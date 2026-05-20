Η νέα θεατρική περίοδος του Εθνικού Θέατρου, για δεύτερη χρονιά υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Αργυρώ Χιώτη, οργανώνεται σαν μια μεγάλη «αρχιτεκτονική ουτοπία»: ένα φανταστικό οικοδόμημα με δωμάτια, υπόγεια, σοφίτες, αίθρια και μπαρ, όπου κάθε παράσταση αντιστοιχεί σε έναν διαφορετικό χώρο εμπειρίας και συναισθημάτων.

«Μετασχηματίζουμε κάθε παράσταση σε κάποιο χώρο ή δωμάτιο ενός μεγαλόπρεπου κτιρίου άλλων εποχών», σημείωσε η καλλιτεχνική διευθύντρια κατά τη χθεσινή -επεισοδιακή λόγω της ξαφνικής ανοιξιάτικης βροχής – παρουσίαση του προγράμματος, περιγράφοντας ένα θεατρικό οικοσύστημα που «διυλίζει όλη τη φασαρία του κόσμου».

Με κεντρικό άξονα τη γλώσσα, τη συλλογικότητα και τη διακαλλιτεχνική συνύπαρξη, το Εθνικό συνεχίζει τη γραμμή που χάραξε την πρώτη χρονιά της νέας διοίκησης: ένα πολυσυλλεκτικό ρεπερτόριο που συνδυάζει μεγάλες δραματουργίες, νέες αναθέσεις, διεθνείς συμπράξεις και πολιτικές ή κοινωνικές αναγνώσεις κλασικών έργων.

Οι νέες παραγωγές

Στον πυρήνα του προγραμματισμού βρίσκονται οι νέες παραγωγές του Κτηρίου Τσίλλερ. Η σεζόν ανοίγει με τη «Φόνισσα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη σε συμπαραγωγή με την Εθνική Λυρική Σκηνή. Το έργο του Γιώργου Κουμεντάκη επιστρέφει σε νέα μορφή μελοδράματος, με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη – «Φόνισσα» και στη μεγάλη οθόνη στην επιτυχημένη κινηματογραφική μεταφορά της Εύα Νάθενα – να ερμηνεύει όλους τους ρόλους του έργου σε έναν απαιτητικό σκηνικό μονόλογο πολλαπλών διαστάσεων.

Ακολουθεί «Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα» του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, σε σκηνοθεσία της Ιώς Βουλγαράκη (αναπληρώτρια καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου), με τη Φιλαρέτη Κομνηνού στον ρόλο της Μπερνάρντα Άλμπα και ένα ξεχωριστό, αποκλειστικά γυναικείο, ensemble ερμηνευτριών διαφορετικών καλλιτεχνικών γενεών. Το Εθνικό διαβάζει το λορκικό σύμπαν ως έναν μηχανισμό φόβου, εγκλεισμού και πατριαρχικής καταστολής που συνομιλεί άμεσα με το σήμερα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η πρώτη συνεργασία του Εθνικού με τον διεθνώς αναγνωρισμένο σκηνοθέτη Ντμίτρι Κρίμοφ, ο οποίος παρουσιάζει τη δική του εκδοχή της «Τρικυμίας» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ. Ο αυτοεξόριστος Ρώσος δημιουργός, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, προσεγγίζει το έργο ως μια πολιτική και υπαρξιακή έκρηξη πάνω στην εκδίκηση, τη συγχώρεση και την ηθική ευθύνη.

Στη Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος», ο «Dracula» μεταφέρεται στη σκηνή μέσα από τη μετάφραση του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και τη σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ντέλλα, σε μια παράσταση που συνδέει τον γοτθικό τρόμο με τη μουσικότητα και τη λαϊκή τελετουργία. Παράλληλα, η πολυαγαπημένη θεατρική και κινηματογραφική «Δεσποινίς Διευθυντής» των Κώστα Πρετεντέρη και Ασημάκη Γιαλαμά επιστρέφει μέσα από μια σύγχρονη ανάγνωση πάνω στη γυναικεία ταυτότητα και τις σχέσεις εξουσίας στον εργασιακό χώρο. Σκηνοθετεί η Αικατερίνη Παπαγεωργίου.

Στο Θέατρο Rex, η παιδική σκηνή παρουσιάζει το οικολογικό έργο «Ρομπέν, η καρδιά του δάσους» του Δημήτρη Κουρούμπαλη, ενώ ο Κωνσταντίνος Ρήγος επιστρέφει με το «Πολύ κακό για το τίποτα» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, με πρωταγωνιστές τη Σμαράγδα Καρύδη και τον Θάνο Λέκκα.

