Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι Πανελλήνιες εξετάσεις, με τις πρώτες εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών να αποτυπώνουν ένα συνολικά διαβαθμισμένο επίπεδο δυσκολίας στα φετινά θέματα της Πληροφορικής, της Χημείας και των Λατινικών.

Ακολουθούν οι πρώτες εκτιμήσεις στα θέματα από τους καθηγητές του Φροντιστηρίου «Ορόσημο» Πειραιά.

Το ψηφιακό ΒΗΜΑ, σε συνεργασία με το Φροντιστήριο Ορόσημο Πειραιά & Ραφήνας, θα σας προσφέρει πλήρη ενημέρωση παρουσιάζοντας τις εκτιμήσεις των θεμάτων και τις απαντήσεις τους.

Οι εκτιμήσεις στα Λατινικά

Τα θέματα δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Εξυπακούεται ότι ένας καλά προετοιμασμένος υποψήφιος μπορεί να αγγίξει το άριστα.

Οι εκτιμήσεις στην Πληροφορική

Τα φετινά θέματα της Πληροφορικής είναι προσιτά για τους καλά προετοιμασμένους μαθητές. Το Θέμα Α και το Θέμα Β χαρακτηρίζονται βατά.

Τα Θέματα Γ και Δ είναι περισσότερο απαιτητικά και απαιτούν προσοχή και κατανόηση βασικών μεθοδολογιών .

Συνολικά, πρόκειται για ένα διαγώνισμα κλιμακούμενης δυσκολίας, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις, που επέτρεπε στους καλά προετοιμασμένους μαθητές να αναδείξουν το επίπεδο των γνώσεών τους.

Οι εκτιμήσεις στη Χημεία

Τα φετινά θέματα της Χημείας ήταν προσιτά για τους καλά προετοιμασμένους μαθητές. Το Θέμα Α και το Θέμα Β χαρακτηρίζονται ως βατά, με την επιτυχή αντιμετώπισή τους να βασίζεται κυρίως στην καλή γνώση της θεωρίας και των βασικών εννοιών της ύλης.

Το Θέμα Γ ήταν περισσότερο απαιτητικό και απαιτούσε προσοχή, κατανόηση των χημικών φαινομένων και σωστή εφαρμογή της μεθοδολογίας επίλυσης. Το Θέμα Δ ήταν εκτενές σε όγκο και χρονοβόρο, δοκιμάζοντας τόσο τις γνώσεις όσο και τη διαχείριση του διαθέσιμου χρόνου από τους υποψηφίους.

Συνολικά, πρόκειται για ένα διαγώνισμα κλιμακούμενης δυσκολίας, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις, που επέτρεπε στους καλά προετοιμασμένους μαθητές να αναδείξουν το επίπεδο των γνώσεών τους.

Τα θέματα στα Λατινικά

Τα θέματα στην Πληροφορική

Τα θέματα στη Χημεία