Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Καθώς η ώρα πλησιάζει 18.00, όσοι έχουν εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας, που φέτος διεξάγεται εδώ στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Τelekom Center (αυτό που τόσα χρόνια έχουμε μάθει να αποκαλούμε κλειστό γήπεδο μπάσκετ ΟΑΚΑ) βρίσκονται ήδη καθισμένοι στις κερκίδες. Οι υπόλοιποι, αν φύγαμε εγκαίρως από το γραφείο ώστε να μη μπλέξουμε στους δρόμους που -μέρα που είναι- θα είναι πηγμένοι, καθόμαστε αναπαυτικά στον καναπέ και ετοιμαζόμαστε.

Για εμάς τους Ολυμπιακούς, αυτή η Παρασκευή θα είναι μεγάλη σε όλα της: αγωνία, πάθος, ένταση και φωνές. Κι ευτυχώς, το παιχνίδι μας με τη Φενέρμπαχτσε θα είναι το πρώτο στη σειρά, οπότε γύρω στις 20.00 ευελπιστούμε να έχουμε ήδη το εισιτήριο για τον τελικό στο χέρι μας και να περιμένουμε το ισπανικό ντέρμπι ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια στις 22.00 ώστε να μάθουμε την αντίπαλό μας στον τελικό της Κυριακής.

Αυτό είναι το καλό σενάριο. Γιατί πάντα στον αθλητισμό οφείλεις να υπολογίζεις και στο κακό. Σίγουρα δεν θέλουμε ένα πέμπτο αποτυχημένο Final Four στις πλάτες μας αλλά… μπάσκετ είναι αυτό και, όπως λένε πάντα προπονητές και αναλυτές, κάθε ομάδα έχει 25% πιθανότητες για την κατάκτηση του τροπαίου.

Με βάση αυτές τις πιθανότητες, λοιπόν, και έχοντας πείσει τους εαυτούς μας πως ό,τι και να συμβεί στον ημιτελικό με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν θα χάσουμε την όρεξή μας, σχεδιάζουμε από τώρα το μενού της βραδιάς. Παρέα θα υπάρχει σίγουρα γιατί πάντα αυτά τα μεγάλα παιχνίδια θέλεις να τα παρακολουθείς με φίλους -λίγη πλάκα κάνει μια ενδεχόμενη ήττα πιο εύκολη. Οι μπύρες θα έχουμε φροντίσει να είναι καλά παγωμένες, αλλά θα υπάρχουν και κάνα-δυο μπουκάλια κρασί για όσους ακολουθούν το trend και δεν παρεκκλίνουν ούτε σε τέτοια βράδια. Όσο για το φαγητό, εκεί τα πράγματα μπορούν να γίνουν λίγο πιο δημιουργικά.

Ελλάδα, Τουρκία και Ισπανία: τρεις χώρες με τέσσερις εκπροσώπους στη διοργάνωση, τον Ολυμπιακό, τη Φενέρμπαχτσε, τη Ρεάλ και τη Βαλένθια. Τρεις σπουδαίες κουζίνες με παράδοση, ιστορία και φοβερές γεύσεις να βάλουν στο τραπέζι. Τρία πιάτα που θα χαρίσουν στη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ την απόλαυση που της αξίζει… όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα: ένα ελληνικότατο κοντοσούβλι με σπιτικές πίτες για τους παραδοσιακούς, γνήσια ανατολίτικα κεμπάπ για τους μερακλήδες και δύο διαφορετικά tapas για τους πιο εκλεπτυσμένους και ψύχραιμους. Αν, φυσικά, υπάρξουν και ψύχραιμοι σε μια αθλητική βραδιά που είναι φτιαγμένη για να δημιουργεί συγκινήσεις.

Αλλά είπαμε, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, με καλό φαγητό και παρέα περνάνε όλα!

