Στον αναπληρωτή εισαγγελέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αντρές Ρίτερ θα παραδώσει τα κλειδιά της διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) από το 2026 η πλέον διάσημη για το έργο της κατά της διαφθοράς, Λάουρα Κοβέσι, αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέλεξε το απόγευμα της Τετάρτης τον Γερμανό ως τον κύριο υποψήφιο διάδοχο για τη θέση της Κοβέσι.

Με μυστική ψηφοφορία ο διορισμός

Ο Ρίτερ επελέγη με μυστική ψηφοφορία των ευρωβουλευτών που συμμετέχουν στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE). Ο Αντρές Ρίτερ υπηρετεί ήδη ως αναπληρωτής εισαγγελέας της ΕΕ και διαθέτει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στην πατρίδα του, με εξειδίκευση σε οικονομικά εγκλήματα και απάτες σε βάρος ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η εμπειρία αυτή αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο της υποψηφιότητάς του, την οποία είχε διεκδικήσει και πριν από έξι χρόνια.

Η θέση του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, θεωρείται από τις πιο απαιτητικές στο επίπεδο της ΕΕ, καθώς περιλαμβάνει τον συντονισμό διεθνών ερευνών για εγκλήματα που αφορούν τη διαχείριση και την κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, από υψηλόβαθμους αξιωματούχους έως οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα.

Εμβόλια, διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ και Κολλέγιο οι φάκελοι που έρχονται

Σύμφωνα με το Euractiv, μεταξύ των υποθέσεων που θα κληθεί να χειριστεί περιλαμβάνονται η προμήθεια εμβολίων κατά του COVID-19, η οποία είχε εγκριθεί από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έρευνες για τη λειτουργία της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ και του Κολλεγίου της Ευρώπης, καθώς και φάκελοι που αφορούν πιθανή κατάχρηση ευρωπαϊκών πόρων από ευρωβουλευτές ή πολιτικά κόμματα, όπως η γαλλική ακροδεξιά.

Η επίσκεψη που προκάλεσε αναστάτωση

Η Κοβέσι, ρουμανικής καταγωγής, ανέλαβε τα καθήκοντα της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως το 2019 και είχε επισκεφθεί την Αθήνα τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους. Κατά την παραμονή της, συναντήθηκε με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη, τον υφυπουργό Γιώργο Κώτσηρα, τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, ενώ επισκέφθηκε και τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα.

Επιπλέον, στο Τελωνείο του Πειραιά, η Κοβέσι παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στις 2 Οκτωβρίου 2025, αναφερόμενη σε εν εξελίξει έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως η υπόθεση «Καλυψώ», θέματα σχετικά με το άρθρο 86 του Συντάγματος και τον νόμο περί ευθύνης υπουργών σε σχέση με τα Τέμπη, καθώς και υποθέσεις που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ.