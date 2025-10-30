Η ιταλική κουζίνα, η πιο δημοφιλής στον κόσμο, έχει κατακτήσει εδώ και δεκαετίες και την καρδιά της Αθήνας. Όμως τα τελευταία χρόνια οι τρατορίες της πόλης ανεβάζουν τον πήχη ακόμα πιο ψηλά, προσφέροντας υψηλές υπηρεσίες και εμπειρίες που θυμίζουν γευστικές περιπλανήσεις στα στενά της Ρώμης και της Νάπολης.

Στο τιμόνι, οι σεφ, πολυταξιδεμένοι, έμπειροι, αλλά κυρίως με μεράκι και διάθεση να προσφέρουν κάτι εξαιρετικό, επενδύουν στην αυθεντικότητα, τις εποχικές πρώτες ύλες και τη φιλοσοφία της ιταλικής γαστρονομίας, η οποία συνδέει κάθε γεγονός της ζωής, και ειδικά το γλέντι και τη χαρά, με ένα λουκούλλειο γεύμα για ολόκληρη την οικογένεια.

Μικρά μαγαζιά, οικογενειακές επιχειρήσεις με δεκαετίες στο χώρο, ξυλόφουρνοι που φτιάχνουν πίτσες με τεχνική ακρίβεια, ζυμαρικά τα οποία ετοιμάζονται καθημερινά στο χέρι, εκλεκτά προϊόντα απευθείας από τον τόπο καταγωγής τους, κρασιά από μικρούς παραγωγούς της Τοσκάνης και του Πιεμόντε, όλα αυτά και ακόμα περισσότερα συνθέτουν την ιταλική εμπειρία στην ελληνική πρωτεύουσα.

Γλυφάδα

Ούτε ένα μήνα ζωής δεν έχει κλείσει το ολοκαίνουριο εγχείρημα του βραβευμένου με αστέρι Michelin σεφ Λούκα Πισκάτσι και ήδη έχει γίνει προορισμός στα νότια προάστια. Αυθεντικά πιάτα της κουζίνας της Ρώμης –στην οποία ο σεφ έχει μεγαλώσει από την ηλικία των 6 ετών–, πίτσα φτιαγμένη με τον τρόπο που την αγαπούν οι Ιταλοί, με λεπτή ζύμη δηλαδή, πιάτα όπως η new age καρμπονάρα, αλλά και η καρμπονάρα της γιαγιάς, όλα αποτελούν κομμάτι ενός ταξιδιού του Πισκάτσι στις παιδικές γεύσεις της πατρίδας του, στο οποίο μας θέλει συνοδοιπόρους.

Κύπρου 18

Βάρη

Από τις γεύσεις της Ρώμης και τη Γλυφάδα, κατευθυνόμαστε νοτιότερα, σε εκείνες της Νάπολης και τη Βάρη. Εκεί θα συναντήσουμε τον Ιταλό σεφ που τα τελευταία έξι χρόνια μαθαίνει τους Αθηναίους να τρώνε σαν Ναπολιτάνοι. Από τους καλύτερους pizzaioli στον κόσμο (έτσι λέγονται στην Ιταλία οι σεφ που ειδικεύονται στην πίτσα), αφού πέρυσι βρέθηκε στο νούμερο 68 του top 100 του θεσμού The Best Pizza Awards στο Μιλάνο, ο Φραντσέσκο Γκρανάτα, εκτός από τη μαεστρία του στη μαγειρική, οφείλει την επιτυχία του και στα υλικά που χρησιμοποιεί τα οποία εισάγει από μικρούς Ιταλούς παραγωγούς.

Στο μενού θα βρείτε χειροποίητα ζυμαρικά που ετοιμάζονται στο εστιατόριο, ναπολιτάνικους κεφτέδες, αραντσίνι όπως τα φτιάχνουν στη Σικελία και, φυσικά, εξαιρετική πίτσα.

