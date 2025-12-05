5 το πρωί: Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία «Byron» – Δεύτερη μέρα για το συνέδριο του Βήματος – Νέα μπλόκα αγροτών
Η κακοκαιρία Byron σαρώνει από χθες τη χώρα, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές διακοπές στην κυκλοφορία, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο, ενώ σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν με περιορισμούς καθώς τα έντονα φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη
1
Σφυροκοπά τη χώρα η κακοκαιρία Byron
- Κακοκαιρία Byron: Σε ποτάμια έχει μετατρέψει κεντρικούς δρόμους της Αττικής, η κακοκαιρία Byron που συνεχίζει να σαρώνει την πρωτεύουσα και άλλες περιοχές της χώρας από το απόγευμα της Πέμπτης. Απροσπέλαστοι δρόμοι στο Μοσχάτο, «μπλακ άουτ» στην Ερμού, πλημμύρες σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Μάνδρα, και διακοπή κυκλοφορίας στην Πειραιώς, την Ποσειδώνος και την Βουλιαγμένη. Παράλληλα, σε τροχιά ισχυρών φαινομένων από χθες το απόγευμα βρίσκονται 12 ακόμα Περιφερειακές Ενότητες, καθώς σε όλες σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, με το 112 να προειδοποιεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.
- Σχολεία και Δημόσιο: Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στην Αττική, με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση, όπως και σε όλες τις περιοχές της χώρας, στις οποίες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων μετά από αποφάσεις Δήμων ή Περιφερειών. Αντίστοιχα, οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα να απουσιάσουν νόμιμα από την υπηρεσία τους, εφόσον δεν δύνανται να μετακινηθούν λόγω της κακοκαιρίας Byron.
- Ο καιρός σήμερα: Άστατος θα παραμείνει ο καιρός για τις περισσότερες περιοχές της χώρας και σήμερα. Δυνατές μπόρες και καταιγίδες αναμένονται στα Επτάνησα και την Πελοπόννησο. Έντονα θα είναι τα φαινόμενα και για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, ενώ σε τμήματα των νησιωτικών περιοχών του Αιγαίου ενδέχεται να σημειωθούν και χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική ο καιρός θα είναι βροχερός, με θερμοκρασία από 13 έως 18 βαθμούς. Βροχές αναμένονται και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 14 βαθμούς.
2
Δυναμική πρεμιέρα για το συνέδριο του Βήματος
- Η πρώτη μέρα: Κορυφαίες προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετείχαν στη πρώτη μέρα του Συνεδρίου του Βήματος «Αθήνα: Διάλογοι για την Πολιτική», με ειδικό τίτλο «Η Ανατολική Μεσόγειος Αλλάζει». Οι αλλαγές, αλλά και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Μέσης Ανατολής, και συνολικά η διεθνής κοινότητα, με πυρήνα τις εξελίξεις στη Γάζα και το Παλαιστινιακό αλλά και υπό το πρίσμα των συνεπειών που έχουν αυτές στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, απασχόλησαν έντονα τα πάνελ.
- Οι τοποθετήσεις Τασούλα και Πρετεντέρη: Ο ΠτΔ κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του ανέφερε ότι η Ανατολική Μεσόγειος αλλάζει ραγδαία «και έχει μεγάλη σημασία να διαβάσουμε τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που διαγράφονται στον ορίζοντα». Στην τοποθέτησή του ο εκδότης του Βήματος, Γιάννης Πρετεντέρης επισήμανε τον καθοριστικό διεθνή παράγοντα των ΗΠΑ, ο οποίος βρίσκεται υπό νέα διοίκηση και μάλλον αναζητεί και αυτός τα μέτρα του και τα βήματά του στην Ανατολική Μεσόγειο.
- Το πρόγραμμα σήμερα: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται κατά την έναρξη των εργασιών η συζήτηση, όπου ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και πρώην Υπουργός Εξωτερικών (2012–2015) Ευάγγελος Βενιζέλος, η πρόεδρος του «Δικτύου» Άννα Διαμαντοπούλου και ο Ναύαρχος ε.α. και πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας (2019) Ευάγγελος Αποστολάκης θα συνομιλήσουν στη Διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο, με συντονιστή τον Διευθυντή του «Βήματος», Περικλή Δημητρολόπουλο. Η λήξη των εργασιών θα έρθει μέσα από τη συζήτηση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Εκδότη του Βήματος, Γιάννη Πρετεντέρη.
