«Show me the way to the next whisky bar» (Κατευθείνετέ με στο επόμενο ουίσκι μπαρ), τραγουδούσε ο Τζιμ Μόρισον στα ’60s, και καταλαβαίνουμε απόλυτα τον λόγο.Υπάρχει κάτι το απολύτως σαγηνευτικό σε ένα καλοδιατηρημένο και προσεγμένο στην κάθε του λεπτομέρεια whisky bar, ειδικά σε εκείνα που αποπνεόυν μια vintage αισθητική. Παντού υπάρχει η πρόθεση, από τον σωστό φωτσιμό, τις αναπαυτικές πολυθρόνες και τους καναπέδες, μέχρι τα σωστά επιλεγμένα αποστάγματα και πάνω από όλα την, ατμοσφαιρική μουσική.

Η τζαζ ειδικά, δείχνει να αγαπά πολύ το ουίσκι. Αυτό φανερώνει το γεγονός ότι σχεδόν στο 100% των χώρων που επιλέξαμε για τη λίστα μας ένας καλός δίσκος τζαζ κατέχει την ίδια θέση με την πιο πολύτιμη φιάλη ουίσκι του καταλόγου.

Πάνω από όλα όμως, εκείνο που κάνει τα whisky bars της Αθήνας να ξεχωρίζουν είναι οι άνθρωποί τους. Έχουν άποψη και όραμα, γνωρίζουν το ποτό σε βάθος και είναι έτοιμοι να σου προτείνουν κάποιο single malt που δεν έχεις ξανακούσει ποτέ στη ζωή σου ή να σε μυήσουν στα μυστικά των όμορφων blends. Θα σου φτιάξουν και κοκτέιλ αν προτιμάς κάτι πιο ελαφρύ και θα σε κάνουν να αισθανθείς σαν στο σπίτι σου.

Low Profile Whisky Bar

Σύνταγμα

Από την Λυκαβηττού στην στοά Μπολάνη, περισσότερα από 20 χρόνια διαδρομής. Τόσα μετρά το Low Profile, μια ιδέα του Σταύρου Κασιώτη, ο οποίος μέσα σε ένα παλιό κρεοπωλείο που ανακαίνισε με φροντίδα, και από το 2014 σε έναν πιο άνετο και «δικό του» χώρο, έχει φιλοξενήσει όλους τους Αθηναίους -και μη-, που αγαπούν πραγματικά το ουίσκι.

Στους αριστοκρατικούς κόκκινους τοίχους οι αφίσες που σχεδίασε ο σχεδιαστής Δημήτρης Αρβανίτης ειδικά για τον καινούργιο χώρο στην Μπολάνη και στα ράφια περισσότερες από εξήντα ετικέτες αξιόπιοτου ουίσκι, από τα σκωτσέζικα Glenrothes και Macallan μέχρι τα ιαπωνικά Nikka και Hibiki. Ο κατάλογος περιλαμβάνει κλασικά αλλά και δικά τους κοκτέιλ, κυρίως με βάση το ουίσκι και το μπέρμπον, όπως Manhattan, Old Fashioned, Whisky Sour, Mint Julep και το ομώνυμο του μαγαζιού.

Μια old-time αισθητική υπό τους ήχους της τζαζ συνδυασμένη με κακό WiFi ώστε οι θαμώνες να αισθάνονται ότι, έστω για λίγο, μεταφέρονται σε μια εποχή που δεν ήμασταν όλοι κολλημένοι στις οθόνες μας. Επίσης, το Low Profile λειτουργεί από το πρωί για καφέ -ναι, σερβίρουν και Irish coffee-, ενώ στο μενού βρίσκουμε και σνακ, ούζο, ρακί, μπύρες και κρασί.

Βουλής 7, Στοά Μπολάνη

Jazz in Jazz

Κολωνάκι

Άλλο ένα whisky bar που έχει αντέξει στο πέρασμα του χρόνου -τριάντα έτη στην πρωτεύουσα και άλλα 17 στην Κρήτη όπου άνοιξε για πρώτη φορά το 1978. Ήταν εκεί που επέλεξε ο ναυτικός Κώστας Σπανός να δημιουργήσει τον δικό του ναό αφιερωμένο στην τζαζ και το καλό ουίσκι. Ως τάματα έχει εναποθέσει τα αντικείμενα, τις φωτογραφίες, τις αφίσες, τα παλιά όργανα και μια βιβλιοθήκη γεμάτη βινύλια, που έχει μαζέψει μέσα στα χρόνια, αλλά και από τα ταξίδια του.

Το μπαρ σήμερα το διευθύνει ο ανιψιός του, Βαγγέλης Σπανός, ο οποίος διατηρεί αναλλοίωτο το πνεύμα του χώρου και κυρίως την μουσική από Λούις Άρμστρονγκ και Ντιουκ Έλινγκτον μέχρι Μίνγκους, Ρόλινς και Μονκ. Και εδώ -ω, τι σύμπτωση- το σήμα είναι πολύ κακό, οπότε δίνεται χώρος για τα βινύλια και τις συζητήσεις να κυριαρχήσουν.

Παλιοί θαμώνες, νεαροί που αγαπούν την ψαγμένη μουσική, καθηγητές, φοιτητές, whiskey lovers μαζεύονται για να απολαύσουν την vintage αισθητική με ένα ποτήρι ουίσκι στο χέρι, από καπνιστά single malts μέχρι αρωματικά blends. Για πολλούς αυτό αποτελεί την απόλυτη ευτυχία.

Δεινοκράτους 4

56 Bar

Κολωνάκι

Οι κάπως νεότεροι ίσως να μην θυμούνται την εποχή που το κλασικό και αναμενόμενο κέρασμα όταν είχαμε επισκέπτες στο σπίτι -ειδικά όταν προοριζόταν για άνδρες-, δεν ήταν το κρασί, αλλά το ουίσκι με πάγο. Εκείνη όμως η εποχή έρχεται στο νου όταν κατεβαίνει κανείς τα σκαλιά για το 56 Bar στην Πλουτάρχου. Μόνο που εκεί το ουίσκι είναι πολύ καλύτερο από τις κλασικές τρεις μάρκες μαζικής παραγωγής που είχαμε στα σπίτια μας, όπως και η μουσική.

Ένας φιλόξενος χώρος στον οποίο νιώθεις οικειότητα και που σε υποδέχονται αγαπημένοι, καλοσυνάτοι άνθρωποι, ενώ στα αυτιά σου ηχούν οι μουσικές των Μπίλι Χολιντέι, Κολτρέιν, Μονκ, Ντέιβις. Σερβίρονται όλα τα κλασικά ποτά, αλλά τα ουίσκι έχουν την τιμητική τους και καταφτάνουν από κάθε γωνιά του κόσμου, μετά από αυστηρή γευστική δοκιμή του ιδιοκτήτη, ο οποίος βρίσκεται πίσω από τη συγκεκριμένη μπάρα εδώ και 35 χρόνια.

Πλουτάρχου 56

The Coal Mine

Περιστέρι

Μια πολύ διαφορετική προσέγγιση στα whiskey bars, πιο σύγχρονη και street, με την ίδια όμως αφοσίωση στην ποιότητα. Το The Coal Mine στο Περιστέρι – πήρε το όνομά του γιατί στην περιοχή, στις αρχές του περασμένου αιώνα λειτουργούσαν τα λιγνιτωρυχεία της Ανθούπολης-, είναι το μέρος όπου θα γνωριστεί με το ουίσκι η νεότερη γενιά.

Μέσα στα μόλις 36 τετραγωνικά του, που αναγκάζουν τους θαμώνες ξεχύνονται στην απέναντι πλατεία, ο ιδιοκτήτης Σπύρος Κατσιβέλης, έχει καταφέρει να χωρέσει πάνω από 200 ετικέτες ουίσκι. Κάποια προέρχονται από χώρες αναμενόμενες, όπως τη Σκωτία, την Ιρλανδία, την Αμερική, την Ιαπωνία, την Ταϊβάν, ενώ άλλα γεννήθηκαν στον Καναδά, την Ινδία, τη Σουηδία, την Ιταλία, το Βέλγιο.

