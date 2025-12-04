Αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες στα μπλόκα, τα οποία κάθε ώρα ενισχύονται με περισσότερα τρακτέρ. Δρόμοι και Εθνικές Οδοί κλείνουν, ενώ στα Μάλγαρα δεκάδες νεκροφόρες από τα γραφεία τελετών της Θεσσαλονίκης έφτασαν για συμπαράσταση.

Ανυποχώρητοι οι αγρότες

Ενίσχυση του μπλόκου των αγροτών που έχει στηθεί στην παλιά Εθνική Πατρών – Πύργου και συγκεκριμένα στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας, αναμένεται τις επόμενες ώρες.

Η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό Πατρών -Πύργου, μεταξύ των κόμβων ΒΙ.ΠΕ, στην Αχαΐα και Βάρδας, στην Ηλεία.

Το απόγευμα της Πέμπτης, οι αγρότες επιχείρησαν να ανέβουν στον αυτοκινητόδρομο αλλά τους εμπόδισε η αστυνομία. Στη συνέχεια οι αγρότες πέρασαν πεζοί στον κόμβο του αυτοκινητοδρόμου και έκοψαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Παράλληλα, αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας με τρακτέρ «εισβάλλουν» στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Τα αγροτικά μηχανήματα περικυκλώνουν την πλατεία με τα δικαστήρια της πόλης, για τη δίκη των δύο αγροτών που συνελήφθησαν στα επεισόδια με την Αστυνομία στο μπλόκο της Νίκαιας την περασμένη Κυριακή.

Την ίδια στιγμή, οι αγρότες της Θεσσαλονίκης παραμένουν στα διόδια των Μαλγάρων, κρατώντας μονίμως κλειστό το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Ουρές χιλιομέτρων στα τελωνεία

Σε αυτό το κλίμα, ουρά χιλιομέτρων σχηματίζουν στο βουλγαρικό έδαφος τα φορτηγά που ήθελαν να μπουν στην Ελλάδα από τον Προμαχώνα. Πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 1.000 ακινητοποιημένα φορτηγά με κατεύθυνση προς την Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αγρότες άνοιξαν το μπλόκο για να περάσουν αρκετά φορτηγά, για να το ξανακλείσουν λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι. Για λίγες ώρες άνοιξαν το μπλόκο στο τελωνείο των Κήπων και οι αγρότες του Έβρου.

Το πρωί της Πέμπτης, αγρότες από την Φλώρινα έστησαν μπλόκο και στο τελωνείο της Νίκης, ενώ με 50 επιπλέον τρακτέρ ενισχύθηκε το μπλόκο των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου.

Νέα μπλόκα

Τρία νέα μπλόκα στήθηκαν στην Αχαΐα, στον κόμβο Κουρλαμπά, στην περιοχή Διάσελο και στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας από τους αγρότες της Κάτω Αχαγιάς που προσπαθούσαν να προσεγγίσουν το κομμάτι του οδικού άξονα που εγκαινιάστηκε το πρωί.

Μπλόκο με τα τρακτέρ τους στο σημείο των διοδίων του Κιάτου έστησαν και οι αγρότες της Κορινθίας. Η συνάντηση των Κωστή Χατζηδάκη και Κώστα Τσιάρα με αγρότες της Κρήτης που είχε προγραμματιστεί για αύριο το πρωί ακυρώθηκε μετά το αίτημα των εκπροσώπων των αγροτών να συμμετέχουν σε αυτήν όλοι οι βουλευτές του νησιού.

Ακυρώνεται η συνάντηση Κ. Χατζηδάκη – Κ. Τσιάρα

Δεν θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Κωστή Χατζηδάκη και του Κώστα Τσιάρα με εκπροσώπους των αγροτών Κρήτης, που είχε καθοριστεί για αύριο, Παρασκευή.

Όπως έλεγαν πηγές της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης, σε αντίθεση με όλες τις άλλες συναντήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί πρόσφατα, οι εκπρόσωποι των αγροτών ζήτησαν αυτή τη φορά στη συνάντηση να συμμετέχουν και όλοι οι βουλευτές τους νησιού.

Σύμφωνα με συνεργάτες του αντιπροέδρου, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια συζήτηση με πολιτικό και κομματικό χρώμα και όχι σε παράθεση και εξέταση των αιτημάτων των αγροτών, όπως έγινε τις προηγούμενες φορές.

Διάλογος, άλλωστε, μεταξύ των υπουργών και των βουλευτών, προσθέτουν, γίνεται συνεχώς τόσο στη Βουλή όσο και στα μέσα ενημέρωσης.

Ο κ. Τσιάρας συναντά εκπροσώπους των αγροτών από όλη την Ελλάδα όλους τους τελευταίους μήνες. Ο, δε, κ. Χατζηδάκης έχει συναντήσει τη διοίκηση της ΕΘΕΑΣ, εκπροσώπους του Παναγροτικού Συλλαλητηρίου, αλλά και εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης χωρίς παρουσία βουλευτών ή μέσων ενημέρωσης.

Αυτή η πρακτική θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Η πόρτα της κυβέρνησης είναι πάντοτε ανοιχτή για διάλογο με τους αγρότες, καταλήγουν οι πηγές της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης.