Μπορεί να πλησιάζουν οι ημέρες των Χριστουγέννων, ωστόσο μόνο εορταστικό δεν είναι το κλίμα στη Λίβερπουλ. Αιτία; Η διαμάχη ανάμεσα στον Μοχάμεντ Σαλάχ και τον Άρνε Σλοτ. Ο Αιγύπτιος εξέφρασε την απογοήτευση του για το γεγονός πως έμεινε στον πάγκο για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι της Λίβερπουλ και ήταν αποκαλυπτικός.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω, νιώθω πολύ απογοητευμένος. Έχω κάνει τόσα γι’ αυτή την ομάδα, όλοι το έχουν δει όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά πέρυσι. Δεν ξέρω γιατί είμαι στον πάγκο. Νιώθω ότι το κλαμπ με πετάει κάτω από τις ρόδες του λεωφορείου. Έτσι νιώθω. Έχω πει πολλές φορές ότι έχω μία καλή σχέση με τον προπονητή, ξαφνικά δεν έχουμε καμία, δεν ξέρω γιατί.

Αυτό δεν είναι αποδεκτό για μένα, να είμαι ειλικρινής. δεν ξέρω γιατί συμβαίνει συνέχεια αυτό σε μένα. “Πετάμε τον Μο κάτω από τις ρόδες”, γιατί αυτός είναι το πρόβλημα, δεν νομίζω ότι είμαι εγώ το πρόβλημα.

Πήρα τη μητέρα μου χθες, δεν ήξερα ότι δεν θα παίξω, το ξέρετε αυτό. Της είπα να έρθει στο ματς με την Μπράιτον, δεν έχει σημασία αν παίζω ή όχι, θα το απολαύσω. Θα δούμε τι θα γίνει, στο μυαλό μου θα το απολαύσω όπως και να ‘χει γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει. Το ματς είναι στο Άνφιλντ, θα είναι το αντίο μου πριν το Κύπελλο Εθνών Αφρικής».

Μετά από αυτές τις δηλώσεις η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την αποστολή της για το μεγάλο παιχνίδι με την Ίντερ στο Μιλάνο, από την οποία απουσιάζει, όπως αναμενόταν, ο Μοχάμεντ Σαλάχ.

«Δεν έχω ιδέα αν έχει παίξει το τελευταίο του ματς με την Λίβερπουλ»

Όπως ήταν φυσιολογικό ο Άρνε Σλοτ ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου για το ματς με την Ίντερ μόνο που η απάντησή του μάλλον έριξε και άλλο λάδι στη φωτιά. «Τον έχουμε ενημερώσει ότι δεν ταξιδεύει μαζί μας. Αυτή είναι η μόνη επικοινωνία που έχουμε μαζί του. Πριν από το Σάββατο, οι δυο μας μιλήσαμε πολύ. Άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο. Δεν νιώθω ότι υπάρχει σπασμένη σχέση αλλά έχει το δικαίωμα να νιώθει όπως νιώθει τα πράγματα. Δεν το ένιωσα καθόλου μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, σίγουρα.

Όταν δεν τους βάζεις στο παιχνίδι, συνήθως οι παίκτες δεν συμπαθούν ιδιαίτερα τον προπονητή, αλλά εκείνος έδειξε σεβασμό προς στα μέλη του επιτελείου και στους συμπαίκτες του και προπονήθηκε πολύ σκληρά, οπότε ήμουν έκπληκτος όταν άκουσα ότι έκανε αυτά τα σχόλια. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που ένας παίκτης δεν αγωνίζεται. Η αντίδρασή μου σε αυτό είναι επίσης σαφής και γι’ αυτό δεν είναι εδώ απόψε.

Ο μόνος που μπορεί να απαντήσει ως προς τον ποιον εννοούσε με τις δηλώσεις του, είναι ο ίδιος ο Μο. Μπορώ να μαντέψω, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό να κάνω αυτή τη στιγμή.

Είναι δύσκολο για μένα να καταλάβω ποιον εννοεί σε αυτή την περίπτωση, για να είμαι ειλικρινής. Πιστεύω ότι υπάρχει πάντα ο δρόμος της επιστροφής για έναν παίκτη. Η αντίδρασή του όταν έμαθε ότι δεν θα είναι στην αποστολή; Σύντομη.

Δεν έχω ιδέα για το αν έπαιξε με την Μπράιτον το τελευταίο παιχνίδι του με την Λίβερπουλ, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση τη δεδομένη χρονική στιγμή» τόνισε χαρακτηριστικά.