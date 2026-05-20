Μη υποχρεωτική και ασυμβίβαστη με τη διάκριση των εξουσιών θεωρεί ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κώστας Τζαβέλλας, την κλήση του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για παροχή απαντήσεων στην υπόθεση των υποκλοπών, όπου όπως έκανε γνωστό από εχθές, δε θα προσέλθει.

Στο πλαίσιο αυτό ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας την οποία κοινοποιεί και στον Πρόεδρο της Βουλής και στην οποία αναφέρει τους λόγους για τους οποίους δε θα προσέλθει ενώπιον της Επιτροπής.

Στην επιστολή εξηγεί την άρνησή του αναφερόμενος σε παλαιότερη απόφαση του Αρείου Πάγου και συγκεκριμένα σε αυτήν του 2011 που αφορά στον τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ιωάννη Τέντε.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή «δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας και Α.Π.» προσθέτοντας ότι η κλήση του με βάση το άρθρο 43 παρ.1 του Κανονισμού της Βουλής «δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών».

Διαβάστε εδώ όλη την επιστολή του εισαγγελέα του ΑΠ Κων/νου Τζαβέλλα στον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

Επιπλέον αναφέρει στην επιστολή του ότι η κλήση στο πρόσωπό του από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας «ζητείται αορίστως επί θεμάτων που δεν εξειδικεύονται».

Όλη η επιστολή του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου