Με χημικά, κρότου – λάμψης και δακρυγόνα, απάντησαν οι δυνάμεις ασφαλείας στους αγροτοκτηνοτρόφους που επιχειρούν να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο Ηρακλείου, για να υλοποιήσουν την προγραμματισμένη κινητοποίηση που προβλέπει αποκλεισμό του «Νίκος Καζαντζάκης» και βρήκαν παραταγμένες κλούβες, περιπολικά και αστυνομικούς που εμποδίζουν την πρόσβασή τους.

Σύμφωνα με το patris.gr, αυτή ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν τα επεισόδια ανάμεσά τους με τους αγρότες να κατεβαίνουν από τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους για να πάνε στο αεροδρόμιο και την αστυνομία για να απαντά με χρήση ασύμμετρης βίας.

Ομάδα διαδηλωτών προσπάθησε να σπάσει τον αστυνομικό φραγμό, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση αντίδραση από τις δυνάμεις των ΜΑΤ, που προχώρησαν σε χρήση χημικών και καπνογόνων για να απωθήσουν τους συγκεντρωμένους, ενώ οι συγκεντρωμένοι που βρίσκονται στα γύρω χωράφια από το αεροδρόμιο, απαντούν με πέτρες προς τις κλούβες της ΕΛ.ΑΣ., ενώ παράλληλα προσπαθούν να πλησιάσουν – χωρίς αποτέλεσμα – στην πύλη του αερολιμένα.

Η ένταση κλικακώνεται, ενώ αυξάνεται η δύναμη της αστυνομίας στη λεωφόρο Σενετάκη, πριν τον κυκλικό κόμβο, έξω από το αεροδρόμιο.

«Δεν θέλουμε επεισόδια. Ο κόσμος δεν σταματά. Θέλουμε να πάμε όσο πιο κοντά γίνεται στο αεροδρόμιο. Όχι να μπούμε μέσα στο αεροδρόμιο, αλλά στον κυκλικό κόμβο», μίλησε από την λεωφόρο Σενετάκη, ο εκπρόσωπος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Βασίλης Μανουράς στην ΚΡΗΤΗ ΤV. «Είναι ξεκάθαρο. Θα αποκλειστεί το αεροδρόμιο».

Aγροτοκτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς από το Ηράκλειο, το Λασίθι και το Ρέθυμνο, οι οποίοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν σήμερα και στην Κρήτη, είχαν ξεκινήσει από το Παγκρήτιο Στάδιο με μηχανοκίνητη πορεία, με στόχο να πλησιάσουν στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου, ωστόσο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει το πέρασμα προς τον αερολιμένα και από τη Λεωφόρο Σενετάκη, αλλά και από τη Λεωφόρο Ικάρου.

Το κλείσιμο δρόμων από τις αρχές έχει οδηγήσει και στα πρώτα προβλήματα, με ταξιδιώτες να περνούν με τα πόδια για να φτάσουν στο αεροδρόμιο. Σημαντικά προβλήματα δημιουργήθηκαν και στην κυκλοφορία των οχημάτων, με πολλούς οδηγούς να εγκλωβίζονται στην περιοχή. Αρκετοί αναγκάστηκαν υπό την καθοδήγηση των αγροτών, να κάνουν αναστροφή πάνω στη νησίδα, περνώντας ακόμη και ανάμεσα από φοίνικες για να καταφέρουν να φύγουν.