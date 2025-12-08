Για το πολιτικό γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστα Τσιάρα στην Καρδίτσα, έβαλαν πλώρη οι αγρότες κινούμενοι με τα τρακτέρ τους, τα οποία έχουν παρατάξει στο δρόμο έξω από το γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Την ίδια ώρα οι δυνάμεις της αστυνομίας έχουν κάνει κλοιό τοποθετώντας αστυνομική κλούβα και προκειμένου να μην μπορέσουν οι αγρότες να προσεγγίσουν το γραφείο του κ. Τσιάρα, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των αγροτών.

Ζητούν να αποσυρθεί η κλούβα, αλλιώς απειλούν ότι θα φέρουν περισσότερα τρακτέρ στο σημείο.

Αστυνομική κλούβα αντί διαλόγου

«Η κλούβα που βλέπετε είναι η απάντηση του υπουργείου στο διάλογο», λένε οι αγρότες.

O πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, απαίτησε την παρέμβαση του ίδιου του πρωθυπουργού για να αποσυρθούν οι αστυνομικές δυνάμεις από το σημείο.

Σε δηλώσεις του στο Open, ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ, Ρίζος Μαρούδας, δήλωσε ότι αγρότες είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν περαιτέρω τις κινητοποιήσεις τους, παραπέμποντας στην Πανελλαδική Σύσκεψη της Επιτροπής των Μπλόκων εντός της εβδομάδας.

«Κλείνουμε αεροδρόμια και λιμάνια»

«Δεν ανοίγoυμε τους δρόμους, κλείνουμε παρακαμπτήριους, αεροδρόμια και λιμάνια», τόνισε χαρακτηριστικά.

Οπως έγινε γνωστό οι αγρότες θα προχωρήσουν σε ολιγόωρους αποκλεισμούς και παρακαμπτηρίων εθνικών οδών αποκόπτοντας πλήρως την κυκλοφορία ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αποκλεισμοί σε τελωνεία της βόρειας Ελλάδας.

Ο σχεδιασμός προβλέπει, επίσης, και αποκλεισμό – την Τετάρτη – του λιμανιού του Βόλου και από τη στεριά και από τη θάλασσα ενώ κάτι αντίστοιχο αναμένεται να συμβεί τα επόμενα 24ωρα και με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Μαυροσκάς, αγρότης από την Επανομή που βρίσκεται στο μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια», λίγα μέτρα πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία», «θεωρήστε ότι έχει αποκλειστεί ήδη το λιμάνι. Αυτές οι δουλειές δεν γίνονται από τη μία ημέρα στην άλλη, αλλά θεωρήστε ότι ήδη έχει αποκλειστεί το λιμάνι».

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού

Υπενθυμίζεται ότι μήνυμα για «διάλογο με ανοιχτές πόρτες» έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στους αγρότες.

«Η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή, καλό είναι ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας, αναφέρθηκε στις πληρωμές που έχουν ήδη γίνει αλλά και σε όσες θα πραγματοποιηθούν προς τους αγρότες έως το τέλος του έτους, τονίζοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση διατηρεί ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου και είναι έτοιμη να συζητήσει «λογικά αιτήματα που μπορούν να ικανοποιηθούν».

Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ

Παράλληλα, εξήγησε πως η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει στόχο τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι «οι έντιμοι αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα». Τόνισε ότι τα ποσά που μέχρι σήμερα δεν κατευθύνονταν ορθά θα αποδίδονται πλέον στους πραγματικούς δικαιούχους.

Ο υπουργός υπογράμμισε, επίσης, ότι για πρώτη φορά έχει θεσπιστεί ρύθμιση που προβλέπει την επιστροφή του 100% του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης, υπενθυμίζοντας ότι ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόσφατα αύξηση κατά 50% ανά δικαιούχο.

Ο κ. Τσιάρας επανέλαβε ότι το υπουργείο παραμένει διαθέσιμο για άμεσο διάλογο, ακόμη και αυθημερόν, επισημαίνοντας ότι όλα τα εύλογα αιτήματα εξετάζονται και μπορούν να επιλυθούν. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε πως η έντονη κινητοποίηση του αγροτικού κόσμου, χωρίς παράλληλη συμμετοχή σε διάλογο, δημιουργεί ζήτημα που επηρεάζει και άλλες κοινωνικές ομάδες με δικά τους προβλήματα.

Κλείνοντας, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας και της διαφάνειας, σημειώνοντας ότι «τα προβλήματα λύνονται με διάλογο» και ότι όλοι πρέπει να συμμετάσχουν στην ίδια συζήτηση, ώστε να εντοπιστούν λύσεις για τους πραγματικούς αγρότες και να διασφαλιστεί η συνέχεια και η βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα.