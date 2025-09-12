Όλοι μας έχουμε μια λίστα –μικρή ή μεγάλη– με τα αγαπημένα μας μπαρ, στα οποία νιώθουμε περισσότερη οικειότητα. Στέκια όπου, ακόμα κι αν πάμε μόνοι μας, ξέρουμε ότι θα βρούμε κάποιον γνωστό, θα πιάσουμε κουβέντα με τον διπλανό ή τον άνθρωπο πίσω από την μπάρα. Είναι οι χώροι όπου «όλοι ξέρουν το όνομά σου» – για να δανειστώ τους στίχους από το τραγούδι των τίτλων της εμβληματικής τηλεοπτικής σειράς «Cheers».

Ωστόσο, πέρα από τη θαλπωρή του γνώριμου, σε όλους μας αρέσει να εξερευνούμε και να δοκιμάζουμε και τις νέες αφίξεις. Να παρατηρούμε τις τάσεις που διαμορφώνονται, τις καινούριες μείξεις, τα διαφορετικά concepts που φέρνουν αέρα ανανέωσης στη γειτονιά και την πόλη μας, μαζί με άλλες γεύσεις και φρέσκα πρόσωπα.

Η Αθήνα προσφέρει το κατάλληλο έδαφος για μια τέτοια εξερεύνηση καθώς τα μπαρ της έχουν αναδειχθεί σε σημείο αναφοράς διεθνώς. Δεν είναι τυχαίο ότι στην ετήσια λίστα με τα πενήντα καλύτερα μπαρ παγκοσμίως εμφανίζονται σταθερά, εδώ και χρόνια, δύο ή τρία αθηναϊκά ονόματα – αριθμός εντυπωσιακός για τον πληθυσμό της χώρας. Η δημιουργικότητα, η τεχνική και το ταλέντο των bartenders της ελληνικής πρωτεύουσας ανέβασαν τον πήχη έχοντας αφήσει πίσω προ πολλού τις εποχές όπου ένα κοκτέιλ ισοδυναμούσε με μια απλή βότκα πορτοκάλι ή ένα τζιν με τόνικ.

Πλέον οι επαγγελματίες mixologists κάνουν ζυμώσεις, μαγειρεύουν sous-vide και φτιάχνουν τα δικά τους αποστάγματα. Με λίγα λόγια, έχουν μετατραπεί σε ιδιότυπους αλχημιστές με μοναδικό τους στόχο την αναβάθμιση της δικής μας εμπειρίας. Σήμερα, όπου κι αν βρεθείς, από τα πιο απομακρυσμένα νησιά μέχρι τα ορεινά χωριά, μπορείς να απολαύσεις ένα τίμιο κοκτέιλ, όπου κάποιος έχει προσέξει την ποιότητα των υλικών και έχει κάνει με τις ώρες γευστικές δοκιμές για το ιδανικό αποτέλεσμα.

Η πρωτεύουσα όμως παραμένει το κέντρο αυτής της δημιουργικότητας. Ρίχνουμε λοιπόν μια ματιά σε ορισμένα από τα πιο ενδιαφέροντα εν Αθήναις νέα στέκια και ξαναθυμόμαστε εκείνα που έχουν κερδίσει επάξια τη θέση τους στην ιστορία της πόλης. Cheers!

Οι νέες αφίξεις

Walk Ιn Athens, Εξάρχεια

Προτού καν ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό, η επιτυχία του ήταν δεδομένη, κι αυτό γιατί είχε τρία ατού με το μέρος του: πρώτον, τους συνιδιοκτήτες, Νίκο Μπάκουλη, Βασίλη Κυρίτση (συνιδρυτές του The Clumsies) και Δημήτρη Νταφόπουλο, την τριάδα που βρίσκεται, μεταξύ άλλων, πίσω από το Line, δεύτερον, την τοποθεσία του στην καρδιά των Εξαρχείων και, τρίτον, την εμμονή στο χειροποίητο – καθετί στο μενού είναι made from scratch. Ξεκινάμε από το πρωί για καφέ –με χαρμάνια που έχουν φτιαχτεί αποκλειστικά για το Walk In– και brunch. Συνεχίζουμε με φαγητό και καταλήγουμε το βράδυ για ποτό.

Στον κατάλογο των ποτών βρίσκουμε, ανάμεσα σε άλλα, Negroni με βερμούτ παντζαριού, Gin Fizz με καρύδα και ροδάκινο και Amaretto Mojito από κουκούτσια φρούτων. Εκείνο που κάνει τη διαφορά, όπως και στο Line, είναι η φιλοσοφία της βιωσιμότητας και της κυκλικής οικονομίας. Κάθε υλικό αξιοποιείται στο έπακρο. Από τα ξύσματα δημιουργούνται σιρόπια, οι φλούδες γίνονται bitters, ενώ οι ζυμώσεις δίνουν απροσδόκητες γεύσεις. Και, φυσικά, ρίχνουμε μια ματιά και στη wine list, όπου υπάρχει και η επιλογή για κρασιά από φρούτα εκτός του σταφυλιού. Επίσης, όσοι έχουμε σκυλάκια έχουμε ακόμα ένα λόγο να προτιμήσουμε το Walk In: τις χειροποίητες λιχουδιές για τα αγαπημένα μας τετράποδα.