Κοντοσούβλι χοιρινό

Από τον Νίκο Ισπυρούδη

Χρόνος προετοιμασίας: 30΄

Χρόνος αναμονής: 12 ώρες

Χρόνος ψησίματος: 30΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 6 μερίδες

Για το κοντοσούβλι

2 κιλά χοιρινό κρέας από λαιμό

1 κιλό χοιρινή πανσέτα χωρίς κόκαλο

2-3 πράσινες πιπεριές σε κύβους

2-3 κόκκινες πιπεριές σε κύβους

3 σφιχτές ντομάτες, ξεσποριασμένες και κομμένες σε κύβους

2-3 κρεμμύδια κομμένα κυδωνάτα

Για τη μαρινάδα

36 γρ. ανθό αλατιού

5 γρ. μαύρο πιπέρι φρεσκοτριμμένο

3 γρ. κόλιανδρο

5 γρ. σκόρδο σε σκόνη

4 γρ. σουμάκ

4 γρ. καπνιστή πάπρικα

3 γρ. αποξηραμένη ρίγανη

7-8 κλωναράκια φρέσκο θυμάρι

3 κ.σ. καυτερή μουστάρδα

150 ml λευκό κρασί

30 ml μηλόξιδο

100 ml ε.π. ελαιόλαδο

2 μέτρια άσπρα κρεμμύδια περασμένα από τον πολυκόφτη

2 κόκκινες πιπεριές περασμένες από τον πολυκόφτη

2 λεμόνια, χυμό και ξύσμα

½ ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο

Για το σερβίρισμα

Πίτες για σουβλάκι

Ντομάτα σε φέτες

Μαϊντανό ψιλοκομμένο

Τζατζίκι

Εκτέλεση

Ανάλογα με το μέγεθος της σούβλας που θα χρησιμοποιήσουμε για να περάσουμε το κοντοσούβλι, κόβουμε το χοιρινό σε κομμάτια ή ζητάμε από τον κρεοπώλη να το κόψει – σε κάθε περίπτωση, όχι μικρότερα από 4 x 4 εκ.

Αναμειγνύουμε μέσα σε ένα μεγάλο γυάλινο δοχείο όλα τα υλικά της μαρινάδας. Δουλεύουμε το μείγμα με ραβδομπλέντερ μέχρι να ομοιογενοποιηθεί. Προσθέτουμε το κρέας, ανακατεύουμε καλά να καλυφθεί πλήρως από το μείγμα και το αφήνουμε να μαριναριστεί για τουλάχιστον 12 ώρες.

Στραγγίζουμε ελαφρά το κρέας και το περνάμε σε σούβλες με προσοχή, φροντίζοντας τα κομμάτια να είναι ομοιόμορφα και σωστά ζυγισμένα για να περιστρέφονται σωστά και να μην «κρέμονται» από τη σούβλα ή την σχάρα. Μετά από κάθε κομμάτι κρέας περνάμε από μία φέτα λαχανικού.

Αραδιάζουμε τα κοντοσούβλια σε ένα σκεύος και τα αφήνουμε να στραγγίσουν από την περιττή μαρινάδα. Στη συνέχεια, τα ψήνουμε στο γκριλ για μισή ώρα περίπου, γυρνώντας τα να ροδίσουν ομοιόμορφα.

Σερβίρουμε τα κοντοσούβλια συνοδεύοντάς τα με πίτες για σουβλάκι, τζατζίκι, ντομάτα και ψιλοκομμένο μαϊντανό.

Μυστικά

Κόβουμε ιδανικά το κρέας για το κοντοσούβλι σε σχετικά τετραγωνισμένα κομμάτια, όσο γίνεται, διαστάσεων περίπου 8 x 8 εκ., αλλά όχι λιγότερο από 4 x 4 εκ.

Για καλύτερο αποτέλεσμα, το μαρινάρισμα θα πρέπει να ξεπερνά τις 12 ώρες, αλλά το πόσο μαλακό θα γίνει το κοντοσούβλι εξαρτάται κυρίως από το κομμάτι κρέατος που θα επιλέξουμε και από το πόσο καλά σιτεμένο είναι.

Στο μείγμα της μαρινάδας είναι απαραίτητη η παρουσία όξινων υλικών (κυρίως κρασί, χυμός λεμονιού ή πορτοκαλιού, ξίδι, γιαούρτι, κεφίρ, ντομάτα και κρεμμύδι), που επιδρούν κατευθείαν επάνω τις ίνες του κρέατος.

Για να μείνει το κοντοσούβλι ενυδατωμένο και να μη στεγνώσει στο ψήσιμο, καλό είναι να επιλέξουμε και κομμάτια κρέατος με λίπος.

Eύκολες πίτες για σουβλάκι

Από τον Τίμο Ζαχαράτο

Χρόνος προετοιμασίας: 10΄

Χρόνος αναμονής: 1 ώρα και 15΄

Χρόνος ψησίματος: 50΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Yλικά για 10 πίτες

800 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

25 γρ. νωπή μαγιά

1 κ.γ. αλάτι

1 κ.γ. ζάχαρη

500 ml νερό χλιαρό

½ φλιτζ. του καφέ ηλιέλαιο

Eκτέλεση

Διαλύουμε σε ένα μπολ τη μαγιά με τα χέρια μας. Την πασπαλίζουμε με τη ζάχαρη και προσθέτουμε το χλιαρό νερό και το ηλιέλαιο. Ανακατεύουμε και αφήνουμε το μείγμα 5 λεπτά να ενεργοποιηθεί η μαγιά.

Ανακατεύουμε σε μια μπασίνα το αλεύρι και το αλάτι. Ρίχνουμε το μείγμα της ενεργοποιημένης μαγιάς και δουλεύουμε τα υλικά με τα χέρια μέχρι να ενωθούν σε ένα ομοιογενές ζυμάρι. Το σκεπάζουμε και το αφήνουμε να ξεκουραστεί για μία ώρα.

Xωρίζουμε τη ζύμη σε δέκα ισομεγέθεις μπάλες. Τις αφήνουμε να ξεκουραστούν για ακόμα 10 λεπτά. Στη συνέχεια, τις ανοίγουμε με τα χέρια σε λεπτές πίτες.

Λαδώνουμε πολύ καλά τη σχάρα και ψήνουμε τις πίτες σε χαμηλή φωτιά. Εναλλακτικά ζεσταίνουμε σε αντικολλητικό τηγάνι λίγο λάδι και τις ψήνουμε σε χαμηλή φωτιά μέχρι να πάρουν χρώμα και από τις δύο πλευρές.

Παραδοσιακά κεμπάπ στο γκριλ

Από τον Νίκο Ισπυρούδη

Χρόνος προετοιμασίας: 50΄

Χρόνος μαγειρέματος: 30΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 8 μερίδες

Για τα κεμπάπ

1 κιλό αρνίσιο κιμά από μπούτι μία φορά περασμένο από τη μηχανή

500 γρ. μοσχαρίσιο κιμά από ελιά μία φορά περασμένο από τη μηχανή

150 γρ. λίπος από αρνί σε κιμά μία φορά περασμένο από τη μηχανή

150 γρ. λίπος από μοσχάρι σε κιμά μία φορά περασμένο από τη μηχανή

4 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

1 μέτριο κρεμμύδι ξερό τριμμένο

2 μικρές σκελίδες σκόρδο χωρίς τη φύτρα (προαιρετικό)

1 πιπεριά Φλωρίνης καθαρισμένη και αλεσμένη

2 κ.σ. κορν φλάουρ

⅙ ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο (προαιρετικά)

⅙ ματσάκι φρέσκο δυόσμο ψιλοκομμένο (προαιρετικά)

38 γρ. ανθό αλατιού

3 γρ. μαύρο πιπέρι σε κόκκους

2 γρ. καπνιστή πάπρικα

2 γρ. μπαχάρι σε κόκκους

1 γρ. αγριοκύμινο σε σπόρους

2 γρ. κόλιανδρο σε κόκκους

2 γρ. γλυκό μπούκοβο

1 γρ. καυτερό μπούκοβο

4 γρ. σουμάκ

Εκτέλεση

Ζεσταίνουμε σε ένα τηγάνι και σε χαμηλή φωτιά το ελαιόλαδο και σοτάρουμε για 4-5 λεπτά το κρεμμύδι και το σκόρδο μέχρι να καραμελώσουν. Ταυτόχρονα χτυπάμε καλά στο γουδί όλα τα μπαχαρικά.

Αναμειγνύουμε σε ένα βαθύ σκεύος τα δύο είδη κιμά που πρέπει να είναι πολύ κρύα και προσθέτουμε, όλα τα υπόλοιπα υλικά. Ζυμώνουμε πολύ καλά το μείγμα να ενωθούν οι γεύσεις και τα αρώματα. Θα παρατηρήσουμε ότι έπειτα από λίγη ώρα αρχίζουν να δημιουργούνται ίνες στον κιμά και να μοιάζει μαστιχωτός, δείγμα ότι το κεμπάπ θα μείνει ενιαίο κατά τη διάρκεια του ψησίματος και δεν θα διαλυθεί.

Σκεπάζουμε το μπολ με μεμβράνη και βάζουμε το μείγμα στο ψυγείο για 2 ώρες να μαριναριστεί καλά ο κιμάς. Ιδανικά, το αφήνουμε ένα ολόκληρο βράδυ.

Θα χρησιμοποιήσουμε πλατιές μεταλλικές σούβλες ή ξύλινα καλαμάκια. Με βρεγμένα χέρια (για πιο αφράτο αποτέλεσμα) παίρνουμε κομμάτια από το μείγμα, περίπου 80-100 γρ., και το πλάθουμε γύρω από τις μεταλλικές σούβλες δίνοντάς του το γνωστό σχήμα των κεμπάπ.

Λαδώνουμε καλά τη σχάρα του γκριλ, τοποθετούμε πάνω τα κεμπάπ και τα ψήνουμε γυρνώντας τα τακτικά. Σερβίρουμε τα κεμπάπ με ψητές πίτες, ψητές ντομάτες και ψητές πιπεριές, πράσινες κέρατο και Φλωρίνης.

Αγκινάρα σοτέ

Από τον Περικλή Κοσκινά

Χρόνος προετοιμασίας: 15΄

Χρόνος μαγειρέματος: 10΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 2 μερίδες

2 αγκινάρες

2 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

1 σκελίδα σκόρδο

Χυμό από 1 λεμόνι

Αλάτι, πιπέρι

Για το αγιολί

1 κρόκο αβγού

200 ml ηλιέλαιο

1 κ.γ. ξίδι

1 κ.γ. μουστάρδα

1 σκελίδα σκόρδο πολτοποιημένη

Λίγο χυμό λεμονιού

Αλάτι, πιπέρι

Για το σερβίρισμα

2 φέτες ψωμί προζυμένιο

Φλούδες γραβιέρας

Εκτέλεση

Πρώτα φτιάχνουμε το αγιολί: Χτυπάμε τον κρόκο αβγού με τη μουστάρδα και το ξίδι και αρχίζουμε να ενσωματώνουμε σιγά σιγά, σε σταθερή ροή κλωστής, το ηλιέλαιο. Τέλος, προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, το χυμό του λεμονιού και το σκόρδο.

Καθαρίζουμε καλά τις αγκινάρες και τις κόβουμε σε λεπτές φέτες. Τις σοτάρουμε στη συνέχεια σε αντικολλητικό σκεύος με λίγο ελαιόλαδο και το σκόρδο, μέχρι να αποκτήσουν ένα όμορφο χρυσαφί χρώμα. Σβήνουμε με το χυμό λεμονιού, πασπαλίζουμε με αλάτι και πιπέρι και αποσύρουμε το σκεύος από τη φωτιά. Αφήνουμε τις αγκινάρες σε απορροφητικό χαρτί να στεγνώσουν.

