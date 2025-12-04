Ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται σήμερα Πέμπτη 04/12, με την κακοκαιρία Byron να «χτυπάει» κυρίως την Αττική, την Πελοπόννησο, και την Πιερία.





Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Νοτιοανατολική Πελοπόννησο, όπως αποτυπώνεται στον σχετικό χάρτη. Το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 16:00 σημειώθηκε στη Σκάλα Λακωνίας με 109.6 mm, ενώ ακολούθησε το Δίον Πιερίας με 101.2 mm.

Σε τροχιά ισχυρών φαινομένων η Αττική

Σημαντικά ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν και στην Αττική, όπου σύμφωνα με τις καταγραφές των μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου μας, τα ισχυρότερα φαινόμενα καταγραφήκαν στα δυτικά τμήματα του νομού. Συγκεκριμένα στη Βλυχάδα Αττικής καταγράφηκαν 71.4 mm, στα Βίλια 67.6 mm και στη Σαλαμίνα 33.8 mm, μέχρι τις 16:00 της Πέμπτης 04/12.\

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο και προειδοποιεί για βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης και μεγάλης διάρκειας, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους.

Διακοπή κυκλοφορίας στην Πειραιώς

Εμφανίστηκαν τα πρώτα προβλήματα στους δρόμους της Αθήνας εξαιτίας της ισχυρής βροχόπτωσης. Πιο συγκεκριμένα, λόγω συσσώρευσης υδάτων έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς από την Χαμοστέρνας έως την Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα.

«Λίμνη» και η πλατεία στο Μοναστηράκι, με τους δρόμους να έχουν μετατραπεί σε «ποτάμια» σε αρκετές ακόμα περιοχές της Αττικής.

Καταστροφές στη Λακωνία

«Είναι δύσκολη η κατάσταση στην Λακωνία, λόγω του κύματος της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή μας», ανέφερε, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιπεριφερειάρχης, Θεόδωρος Βερούτης.

Όπως σημείωσε, «καταγράφονται μεγάλα ύψη βροχόπτωσης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους, για αυτό επιχειρούν συνεχώς όλα τα μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά και ιδιωτών, ώστε να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί».

Παράλληλα, ο Θ. Βερούτης είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται σε περιοχές των Δήμων Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα, ενώ συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, για τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων».

Επίσης, ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας τόνισε ότι «δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην μεταφορά των μαθητών, ώστε να μην κινδυνεύσουν, όπως για παράδειγμα στην μεταφορά μαθητών του ειδικού σχολείου στην Πετρίνα, όπου πήγε πρώτα η Αστυνομία για να διαπιστώσει αν μπορούν να μεταφερθούν ασφαλώς οι μαθητές».

Ήχησε το 112 και στη Λακωνία εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron, που έχει ξεκινήσει και δείχνει τα «δόντια» της στη χώρα.

Ειδικότερα, το μήνυμα που απέστειλε η Υπηρεσία Eπικοινωνιών Εκτάκτου Ανάγκης προειδοποιεί τους πολίτες, ότι: «λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Από τις μεσημβρινές ώρες σήμερα 04-12-2025 έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 06-12-2025 λόγω κατά διαστήματα έντονων καιρικών φαινομένων στην #Πιερία, εφιστούμε την προσοχή στις μετακινήσεις σας. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

Κατολισθήσεις και πλημμύρες στο Ηράκλειο

Bροχοπτώσεις σημειώνονται από χθες το απόγευμα, στην Κρήτη που έχουν προκαλέσει προβλήματα κυρίως στα νότια της μεγαλονήσου, στην ευρύτερη περιοχής της Ιεράπετρας Λασιθίου.

Στα βόρεια της Κρήτης οι βροχοπτώσεις είναι ήπιες και δεν έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα, όμως στα νότια του νησιού, τα φαινόμενα είναι πιο έντονα με αποτέλεσμα να καταγράφονται κατολισθήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και ζημιές σε υποδομές.

Ζημιές στα πυρόπληκτα Φέρμα Ιεράπετρας

Στα Φέρμα Ιεράπετρας όπου τον περασμένο Ιούλιο η μεγάλη πυρκαγιά μετέτρεψε σε κρανίου τόπο την ευρύτερη περιοχή, η καταρρακτώδης βροχή που έπεσε είχε σαν αποτέλεσμα να μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο ο δρόμος έξω από τα χωριό. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Ιεράπετρας Μανώλη Φραγκούλη τα φερτά υλικά και οι μεγάλες ποσότητες λάσπης που κατέβασε το νερό, είχαν ως αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος.

Λόγω των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τις βροχές, το νηπιαγωγείο και λύκειο στον Κουτσουρά δεν λειτούργησαν σήμερα ενώ με απόφαση του δημάρχου θα παραμείνουν κλειστά και αύριο.

Έκλεισε ο δρόμος από Τέρτσα προς Βιάννο

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα να πέσουν χώματα και βράχια στο δρόμο από τα Τέρτσα προς τον Μύρτο Ιεράπετρας και μέχρι τα όρια του δήμου Βιάννου στο νομό Ηρακλείου με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος.

Σε ανακοίνωσή του, ο δήμος Βιάννου επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο κομμάτι του οδικού δικτύου έκλεισε για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών και αναμένεται να δοθεί προς χρήση μέσα στις επόμενες ημέρες, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης.

Αυτοκίνητο έπεσε σε θεμέλια οικοδομής

Επιβατικό αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στην άκρη οικοπέδου στο οποίο είχε γίνει εκσκαφή για την ανέγερση οικοδομής, βρέθηκε στο κενό, όταν λόγω της παρατεταμένης βροχόπτωσης υποχώρησε μέρος του οδοστρώματος.

Διακοπή κυκλοφορίας στην Πιερία

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται στην Πιερία εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης που πλήττει την περιοχή από το πρωί της Πέμπτης 4/12.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των αρχών, η κίνηση των οχημάτων έχει διακοπεί σε τρία κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Από τις μεσημβρινές ώρες σήμερα 04-12-2025 έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 06-12-2025 λόγω κατά διαστήματα έντονων καιρικών φαινομένων στην #Πιερία, εφιστούμε την προσοχή στις μετακινήσεις σας. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

Συγκεκριμένα, κλειστή παραμένει η περιφερειακή οδός από τη Νέα Έφεσο έως την Κονταριώτισσα, όπου η συσσώρευση νερού καθιστά την κυκλοφορία επικίνδυνη.

«Από τις μεσημβρινές ώρες σήμερα 04-12-2025 έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 06-12-2025 λόγω κατά διαστήματα έντονων καιρικών φαινομένων στην Πιερία, εφιστούμε την προσοχή στις μετακινήσεις σας», όπως τονίζει το μήνυμα που στάλθηκε στους πολίτες, προκειμένου να προστατευθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.