Από το θέατρο-ντοκιμαντέρ στον Οιδίποδα

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα καταλαμβάνει η παράσταση-θέατρο ντοκιμαντέρ «Ομόνοια» των Ανέστη Αζά και Πρόδρομου Τσινικόρη στο Θέατρο Δίπυλον. Βασισμένη σε πραγματικές μαρτυρίες και συνεντεύξεις από την περιοχή, κινείται ανάμεσα στο ντοκιμαντέρ, τη μαύρη κωμωδία και το αστικό θρίλερ, χτίζοντας μια μυθοπλασία γύρω από το σύγχρονο κέντρο της Αθήνας και τις αντιφατικές ζωές που το κατοικούν.

Στο ίδιο θέατρο, ο Χάρης Φραγκούλης σκηνοθετεί τον «Οιδίποδα Τύραννο», σε μια υπαρξιακή και ποιητική ανάγνωση του σοφόκλειου μύθου ως διαδρομής αυτογνωσίας και βύθισης στο σκοτάδι της ανθρώπινης συνείδησης.

Επαναλήψεις

Η νέα σεζόν περιλαμβάνει επίσης σημαντικές επαναλήψεις παραστάσεων που ξεχώρισαν την προηγούμενη χρονιά. Η «Ιεροτελεστία» του Γκιγιόμ Πουά επιστρέφει στη Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος», συνεχίζοντας τη σκηνική έρευνα πάνω στη συλλογική μοναξιά και τη μνήμη. Το «Kontakthof» της Πίνα Μπάους επανέρχεται μετά τη μεγάλη επιτυχία του, ενώ ο «Βυσσινόκηπος» του Αντόν Τσέχωφ σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου συνεχίζει για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Το καλοκαίρι, το Εθνικό δίνει ισχυρό παρών στην Επίδαυρο με την «Άλκηστη» του Ευριπίδη από τον Δημήτρη Καραντζά και τις «Τρωάδες» σε σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου, μια παράσταση χωρίς αποκλεισμούς με συμμετοχή μελών των Εν Δυνάμει και καθολική προσβασιμότητα στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

Παράλληλα, το Εθνικό Θέατρο επεκτείνει τις διεθνείς και εκπαιδευτικές του δράσεις: από το νέο ευρωπαϊκό δίκτυο El SYSTEMA για την εξωστρέφεια των ελληνικών παραστατικών τεχνών έως την ενίσχυση του Μικρού Εθνικού υπό την ευθύνη της Εύη Νάκου πλέον, με δράσεις σε σχολεία, δομές υγείας, βιβλιοθήκες και καταστήματα κράτησης.

Πρόγραμμα Εθνικού Θεάτρου 2026-27

Ο Δ Ε Υ Ο Ν Τ Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι

ΕΙΝΑΙ ΑΜΑΡΤΩΛΗ; 3 ΜΕΡΟΝΥΧΤΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ | 22 έως 24 Μαΐου | Περιοχή Πλατείας Ομόνοιας | Καλλιτεχνική επιμέλεια: Πρόδρομος Τσινικόρης

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΘΟΣ | ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Συμπαραγωγή με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου & σε συνεργασία με τον Δήμο Μεσολογγίου | Έρευνα – Δραματουργία – Σκηνοθεσία: Μάνος Καρατζογιάννης | Αρχαίο θέατρο Οινιαδών & σε επιλεγμένους σταθμούς | Πρεμιέρα: 5 Ιουλίου

ΑΛΚΗΣΤΙΣ του Ευριπίδη | Απόδοση – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς | Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου | 17 & 18 Ιουλίου | Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

ΤΡΩΑΔΕΣ του Ευριπίδη | Μετάφραση: Γιάννης Τσαρούχης | Διασκευή – Σκηνοθεσία: Ελένη Ευθυμίου | Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου | 31 Ιουλίου & 1η Αυγούστου | Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

9ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ | ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ | 5 – 20 ΙΟΥΛΙΟΥ

Το Εθνικό Θέατρο διοργανώνει το 9ο Διεθνές Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος στο Λυγουριό Αργολίδας, σε συνεργασία με τον Δήμο Επιδαύρου. Στο εργαστήριο, το οποίο φέτος τιτλοφορείται «Ορών ορώντα», θα διδάξει η ηθοποιός Αλεξία Καλτσίκη σε συνεργασία με τον Ρώσο παιδαγωγό και σκηνοθέτη Ilya Kozin και την υψίφωνο Μάιρα Μηλολιδάκη. Το εργαστήριο απευθύνεται σε νέους και νέες επαγγελματίες ηθοποιούς, σκηνοθέτες/ιδες, φοιτητές/τριες δραματικών σχολών και γενικότερα σε επαγγελματίες της σκηνικής πράξης. Επιστημονική υπεύθυνη του έργου για το Εθνικό Θέατρο: Δρ. Ειρήνη Μουντράκη. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως τις 10 Ιουνίου: n–t.gr

Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ε Φ Ο Υ Ν

ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΑ του Guillaume Poix | σε μια ιδέα της Lorraine de Sagazan | Μετάφραση: Δήμητρα Κονδυλάκη | Σκηνοθεσία: Χρήστος Θεοδωρίδης | Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» | Κτήριο Τσίλλερ | Πρεμιέρα: 1 Οκτωβρίου | 2ος χρόνος

KONTAKTHOF της Pina Bausch | Μία σύμπραξη με το Pina Bausch Foundation

Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ | Πρεμιέρα: 7 Οκτωβρίου | 2ος χρόνος

Ο ΒΥΣΣΙΝΟΚΗΠΟΣ του Αντόν Τσέχωφ | Μετάφραση: Χρύσα Προκοπάκη | Διασκευή – Σκηνοθεσία: Έκτορας Λυγίζος | Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ | Πρεμιέρα: 28 Νοεμβρίου | 2ος χρόνος

Έναρξη προπώλησης για τις παραστάσεις που θα παρουσιαστούν σε επανάληψη: Παρασκευή 5 Ιουνίου.

ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

ΚΤΗΡΙΟ ΤΣΙΛΛΕΡ

Η ΦΟΝΙΣΣΑ του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη | Συμπαραγωγή με την Εθνική Λυρική Σκηνή | Μουσική: Γιώργος Κουμεντάκης | Δραματουργία, Διασκευή, Μουσική διεύθυνση: Μάρκελλος Χρυσικόπουλος | Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ | 23 έως 25 Οκτωβρίου

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΜΠΕΡΝΑΡΝΤΑ ΑΛΜΠΑ του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα | Μετάφραση: Έφη Γιαννοπούλου | Σκηνοθεσία: Ιώ Βουλγαράκη | Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ | Πρεμιέρα: 20 Ιανουαρίου

Η ΤΡΙΚΥΜΙΑ | βασισμένο στο ομώνυμο έργο του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ | Σκηνοθεσία: Dmitry Krymov | Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ | Πρεμιέρα: 14 Απριλίου

ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ»

ΔΡΑΚΟΥΛΑΣ του Μπραμ Στόκερ | Μετάφραση: Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης | Δραματουργική επεξεργασία: Κωνσταντίνος Ντέλλας – Δημοσθένης Παπαμάρκος | Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Ντέλλας | Κτήριο Τσίλλερ | Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» | Πρεμιέρα: 16 Δεκεμβρίου

ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ των Κώστα Πρετεντέρη και Ασημάκη Γιαλαμά | Σκηνοθεσία: Αικατερίνη Παπαγεωργίου | Κτήριο Τσίλλερ | Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» | Πρεμιέρα: 17 Μαρτίου

ΘΕΑΤΡΟ REX

ΣΚΗΝΗ «ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ» | ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΡΟΜΠΕΝ, Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ του Δημήτρη Κουρούμπαλη | Σκηνοθεσία: Δημήτρης Κουρούμπαλης – Φρόσω Κορρού | Μουσική: Alex Sid | Θέατρο REX | Σκηνή «Ελένη Παπαδάκη» | Πρεμιέρα: 30 Οκτωβρίου

ΣΚΗΝΗ «ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ»

ΠΟΛΥ ΚΑΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ | Απόδοση – Διασκευή: Έρι Κύργια | Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Ρήγος | Θέατρο REX | Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη» | Πρεμιέρα: 9 Δεκεμβρίου

ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ | Σε σύμπραξη με το Odéon Théâtre de l’Europe και το Théâtre National Wallonie Bruxelles Θέατρο REX | Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη» | Άνοιξη 2027 |

ΜΠΑΝΑΛ. ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΤΙΠΟΤΑ | Ιδέα-Χορογραφία: Χαρά Κότσαλη | Θέατρο REX | Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη» | Πρεμιέρα: 8 Μαΐου

Με μικτό θίασο ηθοποιών και χορευτ(ρι)ών (ανάμεσά τους και ο Αργύρης Ξάφης), το Μπανάλ. Μια μέρα που δεν έγινε τίποτα είναι μια παράσταση για τις ασήμαντες μέρες, για το πώς ζούμε, πώς αναπνέουμε και πώς αφηγούμαστε τις ζωές μας μέσα στον ασφυκτικό χώρο του σύγχρονου καπιταλισμού, όλες εκείνες τις ημέρες που «δεν γίνεται τίποτα».