Ψήνουμε ελαφρώς το ψωμί και αλείφουμε κάθε φέτα με 1 κ.σ. αγιολί. Επάνω ακουμπάμε τις φέτες αγκινάρες, γαρνίρουμε με 3-4 φλούδες γραβιέρας και σερβίρουμε.

Γαύρος μαρινάτος ημίπαστος

Από τον Πέτρο Χαραλαμπίδη

Χρόνος προετοιμασίας: 20΄

Χρόνος αναμονής: 2 ώρες και 45΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 6 μερίδες

300 γρ. γαύρο φιλεταρισμένο

500 γρ. ημίχοντρο αλάτι

Ξύσμα από 3 πορτοκάλια

Ξύσμα από 3 λεμόνια

Ξύσμα από 3 λάιμ

5 τμχ. αστεροειδές γλυκάνισο

15 γρ. κόκκους από πολύχρωμα πιπέρια (ροζ, λευκό, μαύρο)

1 κ.σ. ρίγανη

1 κ.σ. θυμάρι

1 κ.σ. δεντρολίβανο (κατά προτίμηση φρέσκο)

Για τη μαρινάδα

500 γρ. ηλιέλαιο

300 γρ. λευκό βαλσαμικό ξίδι (ή ένα καλό ξίδι από κρασί)

Χυμό από 3 πορτοκάλια

Χυμό από 3 λεμόνια

Χυμό από 3 λάιμ

Για το σερβίρισμα

4 φέτες προζυμένιο ψωμί

2 ώριμες ντομάτες

2 κ.σ. πέστο βασιλικού

Κουκουνάρι

Ε.π. ελαιόλαδο

Ξύσμα από 1 λεμόνι

Εκτέλεση

Πλένουμε καλά το γαύρο και τον αφήνουμε σε σουρωτήρι να στραγγίσει. Χτυπάμε σε ένα γουδί ή στον πολυκόφτη τους κόκκους των πιπεριών, το γλυκάνισο και τα μυρωδικά, να ομογενοποιηθούν. Προσθέτουμε το αλάτι και το ξύσμα των εσπεριδοειδών και ανακατεύουμε.

Απλώνουμε στη βάση ενός ταψιού ή τάπερ περίπου το 1/3 από το αρωματισμένο μείγμα του αλατιού. Αραδιάζουμε από πάνω το φιλεταρισμένο ψάρι και το καλύπτουμε με το υπόλοιπο αρωματικό μείγμα. Τυλίγουμε με μια μεμβράνη και το αφήνουμε στο ψυγείο για 1½-2 ώρες.

Αναμειγνύουμε καλά σε ένα μπολ όλα τα υλικά για τη μαρινάδα και τη βάζουμε επίσης στο ψυγείο. Όταν είναι έτοιμος ο γαύρος, τον βγάζουμε από το αλάτι και τον ξεπλένουμε με νερό. Τον αφήνουμε για λίγο σε σουρωτήρι να στραγγίσει από τα πολλά νερά και τον ταμπονάρουμε με απορροφητικό χαρτί κουζίνας.

Μεταφέρουμε το γαύρο σε ένα σκεύος που κλείνει καλά ή σε βαζάκια και τον περιχύνουμε με τη μαρινάδα που έχουμε ετοιμάσει. Ανακατεύουμε ελαφρά να πάει παντού και τον αφήνουμε στο ψυγείο για άλλα 45 λεπτά τουλάχιστον.

Τρίβουμε τις ντομάτες και τις ανακατεύουμε με το πέστο. Φρυγανίζουμε το ψωμί και το αλείφουμε με το μείγμα της ντομάτας. Απλώνουμε σε κάθε φέτα ψωμιού 2-3 φιλέτα ψαριού και περιχύνουμε με λίγο ελαιόλαδο. Πασπαλίζουμε με ξύσμα λεμονιού και λίγο κουκουνάρι και σερβίρουμε.