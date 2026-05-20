Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Κάννες αποστολή

Ένα χαρακτηριστικό του τρέχοντος φεστιβάλ των Καννών είναι η «ανεβασμένη» Ισπανία, μια χώρα που παρουσιάζει τρεις ταινίες στο διαγωνιστικό πρόγραμμά της. Στην ταινία «Amarga Navidad» του Πέδρο Αλμοδόβαρ που παίχτηκε χθες, η πραγματικότητα παίζει περίεργα παιχνίδια με τον κόσμο της φαντασίας με κεντρικό πρόσωπο έναν σκηνοθέτη – σεναριογράφο σε κρίση (Λεονάρντο Σμπαράλια), ο οποίος «δανείζεται» στοιχεία από ιστορίες οικείων προσώπων προκειμένου να τα αξιοποιήσει στο έργο του.

Ζωή, έρωτας, θάνατος

Όσο όμως και αν είναι διαμορφωμένες οι καταστάσεις, δε βρίσκουν σύμφωνα όλα τα πρόσωπα που σχετίζονται μαζί του, γεγονός που δίνει στον Αλμοδόβαρ την ευκαιρία να κτίσει ενδιαφέρουσες «υποϊστορίες» με πλούσιους, ουσιαστικούς διαλόγους γύρω από τη ζωή, τον θάνατο, τον έρωτα και την Τέχνη.

Πιθανότατα η ταινία να περιέχει υποκατάστατα του ίδιου του δημιουργού της καθιστώντας την αν όχι «αυτοβιογραφική», σίγουρα αυτοαναφορική, κάτι που δεν αφορά τόσο τον θεατή γιατί το αποτέλεσμα είναι ευγενές, μελοδραματικό, γεμάτο αυτογνωσία, άψογα σχεδιασμένο ως παραγωγή και σε ορισμένες σκηνές, πραγματικά αστείο. Κεντρίζει την περιέργειά μας και μας παρασύρει, για μια ακόμη φορά, στο μοναδικό «αλμοδοβαρικό» σύμπαν.

Οι διακρίσεις Αλμοδόβαρ

Πρόκειται για την 24η μεγάλου μήκους ταινία του Αλμοδόβαρ και την έβδομη συμμετοχή του στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ των Καννών, με πρώτη την «Όλα για τη μητέρα μου» για την οποία το 1999 κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας. Θα ακολουθούσαν ταινίες όπως – ανάμεσα σε άλλες – οι «Κακή εκπαίδευση», «Γύρνα πίσω» (βραβείο σεναρίου και γυναικείας ερμηνείας για την Πενέλοπε Κρουζ) και «Πάθος και δόξα», για την οποία ο Αντόνιο Μπαντέρας απέσπασε το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας.

Οι φίλοι του μοναδικού σινεμά του Αλμοδόβαρ θα χαρούν που η ταινία με τον τίτλο «Πικρές γιορτές» θα ανοίξει στην Ελλάδα πολύ σύντομα. Είναι προγραμματισμένη για διανομή την Πέμπτη 4 Ιουνίου και όλα δείχνουν ότι θα είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία των θερινών σινεμά (διανομή Cinobo).

Ο Εστεμπάν Χαβιέ Μπαρδέμ

Ανταγωνιστής του Αλμοδόβαρ είναι ο νεότερος, επίσης Ισπανός Ροντρίγκο Σορογκογιέν, δημιουργός ταινιών όπως οι «Madre», «Κανείς δεν μπορεί να μας σώσει» και «Ο έκπτωτος». Αυτή είναι η πρώτη συμμετοχή του στο διαγωνιστικό τμήμα των Καννών με την ταινία «El ser querido» (Το αγαπημένο πρόσωπο), στην οποία και πάλι η Τέχνη σε σχέση με τη ζωή παίζει σημαντικό ρόλο στην ιστορία: κεντρικό πρόσωπο είναι ο Εστεμπάν (Χαβιέ Μπαρδέμ), ένας σκηνοθέτης που επιθυμεί να γυρίσει την επόμενη ταινία του με πρωταγωνίστρια την κόρη του από τον πρώτο γάμο του (Βικτόρια Λουένγκο) στην οποία δε στάθηκε ποτέ ως σωστός πατέρας.

Η ανάγκη του Εστεμπάν να συνεργαστεί με την κόρη του γυρίζοντας μια ταινία στην έρημο της Σαχάρα, είναι περισσότερο το συγχωροχάρτι που θέλει ο ίδιος να δώσει στον εαυτό του. Την ίδια ώρα όμως, η «δικτατορική» συμπεριφορά του Εστεμπάν στα γυρίσματα της ταινίας του, προκαλεί μια τοξικότητα που επηρεάζει όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή και ο Σορογκογιέν, με αυτόν τον τρόπο μας βάζει βαθιά μέσα στην ίδια τη δημιουργική διαδικασία στον κινηματογράφο που μπορεί να εξωτερικεύσει την πιο σκοτεινή πλευρά των καλλιτεχνών.

Αυλαία με Γκλεν Κλόουζ και Πενέλοπε Κρουζ

Την Παρασκευή θα παιχτεί η τρίτη ταινία ισπανικής παραγωγής που συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ των Καννών, η «La bola Negra» (Η μαύρη μπάλα).

Η ταινία που σκηνοθέτησε ένα παντρεμένο ζευγάρι ανδρών ο 42χρονος Χαβιέρ Αμπρόσι και ο 35χρονος σύζυγός του Χαβιέρ Κάλβο, εξερευνά τι σημαίνει να είσαι ομοφυλόφιλος σε διαφορετικές εποχές, εστιάζοντας σε «τρεις υπάρξεις». Στην ταινία εκτός άλλων εμφανίζονται η Γκλεν Κλόουζ και η Πενέλοπε Κρουζ.