Στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία έστησαν μπλόκο αγρότες από τη Φλώρινα και την ευρύτερη περιοχή και πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας -από τη μία μετά το μεσημέρι.

Νωρίτερα είχε προηγηθεί μηχανοκίνητη πορεία των αγροτών στο κέντρο της Φλώρινας με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα. Το μπλόκο στο τελωνείο της Νίκης θα ενισχυθεί τις επόμενες ώρες από αγρότες και κτηνοτρόφους που από τις 2/12 έχουν στήσει μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα, στη διασταύρωση του κάθετου άξονα Κοζάνης – Φλώρινας.

Οι συμμετέχοντες στο αγροτικό μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα έχουν αποκλείσει τον δρόμο από τη μία το μεσημέρι και είναι «άγνωστο το πότε θα ανοίξουμε», όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα.

Έκλεισε και το τελωνείο Ευζώνων

Λίγα λεπτά μετά τις 13.30, οι αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής, μαζί με τους συναδέλφους τους από τα Γιαννιτσά έκλεισαν το τελωνείο Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο.

Παρά τον αποκλεισμό, οι αγρότες του μπλόκου Ευζώνων επιτρέπουν, τουλάχιστον προς το παρόν, τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι αγρότες από τα Γιαννιτσά του νομού Πέλλας έφτασαν στο τελωνείο των Ευζώνων λίγα λεπτά πριν από τη μία μετά το μεσημέρι, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα.

Αυτήν την ώρα πραγματοποιείται γενική συνέλευση προκειμένου να αποφασίσουν συλλογικά τη μορφή και την κλιμάκωση της κινητοποίησής τους, καθορίζοντας και τα επόμενα βήματα για την εκπροσώπηση των αιτημάτων τους.

Νέα μπλόκα σε όλη τη χώρα

Ο αγροτικός κόσμος σε όλη τη χώρα έχει ξεσηκωθεί, με τα μπλόκα να ενισχύονται κάθε μέρα όλο και περισσότερο, όπως στο Λόγγο Τρικάλων στον αυτοκινητόδρομο Ε 65, στην εθνική οδό Πατρών – Πύργου στον κόμβο του Πύργου, στον κόμβο Νησελίου στην Ημαθία, όπου ο αριθμός των τρακτέρ έφτασε τα 350, στην εθνική οδό Ιωαννίνων – Πρέβεζας στο ύψος του Λούρου και στον κόμβο Κερδυλών Σερρών.

Σε διάλογο κάλεσε τους παραγωγούς ο πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας ακραίους τους αποκλεισμούς δρόμων και τελωνείων.

Οι αγρότες, πάντως, συνεχίζουν να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, σχεδιάζοντας νέα μπλόκα, ενώ δεν αποκλείουν να προχωρήσουν σε αποκλεισμούς λιμανιών και αεροδρομίων.

Αναβλήθηκε για τις 15/12 η δίκη των δύο συλληφθέντων αγροτών

Τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου μεταφέρθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης των δύο αγροτών που συνελήφθησαν την περασμένη Κυριακή, 30 Ιανουαρίου, στη Νίκαια, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στις κινητοποιήσεις. Η υπόθεση επρόκειτο να εξεταστεί σήμερα από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, ωστόσο η διαδικασία δεν πραγματοποιήθηκε καθώς απουσίαζαν οι συνήγοροι υπεράσπισης, οι οποίοι συμμετέχουν στις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά την ανακοίνωση της αναβολής, οι αγρότες που βρίσκονταν στα δικαστήρια έκαναν σαφές ότι ο αγώνας τους συνεχίζεται. Ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ, Ρίζος Μαρούδας, δήλωσε πως στις 15 Δεκεμβρίου θα υπάρξει ακόμη πιο ισχυρή παρουσία, με περισσότερα τρακτέρ και μαζική κινητοποίηση, ώστε να στηριχθούν οι δύο συνάδελφοί τους αγρότες και να απαιτηθεί η αθώωσή τους.

Παράλληλα, το μπλόκο της Νίκαιας παραμένει ενεργό και ενισχύεται καθημερινά, καθώς συνεχίζουν να φτάνουν αγρότες από όλη τη Θεσσαλία. Οι συμμετέχοντες τονίζουν ότι η υπόθεση των συλληφθέντων αποτελεί μέρος του ευρύτερου αγώνα τους.

«Θερίζει» η ευλογιά: Στις 430.000 τα θανατωθέντα αιγοπρόβατα

Σε 433.229 ανέρχονται τα ζώα που έχουν θανατωθεί από τον Αύγουστο του 2024 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ).

Συνολικά έχουν καταγραφεί 1.834 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 2.270 εκτροφές σε όλη τη χώρα.

Για την τελευταία εβδομάδα αναφοράς (24-30 Νοεμβρίου 2025) καταγράφηκαν 80 νέα κρούσματα σε δεκαεπτά Περιφερειακές Ενότητες, βάσει των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ελέγχων. Πρόκειται για τις ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, Ν. Αχαΐας, Δράμας, Έβρου, Ηλείας, Ημαθίας, Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας & Σποράδων, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών και Τρικάλων.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο μεγαλύτερος αριθμός νέων κρουσμάτων την εβδομάδα 24-30 Νοεμβρίου καταγράφηκε στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας (37), ενώ σημαντικός αριθμός κρουσμάτων παρατηρήθηκε επίσης στις ΠΕ Λάρισας, Ηλείας, Ν. Αχαΐας, Ξάνθης, Σερρών και Ροδόπης.

Αναλυτικά, βάσει της ημερομηνίας επιβεβαίωσης των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, την ίδια εβδομάδα καταγράφηκαν:

• 31 κρούσματα στις 26/11/2025,

• 22 κρούσματα στις 27/11/2025,

• 27 κρούσματα στις 28/11/2025.