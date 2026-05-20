Αγριο έγκλημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 20/5 στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στο Δαφνί, σκορπίζοντας τον τρόμο σε προσωπικό και ασθενείς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν μέσα σε ένα από τα δωμάτια του ιδρύματος, όταν ένας 57χρονος τρόφιμος ήρθε σε άγρια αντιπαράθεση με τον 46χρονο συγκάτοικό του.

Τον έπνιξε μέσα στο δωμάτιο

Το επεισόδιο ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο. Πάνω στην έξαψη του καυγά, ο 57χρονος επιτέθηκε με μανία στον 46χρονο και άρχισε να τον σφίγγει από τον λαιμό, καταλήγοντας να τον στραγγαλίσει.

Παρά την κινητοποίηση, για τον άτυχο 46χρονο ήταν ήδη πολύ αργά, καθώς άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο.

Χειροπέδες στον δράστη

Η αντίδραση των Αρχών ήταν ακαριαία. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν αμέσως στο νοσοκομείο και πέρασαν χειροπέδες στον 57χρονο δράστη, ο οποίος συνελήφθη επιτόπου μέσα στο δωμάτιο του εγκλήματος.

Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος βρίσκεται πλέον στα χέρια της Ασφάλειας, η οποία διενεργεί προανάκριση για να ρίξει φως στα ακριβή αίτια που πυροδότησαν το φονικό επεισόδιο.