Στην αντεπίθεση επιχείρησε να περάσει με την κατάθεση του ο Χρήστος Μαγειρίας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά τη σκανδαλώδη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υψώνοντας συχνά τους τόνους απέναντι στους βουλευτές της επιτροπής. Ο κ. Μαγειρίας, έγινε γνωστός στο πανελλήνιο διότι εμφανίζεται ιδιοκτήτης πολυτελών αυτοκινήτων όπως Ferrari και Porsche. Τις προηγούμενες ημέρες, η σύντροφός του, Καλλιόπη Σεμερτζίδου, είχε αποκαλύψει ότι ο ίδιος έχει κερδίσει αρκετές φορές χρήματα σε τυχερά παιχνίδια, προκαλώντας πολλές αντιδράσεις.

Κατα τη διάρκεια της κατάθεσης του, ο μάρτυρας υποστήριξε ότι η Ferrari αποκτήθηκε με χρήματα που εισέπραξε η μητέρα του και ο ίδιος από απαλλοτρίωση οικογενειακού οικοπέδου στο λιμάνι Ηγουμενίτσας. «Το 80% ανήκε σε μένα και το 20% στη μητέρα μου. Μου το έκανε μεταβίβαση η μητέρα μου μετά από έναν χρόνο σαν δώρο. Δεν μπορούμε να θάβουμε μια οικογένεια. Είμαστε τίμιοι αγρότες» είπε.

Με επιθετική διάθεση, απέρριψε ως λασπολογία τα όσα λέγονται περί κερδισμένων τυχερών δελτίων. «Από το 2019 μέχρι σήμερα συνολικά το πολύ έχω κερδίσει 25 χιλιάρικα σε διάφορα δελτία, τα περισσότερα τζόκερ. Έχω τα χαρτιά εδώ», είπε ο ίδιος, με τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, να ζητά διευκρινίσεις. Όπως είπε, και πριν το 2019 είχε κερδίσει μικρά ποσά, όπως τα χαρακτήρισε, που κυμαίνονται μεταξύ 5000 ευρώ, 2 χιλιάδων 800 και 300 ευρώ. Όπως είπε, μάλιστα, περνάει συχνά με φίλους του κάθε εβδομάδα από προποτζίδικα, «ρίχνουμε ένα Τζόκερ και φεύγουμε».

Σε ότι αφορά πάντως το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, το αποκάλεσε «παραπληροφόρηση». «Αφου είναι όλα καλώς καμωμένα, γιατί δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί σας;», τον ρώτησε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, με τον μάρτυρα να απαντά: «Ο κ. Βουρλιώτης έφτιαξε ένα τεράστιο ποσό για 2 οικογένειες. Δεν είμαστε σε κάποια δράση. Εμείς δεν ήμασταν μέσα στους ελέγχους της οικονομικής αστυνομίας γιατί δεν έχουμε κάνει κάτι. Όταν άρχισαν να λένε για μεγαλοκτηνοτρόφο πάλι δεν είμαστε εμείς. Από 5-6 Αυγούστου άρχισε να αιωρείται αυτό για την οικογένεια μου. Έκανε ένα βιαστικό πόρισμα η Αρχή και για αυτό έχω κάνει προσφυγή. Βασίζεται σε υπόνοιες μόνο σε υπόνοιες. Όταν βγήκε και το διάβασα γράφει ότι πάρθηκαν κοινοτικοί πόροι από την οικογένεια, όχι παράνομα αλλά διατέθηκαν σε σκοπό που δεν έπρεπε. Δεν έχει από την οικογένειά μου κανένας δεσμευτικό χαρακτήρα για τα χρήματα. Έχω κάνει προσφυγή για το πόρισμα. Το πόρισμα αυτό είναι παραπληροφόρηση. Οι ελεγκτές το αποτύπωσαν. Τους είπα ότι δεν έχω πάρει τέτοιες επιδοτήσεις που μου λένε».

Οι τόνοι ανέβηκαν ανάμεσα στη Μιλένα Αποστολάκη και τον Χρήστο Μαγειρία όσο τον ρωτούσε για τις απώλειες των ζώων που έχει. Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος που ακολουθεί:

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Μην φωνάζετε.

ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ: Δεν φωνάζω έτσι είναι η φωνή μου.

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Χαμηλώστε τη φωνή σας

ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ: Δεν είναι τηλεόραση να τη χαμηλώσω

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Να καθίσετε πιο μακριά από το μικρόφωνο

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Ο “κακός” ο λύκος πόσα σας έφαγε;

ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ: Μπορεί να φάει από 12 έως 15.

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: ¨Έχουμε ανύπαρκτα ζώα γιατί τα έφαγε ο λύκος. Αυτό δεν είπατε; Υπάρχει αντίστοιχο έγγραφο που να τα βεβαιώνει αυτά;

ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ: Θα τα ζητήσω από τον ΕΛΓΑ να σας τα φέρω.

Σε άλλο σημείο όταν ο μάρτυρας απευθυνόμενος στην κ. Αποστολάκη την έψεξε γιατί δεν αναρωτιέται τι θα φάνε τα ζώα του που είναι δεσμευμένοι οι λογαριασμοί του, ακούστηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου να σχολιάζει ότι θα φάνε τη Ferrari.

Όταν ο μάρτυρας κλήθηκε να απαντήσει για τις γονικές παροχές από τη μητέρα του, ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος:

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Η μητέρα σας δίνει και 275.000 το 2023 γονικές παροχές. Θέλετε να εξηγήσετε αυτές τις γονικές παροχές;

ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ: Για να κάνει γονική παροχή πρέπει να έχει απόθεμα ανάλωσης. Όταν το έχει νόμιμα, μπορεί να το δώσει.

Έκανε μάλιστα, το σταυρό του όταν η Μιλένα Αποστολάκη επέμεινε στο θέμα των γονικών παροχών.

ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ: Θα πω που ξόδεψες μαμά 5 ευρώ;

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Δεν θα ρωτούσα για 5 ευρώ, αλλά μιλάμε για 295.000 ευρώ

ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ: Είναι στο βιβλιάριο της, κατατεθειμένα στην τράπεζα

Σημειώνεται πως η συνεδρίαση διακόπηκε για λίγα λεπτά καθώς ο Βασίλης Κόκκαλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ζήτησε τα αθωωτικά έγγραφα που επικαλείται ο μάρτυρας. Ο κ. Μαγειρίας, είπε ότι τα έγγραφα αυτά τα έχει αφήσει στον δικηγόρο του και μπορεί να τα στείλει όπως είπε με ηλεκτρονική αλληλογραφία.