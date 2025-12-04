Κλειστά αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, όλα τα σχολεία στην Αττική λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που φέρνει η κακοκαιρία Byron.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα και για τις επόμενες δύο ημέρες, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ταχεία επιδείνωση σε αρκετές περιοχές.

Κλειστά όλα τα σχολεία στην Αττική με απόφαση Χαρδαλιά

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ, την Παρασκευή 5/12 θα παραμείνουν κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου, ενόψει του κύματος κακοκαιρίας Byron.

Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου τα νυχτερινά σχολεία στο Λεκανοπέδιο.

Στο σχετικό μήνυμά του προς τους πολίτες, ο Νίκος Χαρδαλιάς σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως «η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Γνωρίζουμε ότι τα φαινόμενα δεν θα επηρεάσουν με την ίδια ένταση κάθε περιοχή του Λεκανοπεδίου. Οφείλουμε όμως να λειτουργούμε με τη μέγιστη δυνατή πρόνοια. Να προλαμβάνουμε και όχι να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις».

Κλειστά σχολεία σε όλη την Ελλάδα

Νωρίτερα, ανακοινώθηκε η αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων σε πολλές περιοχές της χώρας, για αύριο, που πλήττονται από την κακοκαιρία.

Ειδικότερα, κλειστά θα παραμείνουν:

Όλα τα σχολεία στα Μέγαρα . Κλειστά θα είναι και τα ΚΔΑΠ.

. Κλειστά θα είναι και τα ΚΔΑΠ. Οι σχολικές μονάδες του Δήμου Καρύστου θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή, όπως και οι παιδικοί σταθμοί.

θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή, όπως και οι παιδικοί σταθμοί. Τα σχολεία στη Ρόδο , όλων των σχολικών μονάδων. Η αναστολή αφορά και τις μονάδες Προσχολικής Αγωγής και όλα τα Ειδικά Σχολεία και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Αφορά επίσης το Δημοτικό Ωδείο και κάθε είδους εργαστήρια που λειτουργούν στον δήμο Ρόδου.

, όλων των σχολικών μονάδων. Η αναστολή αφορά και τις μονάδες Προσχολικής Αγωγής και όλα τα Ειδικά Σχολεία και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Αφορά επίσης το Δημοτικό Ωδείο και κάθε είδους εργαστήρια που λειτουργούν στον δήμο Ρόδου. Τα σχολεία στη Σαντορίνη , όλες οι σχολικές μονάδες και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου.

, όλες οι σχολικές μονάδες και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου. Στην Τήλο , όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού θα παραμείνουν κλειστές.

, όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού θα παραμείνουν κλειστές. Όλα τα σχολεία στη Σύμη .

. Στην Κατερίνη , τα σχολεία και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης σε όλες τις δημοτικές ενότητες (Κατερίνης, Πέτρας, Πιερίων, Παραλίας, Κορινού, Ελαφίνας) θα είναι κλειστά, όπως και οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί.

, τα σχολεία και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης σε όλες τις δημοτικές ενότητες (Κατερίνης, Πέτρας, Πιερίων, Παραλίας, Κορινού, Ελαφίνας) θα είναι κλειστά, όπως και οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί. Τα σχολεία στο Καστελλόριζο.

Τα σχολεία στον δήμο Δίου-Ολύμπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το νέο έκτακτο της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων με κόκκινη προειδοποίηση της ΕΜΥ (3/12), που επικαιροποιήθηκε σήμερα, χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις, οι βροχοπτώσεις, εκτός της μεγάλης έντασης, θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Σήμερα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος), μέχρι το μεσημέρι,

στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας),

στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και τις Σποράδες,

στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα),

στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα),

στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα),

στις Κυκλάδες,

στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα),

στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

2. Το καιρικό σύστημα που έλαβε την ονομασία BYRON, θα προκαλέσει αύριο Παρασκευή (5/12) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στην κεντρική Μακεδονία

στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα) και την Εύβοια, μέχρι το μεσημέρι

στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

3. Το Σάββατο (6/12) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.