3
Ενισχύονται τα αγροτικά μπλόκα - Ουρές χιλιομέτρων στα τελωνεία
- Νέα μπλόκα: Ενισχύονται τα μπλόκα μέρα με τη μέρα, με τον αγροτικό κόσμο σε όλη τη χώρα να έχει ξεσηκωθεί, δηλώνοντας «άγνωστο το πότε θα ανοίξουμε». Αρχικά, νέα μπλόκα σημειώνονται στην εθνική οδό Πατρών – Πύργου στον κόμβο του Πύργου, στο Λόγγο Τρικάλων στον αυτοκινητόδρομο Ε 65, στον κόμβο Νησελίου στην Ημαθία, όπου ο αριθμός των τρακτέρ έφτασε τα 350, καθώς και στην εθνική οδό Ιωαννίνων – Πρέβεζας στο ύψος του Λούρου και στον κόμβο Κερδυλών Σερρών. Παράλληλα, μπλόκο με τα τρακτέρ τους στο σημείο των διοδίων του Κιάτου έστησαν και οι αγρότες της Κορινθίας.
- Ουρές χιλιομέτρων στα τελωνεία: Στο βουλγαρικό έδαφος, πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 1.000 ακινητοποιημένα φορτηγά με κατεύθυνση προς την Ελλάδα. Χθες, οι αγρότες άνοιξαν το μπλόκο για να περάσουν αρκετά φορτηγά, για να το ξανακλείσουν λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι. Παράλληλα, για λίγες ώρες άνοιξαν το μπλόκο στο τελωνείο των Κήπων και οι αγρότες του Έβρου.
- Ακυρώνεται η συνάντηση Κ. Χατζηδάκη – Κ. Τσιάρα: Η συνάντηση των Κωστή Χατζηδάκη και Κώστα Τσιάρα με αγρότες της Κρήτης που είχε προγραμματιστεί για σήμερα το πρωί ακυρώθηκε μετά το αίτημα των εκπροσώπων των αγροτών να συμμετέχουν σε αυτήν όλοι οι βουλευτές του νησιού. Την ίδια στιγμή, η ευλογιά εξακολουθεί να «θερίζει», με τα θανατωθέντα αιγοπρόβατα να αγγίζουν πλέον τα 430.000, ενώ την τελευταία εβδομάδα, καταγράφηκαν 80 νέα κρούσματα σε δεκαεπτά Περιφερειακές Ενότητες, βάσει των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ελέγχων.
4
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κατάθεση Μαγειρία για τη Ferrari
- Έντονη αντιπαράθεση: Στην αντεπίθεση επιχείρησε να περάσει με την κατάθεση του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, που διερευνά τη σκανδαλώδη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Χρήστος Μαγειρίας, σύντροφος της Πόπης Σεμερτζίδου, υψώνοντας συχνά τους τόνους απέναντι στους βουλευτές της επιτροπής.
- Ιδιοκτησία Ferrari και τυχερά παιχνίδια: Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ferrari αποκτήθηκε νόμιμα μέσω γονικής παροχής και απαλλοτρίωσης οικογενειακού οικοπέδου, ενώ απέρριψε ως «λασπολογία» τα όσα λέγονται για κερδισμένα δελτία Τζόκερ.
- Διαμάχη για το πόρισμα της Αρχής: Ως «παραπληροφόρηση» χαρακτήρισε το πόρισμα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο Χρήστος Μαγειρίας, επισημαίνοντας μάλιστα ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί είναι νόμιμοι και ότι τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στον δικηγόρο του.
5
Η Λάουρα Κοβέσι παραδίδει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στον Αντρές Ρίτερ
- Αλλαγή ηγεσίας: Η Λάουρα Κοβέσι παραδίδει, το 2026, τα καθήκοντά της στον Αντρές Ρίτερ, ο οποίος επελέγη με μυστική ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως κύριος υποψήφιος διάδοχος.
- Εμπειρία και αρμοδιότητες: Ο Ρίτερ διαθέτει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας σε οικονομικά εγκλήματα και απάτες κατά ευρωπαϊκών κονδυλίων και θα συντονίσει διεθνείς έρευνες υψηλού επιπέδου για κατάχρηση ευρωπαϊκών πόρων. Μάλιστα, είχε θέσει υποψηφιότητα για να διεκδικήσει τη θέση και πριν από έξι χρόνια.
- Υποθέσεις και διεθνής απήχηση: Ο Αντρές Ρίτερ, επρόκειτο να χειριστεί φακέλους για προμήθεια εμβολίων COVID-19, τη διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ, το Κολλέγιο της Ευρώπης και πιθανές παραβάσεις ευρωβουλευτών και πολιτικών κομμάτων, συνεχίζοντας το έργο της Κοβέσι.
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.