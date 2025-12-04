Η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών συνδιοργανώνουν στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2025, στο ξενοδοχείο King George στο Σύνταγμα, το Συνέδριο «Αθήνα: Διάλογοι για την Πολιτική», με ειδικό τίτλο «Η Ανατολική Μεσόγειος Αλλάζει».

Ένας διάλογος για το Αύριο

Η κορυφαία αυτή συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή με στόχο να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος ανάμεσα σε διακεκριμένους πολιτικούς, αναλυτές και ηγετικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι συζητήσεις του συνεδρίου θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που καθορίζουν τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως το σχέδιο για τη Γάζα και τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας, τη νέα εποχή για τις Συμφωνίες του Αβραάμ, τον γεωπολιτικό ανταγωνισμό ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία και Κίνα, το νέο οικονομικό τοπίο για τις θαλάσσιες εμπορικές διαδρομές, την ενέργεια και τις υποδομές.

Φλέγοντα ζητήματα, διακεκριμένοι ομιλητές

Την εναρκτήρια ομιλία του συνεδρίου θα απευθύνει ο Α.Ε. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, ενώ η λήξη των εργασιών του θα έρθει μέσα από τη συζήτηση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Εκδότη του Βήματος, Γιάννη Πρετεντέρη. Ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του Πα.Σο.Κ – Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης θα συνομιλήσει την πρώτη ημέρα του συνεδρίου με τον Συμεών Τσομώκο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών και τον Γρηγόρη Τζιοβάρα, Πολιτικό Συντάκτη του Βήματος. Ο Πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Ακαδημαϊκός, Προκόπιος Παυλόπουλος, θα τοποθετηθεί για το ζήτημα της επίλυσης του Κυπριακού ως προϋπόθεση για την εμπέδωση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Ελλάδας και Πρώην Υπουργός Εξωτερικών (2012-2015), Ευάγγελος Βενιζέλος, η πρόεδρος του «Δικτύου», Άννα Διαμαντοπούλου και ο Ναύαρχος ε.α., Υπουργός Εθνικής Άμυνας (2019–2019), Ευάγγελος Αποστολάκης θα συνομιλήσουν στη Διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο με συντονιστή τον Διευθυντή του Βήματος, Περικλή Δημητρολόπουλο.

Ο Ehud Olmert, Πρωθυπουργός του Ισραήλ (2006-2009) και ο Sameh Shoukry, Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου (2014-2024) θα αναζητήσουν την επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή.

Ο Δημήτρης Πολίτης, Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα Επενδύσεων και ο Γκίκας Χαρδούβελης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας θα συζητήσουν για το νέο οικονομικό τοπίο της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο Άγγελος Συρίγος, Βουλευτής Α’ Αθηνών και Καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο θα τοποθετηθεί για τις μεγάλες προκλήσεις για τις θαλάσσιες εμπορικές διαδρομές της Μεσογείου, ενώ ο Γιώργος Λακκοτρύπης, Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου (2013 – 2020), ο Ariel Levite του Carnegie Endowment for International Piece, ο Νικόλαος Φαραντούρης, Ευρωβουλευτής, Καθηγητής Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Δικαίου και μέλος ΔΣ του Spinelli Group, ο Τάσος Χαζηβασιλείου, Βουλευτής και Υφυπουργός Εξωτερικών (2025) και ο Αθανάσιος Πλατιάς, Πρόεδρος του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων, θα ανταλλάξουν απόψεις για την ενέργεια και τις υποδομές.

Η Ντόρα Μπακογιάννη, μέλος της Βουλής των Ελλήνων, Υπουργός Εξωτερικών (2006 – 2009), ο Amre Moussa, γ.γ.Arab League (2001 – 2011) και Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου (1991 – 2001), ο Θάνος Ντόκος, γ.γ. Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Δημοκρατίας και ο Yoel Guzanski του Institute for National Security Studies (INSS) του Ισραήλ, θα συζητήσουν για το σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα και τις προκλήσεις της επόμενης μέρας.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, Επίτροπος ΕΕ Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας (2014 – 2019), ο Ευρωβουλευτής και Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (2009 – 2015), Γιάννης Μανιάτης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών (2004-2009) και Πρόεδρος του Κέντρου Αριστείας J. Monnet, Γιάννης Βαληνάκης και ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, Υπουργός Παιδείας (2012–2014) και Διευθυντής στο Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής» θα μιλήσουν για τον γεωπολιτικό ανταγωνισμό στην Ανατολική Μεσόγειο και τον ρόλο ΕΕ – Ρωσίας – Κίνας – ΗΠΑ.

