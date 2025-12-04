Ο Γιάννης Πρετεντέρης καλωσόρισε στο ξενοδοχείο King George στο Σύνταγμα, τους επιφανείς ομιλητές του δεύτερου Συνεδρίου «Αθήνα: Διάλογοι για την Πολιτική» με ειδικό τίτλο «Η Ανατολική Μεσόγειος Αλλάζει», που συνδιοργανώνουν ΤΟ ΒΗΜΑ, το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Καθώς οι κύριες θεματικές του συνεδρίου περιλαμβάνουν την αναζήτηση μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας στη Μέση Ανατολή μετά τη συμφωνία ειρήνης, καθώς και τη νέα εποχή που ανοίγουν οι Συμφωνίες του Αβραάμ μετά τη Σύνοδο του Σαρμ ελ-Σέιχ, τον γεωπολιτικό ανταγωνισμό στην περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της Ε.Ε., της Ρωσίας, της Κίνας και των ΗΠΑ, καθώς και το Κυπριακό, ο εκδότης του ΒΗΜΑΤΟΣ επεσήμανε την ευκαιρία που «φέτος μας επιτρέπει να επικεντρωθούμε στην ευρύτερη περιοχή και να συζητήσουμε για μια πραγματικότητα που αναδεικνύεται στα μάτια μας».

Ο Γιάννης Πρετεντέρης αναφέρθηκε στην «ανατολική Μεσόγειο που αλλάζει», τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό, τη Γάζα και τη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, που αποτελούν πεδία συγκρούσεων, αλλά και αξόνων σύγκλισης.

Όπως είπε, στο επίκεντρο των συζητήσεων που θα γίνουν, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι ενεργειακές συμφωνίες και έρευνες, ένας τομέας με όλο και μεγαλύτερη σημασία, οι θαλάσσιες ζώνες και τα δικαιώματα εκμετάλλευσης, καθώς και οι διεθνείς δυνάμεις και υπερδυνάμεις που δρουν στην περιοχή.

«Κοινός τόπος», σημείωσε ο εκδότης «είναι η πεποίθησή μας πως η περιοχή μας αλλάζει, χωρίς να έχουμε πάντα την ευχέρεια, τον χρόνο και τη διορατικότητα να αφομοιώσουμε αυτές τις αλλαγές. Κυρίως, όπως τώρα, που ένας καθοριστικός διεθνής παράγοντας, όπως οι ΗΠΑ, βρίσκεται υπό νέα διοίκηση, που δε θα σχολιάσω και μάλλον αναζητεί και αυτός τα μέτρα του και τα βήματά του.

Δεν σας κρύβω όμως ότι εμάς τους εκ πεποιθήσεως και εξ ιδεολογίας Ευρωπαίους, μας πληγώνει η αδυναμία – πολλές φορές – της Ευρώπης να διαδραματίσει έναν καθοριστικό γεωπολιτικό ρόλο στον άμεσο περίγυρο της, με τον οποίο τη συνδέουν ισχυροί ιστορικοί δεσμοί.

Θέλω να ελπίζω πως θα το συζητήσουμε και αυτό, χωρίς να έχω την αυταπάτη ότι θα διαμορφώσουμε μια απάντηση. Ούτως ή άλλως είναι ένα ζωτικό ζήτημα, το οποίο θα μας απασχολήσει, ελπίζω, τα χρόνια που έρχονται.

Η άλλη παράμετρος αφορά τις διμερείς σχέσεις, αλλά σε ένα περιφερειακό σκηνικό, με χαρακτηριστικό το δίπτυχο ελληνοτουρκικών σχέσεων και Κυπριακού, καθώς και τις πολύπαθες σχέσεις του Ισραήλ με τις αραβικές χώρες».

Ο Γιάννης Πρετεντέρης τόνισε πως για τον σκοπό αυτό, «φροντίσαμε φέτος να έχουμε μεταξύ μας συνομιλητές από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, ώστε να εμβαθύνουμε τους προβληματισμούς μας, να κατανοήσουμε αυτά τα προβλήματα και να αποκτήσουμε μια γλώσσα επικοινωνίας».