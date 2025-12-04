Η κακοκαιρία Byron «δείχνει τα δόντια» της σε ολόκληρη την επικράτεια, αλλά και την Αττική προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε πολλούς δρόμους. Μάλιστα, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, ενώ και οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να απουσιάσουν από την εργασία τους.

Ο μετεωρολόγος, Γιάννης Καλλιάνος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, τόνισε ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα στο λεκανοπέδιο θα κορυφωθούν από τα μεσάνυχτα περίπου μέχρι και τις 7 με 8 το πρωί. Στη συνέχεια της ημέρας τα φαινόμενα αυτά θα εξασθενίσουν, αλλά δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλα ίδιας εντάσεως, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο γνωστός μετεωρολόγος σημείωσε ότι οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών από την κακοκαιρία Byron είναι της τάξεως των 60 με 80 χιλιοστών βροχής. Μαζί με την κορύφωση των φαινομένων κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 100 χιλιοστά νερού. «Όσο νερό πέφτει κατά τη διάρκεια ενός έτους, θα πέσει μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Καλλιάνος.

Οι κρίσιμες περιοχές

Ο μετεωρολόγος του Mega υπογράμμισε πως υπάρχουν περιοχές, οι οποίες θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Αυτές είναι οι εξής:

Κεντρική Μακεδονία

Ανατολική Θεσσαλία

Σποράδες

Νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου

Κυκλάδες

Δωδεκάνησα

Αττική

Νότια Εύβοια

Δυτική και Νότια Κρήτη

Ήχησε το 112 στην Αττική

Ηκακοκαιρία Byron σαρώνει την Αττική με αποτέλεσμα να ηχήσει το 112 από την Υπηρεσία Eπικοινωνιών Εκτάκτου Ανάγκης, το οποίο προειδοποιεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

«Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφέρεια Αττικής. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις», αναφέρει το μήνυμα. Ακόμα, σημειώνεται: «Προσοχή στους υπόγειους χώρους. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις».

Το νέο έκτακτο της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων με κόκκινη προειδοποίηση της ΕΜΥ (3/12), που επικαιροποιήθηκε σήμερα, χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις, οι βροχοπτώσεις, εκτός της μεγάλης έντασης, θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Σήμερα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος), μέχρι το μεσημέρι,

στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας),

στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και τις Σποράδες,

στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα),

στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα),

στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα),

στις Κυκλάδες,

στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα),

στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

2. Το καιρικό σύστημα που έλαβε την ονομασία BYRON, θα προκαλέσει αύριο Παρασκευή (5/12) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στην κεντρική Μακεδονία

στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα) και την Εύβοια, μέχρι το μεσημέρι

στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

3. Το Σάββατο (6/12) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.