Ο Emile Hokayem, Διευθυντής Περιφερειακής Ασφάλειας και Ανώτερος Συνεργάτης για την Ασφάλεια στη Μέση Ανατολή (ISS), η Μαρία Δαμανάκη, Επίτροπος της ΕΕ για Περιβάλλον, Ωκεανούς και Αλιεία (2010 – 2014) και ο Galip Dalay, του Προγράμματος για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική του Chatham House, θα εξετάσουν τη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας που θα μπορούσε να δημιουργηθεί στη Μέση Ανατολή μετά τη Συμφωνία Ειρήνης.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της 2ης ημέρας του Συνεδρίου

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου

09:15 Άφιξη καλεσμένων

10:15 Καλωσόρισμα

Συμεών Γ. Τσομώκος, Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

10:20 Διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο

Γιώργος Γεραπετρίτης, Υπουργός Εξωτερικών (video message)

Υπουργός Εξωτερικών (video message) Ευάγγελος Βενιζέλος, Καθ. Συνταγματικού Δικαίου, Τμήμα Νομικής, ΑΠΘ, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Ελλάδας και Υπουργός Εξωτερικών (2013–2015)

Καθ. Συνταγματικού Δικαίου, Τμήμα Νομικής, ΑΠΘ, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Ελλάδας και Υπουργός Εξωτερικών (2013–2015) Λουκάς Τσούκαλης, Πρόεδρος Δ.Σ., ΕΛΙΑΜΕΠ

Πρόεδρος Δ.Σ., ΕΛΙΑΜΕΠ Ευάγγελος Αποστολάκης, Ναύαρχος ε.α.; Υπουργός Εθνικής Άμυνας (2019–2019)

Ναύαρχος ε.α.; Υπουργός Εθνικής Άμυνας (2019–2019) Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος, Το Δίκτυο

Πρόεδρος, Το Δίκτυο Ινώ Αφεντούλη, Εκτελεστική Διευθύντρια, Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ)

Συντονισμός: Περικλής Δημητρολόπουλος, Διευθυντής, ΤΟ ΒΗΜΑ

11:30 Το νέο οικονομικό τοπίο της Ανατολικής Μεσογείου

Δημήτριος Πολίτης, Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα Επενδύσεων, Ελληνική Δημοκρατία

Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα Επενδύσεων, Ελληνική Δημοκρατία Γκίκας Α. Χαρδούβελης, Πρόεδρος Δ.Σ., Εθνική Τράπεζα

Πρόεδρος Δ.Σ., Εθνική Τράπεζα Ιωάννης – Αλέξιος Ζέπος, Πρέσβης ε.τ.

Πρέσβης ε.τ. Χρήστος Χατζηεμμανουήλ, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου, Τράπεζα της Ελλάδος; Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Συντονισμός: Ντίνος Σιωμόπουλος, Δημοσιογράφος, ΤΟ ΒΗΜΑ

12:20 Οι Μεγάλες Προκλήσεις για τις Θαλάσσιες Εμπορικές Διαδρομές της Μεσογείου

Άγγελος Συρίγος, Βουλευτής Α’ Αθηνών; Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Βουλευτής Α’ Αθηνών; Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κωστής Φραγκούλης, Πρόεδρος, International Propeller Club

Πρόεδρος, International Propeller Club Μαριλένα Κοππά, Καθηγήτρια Συγκριτικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Συντονισμός: Χρήστος Δόγας, Διευθυντής σύνταξης, ΤΟ ΒΗΜΑ

13:00 Διάλειμμα

13:45 Ενέργεια και Υποδομές: Οικονομική συνεργασία, δίκτυα και πολιτικοί ανταγωνισμοί

Αθανάσιος Πλατιάς, Πρόεδρος, Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων

Πρόεδρος, Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων Νικόλαος Φαραντούρης, Ευρωβουλευτής; Καθηγητής Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Δικαίου; Μέλος ΔΣ, The Spinelli Group

Ευρωβουλευτής; Καθηγητής Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Δικαίου; Μέλος ΔΣ, The Spinelli Group Γιώργος Λακκοτρύπης, Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (2013-2020), Κύπρος

Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (2013-2020), Κύπρος Ariel Levite, Carnegie Endowment for International Peace

Carnegie Endowment for International Peace Τάσος Χατζηβασιλείου, Βουλευτής, Υφυπουργός Εξωτερικών (2025)

Συντονισμός: Χρήστος Κολώνας, Διευθυντής σύνταξης, ot.gr

14:45 Η επόμενη ημέρα στη Μέση Ανατολή

Ehud Olmert, Πρωθυπουργός του Ισραήλ (2006-2009)

Πρωθυπουργός του Ισραήλ (2006-2009) Sameh Shoukry, Υπουργός Εξωτερικών (2014-2024), Αίγυπτος

Συντονισμός: Gregoire Roos, Διευθυντής θέματα Ευρώπης, Ρωσίας και Ευρασίας, Chatham House

15:45 Διάλειμμα

16:15 Συζήτηση

Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός της Ελλάδας με Γιάννης Πρετεντέρης, Εκδότης, ΤΟ ΒΗΜΑ

17:00 Τέλος Εργασιών Συνεδρίου