Bασ. Kωνσταντίνου 43

Κουκάκι

Από τη Θεσσαλονίκη στην Τήνο, έπειτα στο Παγκράτι και τελικά στο Κουκάκι. Αυτή είναι η διαδρομή που ακολούθησε ο Ονούφριος Ιωακειμίδης από τη στιγμή που πήρε την απόφαση να υλοποιήσει το όνειρό του, να δημιουργήσει δηλαδή μια παραδοσιακή τρατορία στην Ελλάδα, η οποία να θυμίζει ιταλικό νότο. Μαζί του «κουβαλούσε» και όλους εμάς τους μυημένους, οι οποίοι εκτιμούμε δεόντως το γεγονός ότι στο Trattoria Italia d’Onofrio μπορούμε να φάμε τις αυθεντικές μακαρονάδες της Νάπολης απείραχτες. Από τα χέρια του ίδιου, αφού ό,τι σερβίρει είναι φτιαγμένο in house, αλλά με τις παραδοσιακές συνταγές των nonne di Napoli. Nαπολιτάνικες μακαρονάδες, λοιπόν, με πρώτες ύλες από την Ιταλία. Και το ταξίδι συνεχίζεται…

Βαρνούντος 6

Παγκράτι

Από τα πρώτα στην πόλη που παρουσίασαν τη ναπολιτάνικη πίτσα, το Cupola συνεχίζει εδώ και περίπου μία δεκαετία να ψήνει στον παραδοσιακό ξυλόφουρνο, με ζύμη που ωριμάζει φυσικά και με υλικά κορυφαίας προέλευσης. Η ανοιχτή κουζίνα μάς επιτρέπει να παρακολουθούμε από το τραπέζι μας όλη τη διαδικασία παρασκευής, από το ζύμωμα της πίτσας μέχρι το δέσιμο μιας κλασικής καρμπονάρας.

Στο μενού ξεχωρίζει η πίτσα Parma, με prosciutto di Parma, μοτσαρέλα και ντομάτες San Marzano, ενώ ιδιαίτερα αγαπημένα είναι επίσης το vitello tonnato, το πιάτο με μοσχάρι και δροσερή σάλτσα τόνου, οι παπαρδέλες ραγού με μοσχαρίσιο κρέας μαγειρεμένο αργά, καθώς και τα χειροποίητα cappelli del prete – μικρά ραβιόλια με γέμιση μανιταριών, μασκαρπόνε και κρέμα λευκής και μαύρης τρούφας. Highlight: Στη λίστα κρασιού υπάρχουν περίπου εκατό ετικέτες από διάφορες περιοχές της Ιταλίας. Salute!

Ευφορίωνος 13

Κηφισιά

Όταν ένα μαγαζί επί 27 ολόκληρα χρόνια παραμένει σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις των πελατών, δεν μπορεί, κάτι θα κάνει καλά. Ο λόγος για το Il Salumaio d’Atene στην Κηφισιά, το οποίο λειτουργεί από το 1998, ως εστιατόριο και delicatessen ταυτόχρονα, και στη συνείδηση των Αθηναίων είναι πλέον ταυτόσημο με την ιταλική κουζίνα και γαστρονομία.

Το μενού είναι το αποτέλεσμα έρευνας τριών γενεών της ίδιας οικογένειας και στηρίζεται σε εξαιρετικές πρώτες ύλες, όπως φρέσκια παρμεζάνα Reggiano και prosciutto di Parma, καπνιστός σολομός από την Ελβετία, τρούφα κορυφαίας ποιότητας από την Άλμπα, αλλά και εκλεκτά τυριά όπως γκοργκοντζόλα και βουβαλίσια μοτσαρέλα, προϊόντα που μπορείτε να βρείτε και στο μικρό deli του Salumaio, για να φτιάχνετε και στο σπίτι ιταλικά πιάτα με τα αυθεντικά προϊόντα των Λατίνων γειτόνων μας.

Παναγίτσας 3

Παλαιό Φάληρο

Άλλη μία τρατορία που μετρά δεκαετίες αδιάλειπτης λειτουργίας. Το Da Bruno –ορίτζιναλ και με τη στάμπα καθώς υπήρξε το πρώτο εστιατόριο στην Αθήνα που πιστοποιήθηκε ως αυθεντικά ιταλικό, με βράβευση που πραγματοποιήθηκε στην ιταλική πρεσβεία–, «κατεβάζει» στο Παλαιό Φάληρο τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας από το 1985, γαλουχώντας έτσι γενιές και γενιές μακαρονάδων.

Η κουζίνα παραμένει πιστή σε παραδοσιακές συνταγές από διάφορες περιοχές της Ιταλίας, με υλικά που προέρχονται απευθείας από παραγωγούς της γειτονικής χώρας. Στο μενού ξεχωρίζουν τα φρέσκα ζυμαρικά με πλούσιες σάλτσες, τα ριζότο, οι κλασικές πίτσες με λεπτή ζύμη, αλλά και κρεατικά που αναδεικνύουν τις τοπικές παραδόσεις της Ιταλίας. Μια αυθεντική τρατορία που κάνει κάθε γεύμα να μοιάζει με οικογενειακή γιορτή.

