Η χθεσινή παραίτηση του Στέργιου Καλπάκη από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ δεν έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στην Κουμουνδούρου.

Για όσους παρακολουθούν από κοντά τις διεργασίες των τελευταίων εβδομάδων, αποτέλεσε περισσότερο το πρώτο δημόσιο σημάδι ότι οι εξελίξεις έχουν ήδη δρομολογηθεί και δύσκολα πλέον θα ανακοπούν.

Εξάλλου πίσω από την αποχώρηση Καλπάκη, αρκετοί βλέπουν την αρχή μιας οργανωμένης μετακίνησης στελεχών προς το νέο κόμμα που ετοιμάζεται να ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας στις 26 Μαΐου.

Στην πραγματικότητα, το πολιτικό κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ εδώ και ημέρες θυμίζει περισσότερο φάση αναμονής παρά κανονικής κομματικής λειτουργίας. Βουλευτές, πρώην υπουργοί και κομματικά στελέχη κινούνται με το βλέμμα στραμμένο στον πρώην πρωθυπουργό, περιμένοντας το τελικό σήμα για την επόμενη ημέρα.

Η συζήτηση για νέο κόμμα δεν γίνεται πλέον ψιθυριστά στα πηγαδάκια, αλλά αντιμετωπίζεται ως νέα κατάσταση, ενώ ήδη η ιδρυτική διακήρυξη έχει διαμορφωθεί και συλλέγονται υπογραφές από πρόσωπα που θα σηματοδοτήσουν πολιτικά τη νέα αρχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν έντονα στο εσωτερικό της Κεντροαριστεράς, ο Αλέξης Τσίπρας επιδιώκει η νέα κίνηση να εμφανιστεί όχι ως «μετεξέλιξη» του ΣΥΡΙΖΑ αλλά ως ευρύτερο πολιτικό κάλεσμα.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι επαφές δεν περιορίζονται μόνο σε στελέχη της Κουμουνδούρου. Υπάρχουν συζητήσεις με πρόσωπα από τον χώρο του ΠαΣοΚ, της ανανεωτικής Αριστεράς, της αυτοδιοίκησης αλλά και ανθρώπους που είχαν αποστασιοποιηθεί τα τελευταία χρόνια από την ενεργό πολιτική.

Φόβος για ντόμινο αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ

Στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, η ανησυχία είναι πλέον εμφανής. Κορυφαία στελέχη φοβούνται ότι μετά τις 26 Μαΐου θα υπάρξει ντόμινο αποχωρήσεων, με βουλευτές και κομματικά στελέχη να μετακινούνται προς το νέο σχήμα.

Ήδη αρκετοί κρατούν χαμηλούς τόνους και αποφεύγουν να ταυτιστούν πλήρως με τη γραμμή της σημερινής ηγεσίας, περιμένοντας να δουν τις τελικές αποφάσεις του Τσίπρα.

Τι σηματοδοτεί η παραίτηση Καλπάκη

Η παραίτηση Καλπάκη αποκτά μέσα σε αυτό το περιβάλλον ιδιαίτερο συμβολισμό. Δεν θεωρείται μια προσωπική διαφωνία με τον Σωκράτη Φάμελλο, αλλά ένδειξη ότι ένα τμήμα στελεχών έχει ουσιαστικά αποσυνδεθεί πολιτικά από το σημερινό κόμμα. Και αυτό ακριβώς είναι που προκαλεί νευρικότητα στην Κουμουνδούρου.

Γιατί όσο πλησιάζει η 26η Μαΐου, τόσο περισσότερο ενισχύεται η εικόνα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει να βρεθεί μπροστά σε μια νέα μεγάλη εσωτερική αποψίλωση.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στην ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα θα υπάρχουν υπογραφές προσώπων με αναγνωρισιμότητα από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, ώστε να δοθεί εξαρχής εικόνα διεύρυνσης και όχι απλώς ανακύκλωσης του παλιού κομματικού δυναμικού.

Στόχος του Τσίπρα, λένε συνομιλητές του, είναι να εμφανιστεί ως ο άνθρωπος που μπορεί να ξαναχτίσει έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, σε μια περίοδο που τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠαΣοΚ δείχνουν να αδυνατούν να κεφαλαιοποιήσουν τη φθορά της κυβέρνησης.

Ποιοι θα κάνουν το βήμα

Το μεγάλο ερώτημα είναι ποιοι τελικά θα κάνουν το βήμα. Υπάρχουν βουλευτές που συνομιλούν ανοιχτά με το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού, αλλά διστάζουν να κινηθούν πριν ανακοινωθεί επίσημα το νέο εγχείρημα.

Άλλοι θεωρούν ότι η πολιτική επιβίωση περνά πλέον μέσα από μια νέα συλλογική προσπάθεια και όχι από τη σημερινή εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν όμως και στελέχη που φοβούνται ότι μια νέα διάσπαση θα οδηγήσει συνολικά τον χώρο σε μεγαλύτερη αποδυνάμωση.

Σε κάθε περίπτωση, το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει. Η Κουμουνδούρου θυμίζει κόμμα σε μεταβατική φάση, με την ηγεσία να προσπαθεί να συγκρατήσει φυγόκεντρες τάσεις και την ίδια ώρα να κυκλοφορούν διαρκώς νέα σενάρια για πρόσωπα που ετοιμάζονται να αλλάξουν στρατόπεδο. Η αίσθηση πολλών είναι ότι οι αποφάσεις έχουν σε μεγάλο βαθμό ληφθεί και πως το μόνο που απομένει είναι η δημόσια ανακοίνωση.

Από τις 26 Μαΐου και την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλ. Τσίπρα, το πολιτικό σκηνικό θα μπει σε εντελώς νέα φάση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθεί αντιμέτωπος όχι απλώς με μια ακόμη κρίση, αλλά με το ενδεχόμενο να χάσει οριστικά τον ρόλο που είχε κατακτήσει στον χώρο της ελληνικής Κεντροαριστεράς.