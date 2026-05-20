Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Με επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, η Βουλευτής του ΠαΣοΚ, Μιλένα Αποστολάκη θέτει το οξύ ζήτημα που έχει ανακύψει και ακυρώνει στην πράξη τον θεσμό της «δεύτερης ευκαιρίας» για πολίτες και επαγγελματίες που έχουν απαλλαγεί από τα χρέη τους βάσει του ν. 4738/2020.

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, παρά το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις έχει ήδη εκδοθεί διαπιστωτική πράξη απαλλαγής οφειλών και το Δημόσιο δεν διατηρεί πλέον απαιτήσεις εις βάρος των πολιτών, οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. εξακολουθούν να μην προχωρούν στην άρση των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Το αποτέλεσμα είναι οι πολίτες να παραμένουν ουσιαστικά αποκλεισμένοι από την οικονομική και συναλλακτική ζωή, αδυνατώντας να χρησιμοποιήσουν τραπεζικούς λογαριασμούς ή ακόμη και να ανοίξουν νέους.

Η Μιλένα Αποστολάκη υπογραμμίζει ότι πρόκειται για μια κραυγαλέα αντίφαση, καθώς από τη μία πλευρά η Πολιτεία αναγνωρίζει ότι οι οφειλές έχουν αποσβεστεί και χορηγεί φορολογική ενημερότητα, από την άλλη όμως εξακολουθούν να ισχύουν μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης που είχαν επιβληθεί ακριβώς για αυτές τις οφειλές.

Για τον λόγο αυτό, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό σαφείς απαντήσεις σχετικά με τους λόγους για τους οποίους οι Δ.Ο.Υ. δεν προβαίνουν στην άρση των κατασχέσεων μετά την απαλλαγή οφειλών, καθώς και αν υπάρχει σχετική εγκύκλιος ή διοικητική οδηγία. Παράλληλα, καλεί το Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα σε νομοθετική παρέμβαση ώστε η απαλλαγή από τις οφειλές να συνεπάγεται αυτοδικαίως και την άρση των κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ολόκληρο το κείμενο της σχετικής ερώτησης