Αγίου Αλεξάνδρου 46

Ηλιούπολη

Όσοι από εμάς περάσαμε ατελείωτες ώρες των παιδικών μας χρόνων παίζοντας Super Mario Bros. στο Nintendo εκτιμάμε δεόντως το όνομα της πανέμορφης αυτής τρατορίας στην Ηλιούπολη. Και παρόλο που το όνομα που επέλεξαν είναι άκρως παιχνιδιάρικο, οι συνιδιοκτήτες Σπύρος Αργυρίου και Αντώνης Βαρδάλος καθόλου δεν παίζουν με την κουζίνα τους. Γι’ αυτό και προτού καν ανοίξουν, πέρασαν δύο εβδομάδες στην Ιταλία δοκιμάζοντας τις καλύτερες γεύσεις από το Μιλάνο μέχρι τη Νάπολη προκειμένου να βρουν αυτές που θα τους ήταν απαραίτητες για το εγχείρημά τους. Επίσης, επέλεξαν για την κουζίνα τον Νίκο Σωτηρόπουλο (Nolita, Pizzoteca, I Frati Mykonos), εξαιρετικό σεφ και παράλληλα έναν από τους καλύτερους pizzaioli στην Ελλάδα. Η υψηλή τεχνική είναι στο επίκεντρο της δουλειάς τους, όπως και η προσοχή στη λεπτομέρεια για πιάτα άρτια τεχνικά, που όμως δεν χάνουν την ψυχή τους καθώς οι γεύσεις είναι πληθωρικές.

Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 190

Άνοιξη

Αν έχετε φάει στις μικρές, απλές, οικογενειακές τρατορίες της Τραστεβέρε με τα ελάχιστα τραπεζοκαθίσματα, που όμως αποτελούν το κοινό μυστικό των ντόπιων για καλό φαγητό, τότε η επίσκεψη στο Osteria Trattoria Da Michele στην Άνοιξη θα σας μεταφέρει νοερά εκεί. Ο Μικέλε και η σύζυγός του, Μαριάννα, εδώ και 25 χρόνια λειτουργούν το μαγαζί που ξεκίνησε ως ένα ιδιότυπο παντοπωλείο για δοκιμή ιταλικών προϊόντων για να εξελιχθεί και σε εστιατόριο. Οι πελάτες γεύονταν τις δημιουργίες του Μικέλε, που έφτιαχνε κάθε μέρα με ό,τι έβρισκε στην αγορά, και όλο αυτό πήρε σταδιακά τη μορφή που έχει σήμερα.

Στο Da Michele δεν υπάρχει στάνταρ μενού καθώς το «τι θα φάμε σήμερα» συνδέεται απόλυτα με τα εποχικά υλικά. Ο Μικέλε μαζί με το γιο του αποφασίζουν καθημερινά για το μενού και μαγειρεύουν μπροστά στους πελάτες, σαν να τους υποδέχονταν στο σπίτι τους.

Λεωφόρος Μαραθώνος 61

Άνω Πετράλωνα

Στα Πετράλωνα έχει βρει την εν Αθήναις μαγειρική στέγη του ο Τζιοβάνι Σκαράτζι, ο εκ Ρώμης ορμώμενος σεφ που γνωρίσαμε μέσα από το τηλεοπτικό «Master Chef». Πολυταξιδεμένος και με μεγάλη εμπειρία σε εστιατόρια διάφορων χωρών –έχει θητεύσει στο θρυλικό Noma στην Κοπεγχάγη, αλλά και στο Inua στο Τόκιο–, το 2016 δημιούργησε το πρώτο Sole Giaguaro στη Ρόδο, εμπνευσμένος από το βιβλίο του Ίταλο Καλβίνο. Το 2022 μετέφερε το εστιατόριο στα Άνω Πετράλωνα. Πρόκειται για ένα μαγαζί που αποπνέει κοσμοπολίτικο αέρα αλλά ταυτόχρονα θυμίζει μικρή επαρχιακή πόλη, παρά την εγγύτητά του με το κέντρο της πρωτεύουσας.

Το μενού ακολουθεί το ρυθμό των εποχών, προσαρμόζεται στις διαθέσιμες πρώτες ύλες και αναδεικνύει τη φρεσκάδα κάθε περιόδου. Η φιλοσοφία του Τζιοβάνι είναι να δημιουργεί γεύσεις που παντρεύουν την ιταλική παράδοση με διεθνείς εμπειρίες – και πολύ το εκτιμούμε αυτό.

Τρώων 66