρύσει, τον αντικρύζει. Σε αυτήν θα τελευτήσει τον πολιτικό του βίο» (Θ. Καρτερός, «Εφημερίδα των Συντακτών», 19/5).

Δύσμοιρε Μητσοτάκη. Απλώς πριν παραδώσεις στον επερχόμενο Τσίπρα για να γλιτώσεις την άβυσσο, πρόσεξε μήπως μπουκάρει στο Μαξίμου η ιερομόναχη με τα αραμαϊκά και το κάνει αμέρικαν μπαρ.

Γι’ αυτό σας λέω. Οι Γάλλοι έχουν δίκιο. Θα το γλεντήσουμε.

Σε ποια άλλη χώρα συμβαίνουν τέτοια καλαμπούρια; Σε καμία.

Ασε που πάλι πλάκωσαν οι Ισραηλινοί τη φλοτίλα για τη Γάζα και τους έστειλαν πίσω πακέτο. Και φυσικά δεν μου το βγάζετε από το μυαλό: οι φλοτίλες πάνε επίτηδες για να τους πλακώσουν.

Δεν εξηγείται διαφορετικά. Παραμονές που περιμένουμε η κυρία Καρυστιανού να ανακοινώσει το κόμμα αποκλείεται σοβαροί άνθρωποι να φεύγουν για τη Μέση Ανατολή.

Εκτός εάν ψάχνουν την ιερομόναχη.