Ο Σπύρος από την άλλη, δεν έρχεται από μακρυά καθώς είναι γέννημα-θρέμμα της περιοχής. Πάθος του το να ανακαλύπτει σπάνιες και ψαγμένες φιάλες, που να είναι παράλληλα value for money, ώστε να διευκολύνει την πελατεία του. Παράλληλα, ο Αλέξανδρος Γκικόπουλος, ο μπαρτέντερ οποίος έχει συνδέσει το όνομα του με την ανάπτυξη της αθηναϊκής μπαρ σκηνής τα τελευταία δέκα -τουλάχιστον-, χρόνια φτιάχνει τα πολύ ωραία κοκτέιλ, για τα οποία επίσης γίνεται χαμός. Τέλος, από μουσική, η τζαζ που είδαμε στα προηγούμενα μπαρ δίνει την θέση της σε γνωστούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς και DJs της πόλης. Οι ήχοι κυμαίνονται από soul και funk μέχρι electronica.

Αγίου Κηρύκου 2

Alexander’s Bar, Μεγάλη Βρεταννία

Σύνταγμα

Το πρώτο που τραβάει το βλέμμα με το που μπαίνεις στο Alexander’s Bar της Μεγάλης Βρεταννίας είναι η εντυπωσιακή ταπετσαρία του 18ου αιώνα, ένα σπάνιο έργο τέχνης που απεικονίζει την είσοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Γαυγάμηλα. Πιάνει ολόκληρο τον τοίχο πίσω από το μπαρ και δένει απόλυτα με τον υπόλοιπο χώρο, στον οποίο κυριαρχούν το σκούρο ξύλο, τα πολυτελή υφάσματα και η διαχρονική κομψότητα. Το επιβλητικό μπαρ έχουν απολαύσει όλες οι μεγάλες προσωπικότητες που έχουν επισκεφθεί την Ελλάδα και το ιστορικό ξενοδοχείο μέσα στα 150 χρόνια λειτουργίας του.

Ένας από τους πιο γνωστούς θαμώνες του, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ. Ποιο άραγε να ήταν το ουίσκι της δικής του προτίμησης; Πάντως, αν ζούσε σήμερα θα μπορούσε να δοκιμάσει την διάσημη και εξαιρετικά σπάνια σειρά single malt Macallan (1937, 1940, 1946, 1952, 1969, 1973) που διαθέτει το μενού. Φυσικά, εκτός από τα μοναδικά ουίσκι, στον κατάλογο υπάρχουν ποτά που δεν βρίσκει κανείς πουθενά αλλού στην Ελλάδα, όπως το εξαιρετικά σπάνιο κονιάκ Luis XIII Black Perl, κάθε ποτήρι του οποίου στοιχίζει μερικές χιλιάδες ευρώ.

Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, Πλατεία Συντάγματος

CV Distiller

Ιλίσσια

Έναν χώρο στον οποίο να μπορούν οι ίδιοι, ως συλλέκετες, να δοκιμάζουν με τις ώρες όποιο ουίσκι έπεφτε στα χέρια τους -σήμερα έχουν συγκεντρώσει πάνω από 1.600-, ήθελαν οι Στέφανος Ψυλλάκης και Κώστας Καραγιάννης. Απλώς έτυχε, η επιθυμία τους να ταυτίζεται με εκείνη των υπόλοιπων κατοίκων της Αττικής που έχουν περάσει κατά καιρούς το κατώφλι του CV Distiller, του χώρου που δημιούργησαν οι δυο τους πίσω από το Χϊλτον για να στεγάσουν το χόμπι τους.

Ardbeg, Glenfiddich, Macallan, Nikka, Kavalan, Benromach, Cardhu, ονόματα που χτυπούν χαρμόσυνα στα αυτιά των whiskey connaisseurs γεμίζουν κάθε γωνιά του CV Distiller και ειδικά του κάτω ορόφου που είναι φτιαγμένος για πιο ψαγμένους γευσιγνώστες.

Το κοινό έρχεται για διαφορετικούς λόγους. Κάποιοι θέλουν να δοκιμάσουν ένα σπάνιο single malt, άλλοι προτιμούν ένα κοκτέιλ με twist, κάποιοι απλώς ψάχνουν ένα μέρος να καθίσουν με μουσική και ρυθμό και να παρατηρούν τον όμορφο κόσμο γύρω τους. Ο Ηλίας Τσιαβλής και η ομάδα του ξέρουν να διαχειριστούν την κάθε επιθυμία. Εμείς το επισκεπτόμαστε για όλους τους προαναφερθέντες λόγους και ειδικά για τα πρωτότυπα κοκτέιλ με βάση το ουίσκι.

Χατζηγιάννη Μέξη 7