Το Εθνικό Θέατρο εντάσσεται με την παράσταση της Χαράς Κότσαλη στην Ευρωμεσογειακή σύμπραξη/ Πόλο “Κοινές Όχθες” ή “Rivages Communs“, ένα δίκτυο συνεργασίας τεσσάρων θεάτρων στη Γαλλία.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ | ΣΚΗΝΗ «ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥ»

Η Πειραματική σκηνή, με Υπεύθυνους τον Ακύλλα Καραζήση και τη Νεφέλη Μαϊστράλη, εξελίσσει τη φετινή της διαδρομή —Διαρκής Ανοιχτή Πρόβα & Παραστάσεις – “Σκίτσα”—, αναπτύσσοντας την ερευνητική της πορεία πάνω στη συνύπαρξη καλλιτεχν(ιδ)ών και την επιμονή στη διαδικασία έναντι του αποτελέσματος.

PROJECT MACBETH / PROSPERO | Πρεμιέρα: 5 Νοεμβρίου

Μια κολεκτίβα καλλιτεχν(ιδ)ών —μια ζωγράφος-δραματουργός, ένας sound/screen designer, ένας performer-καθηγητής Ιστορίας και Φιλοσοφίας, ένας skipper, πέντε ηθοποιοί και ένας συντονιστής-τραγουδιστής— εξερευνά το δίπολο Εξουσία/Ουτοπία. Ο Μάκβεθ και η Τρικυμία, δυο εμβληματικά σαιξπηρικά έργα, είναι η βάση, η αφετηρία. Εδώ μπαίνει και ο απαραίτητος αναχρονισμός του Θεάτρου: η Αναγέννηση είναι ο ιστορικός καμβάς των έργων, εποχή όπου η δίψα για κυριαρχία, όπως και η λαχτάρα για μια μαγική ζωή, συναντιούνται στην πιο γυμνή τους μορφή.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ (τίτλος εργασίας) | Πρεμιέρα: 27 Ιανουαρίου

Τη νέα χρονιά, στο επίκεντρο τίθεται η δραματουργία και η συνεργασία θεατρικών συγγραφέων, με στόχο τη δημιουργία ενός πολυσυλλεκτικού έργου που θα παρουσιαστεί το νέο έτος, με κεντρικό θέμα τις Πρώτες ιστορίες των ανθρώπων. Πηγή έμπνευσης μερικά από τα αρχαιότερα κείμενα της ανθρωπότητας, όπως Το έπος του Γκιλγκαμές, η Μαχαμπαράτα, Το βιβλίο των νεκρών των Αιγυπτίων, η Θεογονία του Ησίοδου, τα Ομηρικά έπη, κ.ά. Οι συνεργαζόμενοι συγγραφείς θα επιλεγούν κατόπιν ανοιχτού καλέσματος, ενώ θα ακολουθήσει ακρόαση για τη στελέχωση του θιάσου. Επίσης, η Διαρκής Ανοιχτή Πρόβα, όπως εγκαινιάστηκε και εξελίχθηκε τη φετινή χρονιά, θα συνεχίσει τη λειτουργία της ανά τακτά χρονικά διαστήματα, στη διάρκεια της θεατρικής περιόδου, ως χώρος διερεύνησης νέων υλικών και καλλιτεχνικής ώσμωσης.

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΡΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (θα ανακοινωθεί) | Απρίλιος Ο αριστούχος απόφοιτος του τμήματος Σκηνοθεσίας της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, Κωστής Γλύκαντζης, σκηνοθετεί ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό έργο την άνοιξη 2027. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΠΥΛΟΝ

ΟΜΟΝΟΙΑ | Σκηνοθεσία: Ανέστης Αζάς, Πρόδρομος Τσινικόρης | Πρεμιέρα: 21 Οκτωβρίου

ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΟΙΔΙΠΟΥΣ | Μετάφραση: Νίκος Α. Παναγιωτόπουλος | Σκηνοθεσία: Χάρης Φραγκούλης | Θέατρο Δίπυλον | Πρεμιέρα: 10 Φεβρουαρίου

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ

Στις 20 Μαΐου ξεκινά η ανακοίνωση διαδοχικών ανοιχτών ακροάσεων για παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου της θεατρικής περιόδου 2026-27. Περισσότερες πληροφορίες: n–t.gr