Μαυρομιχάλη 56

Quinn’s, Ιλίσια

Ένα από τα στοιχεία που κάνουν ένα μπαρ –και γενικά ένα μαγαζί– να ξεχωρίζει είναι το να διαθέτει προσωπικότητα. Να μπαίνεις μέσα και να μπορείς να αντιληφθείς κάτι από το χαρακτήρα εκείνου που το έστησε. Να είναι δηλαδή αυθεντικό. Αυτό είναι το Quinn’s, το νέο δημιούργημα του Ηλία Μαρινάκη, λίγα βήματα από το παλιό Hilton. Ο legendary bartender των Αθηνών –έχει δουλέψει σε μεγάλες μπάρες της πόλης, όπως εκείνες των Baba au Rum, Mama Fuga, 42 και Bar Guru Bar– έχει βάλει τον εαυτό του στο συγκεκριμένο project, χωρίς όμως να γίνεται αυτοαναφορικός.

Για παράδειγμα, το όνομα Quinn’s το επέλεξε από το αγαπημένο του μπαρ στο Κάμντεν και το ψευδώνυμο του πατέρα του, ενώ η διακόσμηση με τα βαριά, στιβαρά έπιπλα έχει να κάνει με την αίσθηση που θέλει να αποπνέει ένας χώρος, στον οποίο δεσπόζει ένας πίνακας που αγαπά, το τρίπτυχο του Ιερώνυμου Μπος «Ο κήπος των επίγειων απολαύσεων». Το προσωπικό του αποτύπωμα βρίσκεται, φυσικά, και στον κατάλογο, όπου ήδη έχει γίνει talk of the town το Dry Martini. Στη λίστα συναντάμε και ένα καταπληκτικό, ελαφρώς πικάντικο Bloody Mary και άλλες μείξεις με αρώματα μπαχαρικών και μυρωδικών. Καθημερινά, από το πρωί σερβίρεται καφές από την Create του Στέφανου Δωματιώτη.

Μαιάνδρου 7

Ideal – Not in Athens, Εξάρχεια

Κινηματογραφικό σκηνικό των ’50s με σύγχρονη ματιά, vintage έπιπλα, κολάζ από ρεκλάμες και αφίσες, φωτιστικά που δημιουργούν ατμόσφαιρα, booths με hi-fi ηχοσύστημα και βινύλια, ακόμα και μια εντελώς old-school επιγραφή ολοκληρώνουν την αισθητική και την εμφάνιση του μπαρ Ideal, το οποίο δηλώνει ως τοποθεσία «Not in Athens». Μπορεί λοιπόν να μη βρίσκεται στην Αθήνα, σίγουρα όμως βρίσκεται στα Εξάρχεια, και συγκεκριμένα στον πεζόδρομο της οδού Κιάφας, στη γωνία με τη Ζωοδόχου Πηγής. Η ολοκαίνουρια άφιξη εκεί όπου κάποτε ήταν το θρυλικό Jarmusch θυμίζει τις παλιές καλές εποχές στα Εξάρχεια, όταν οι δρόμοι έκλειναν κυριολεκτικά στην κυκλοφορία λόγω της πολυκοσμίας.

Πίσω από την μπάρα, η ομάδα του Έκτορα Βεζυργιάννη, νικητή του Greek World Class 2024, με έναν κατάλογο που συνδυάζει το all-time-classic με τους νεωτερισμούς, όπως φανερώνουν και οι επιλογές για κοκτέιλ: Not a Sangria με Aperol και fig soda, Purple Rain με καρύδα, ανανά και κόκκινο λάχανο, Creamy Daiquiri με crème pâtisserie και citrus, Cherry Cherry Lady με μπέρμπον και καραμέλα κερασιού. Το concept είναι εγγύηση: ποιοτικό ποτό, προσεγμένη μουσική και κόσμος που απλώνεται στον πεζόδρομο κάνοντάς τον να λειτουργεί σαν προέκταση του μαγαζιού.

Κιάφας 8

Moggy Bar, Εξάρχεια

Με οικοδέσποινα μια αλανιάρα γάτα –αυτό σημαίνει moggy–, μάλλον θα ξεχειμωνιάσουμε οσονούπω. Σε ένα πιο νέο δεν γίνεται λιλιπούτειο spot στην Ασκληπιού που έχει όλα τα φόντα για να γίνει καθημερινό στέκι όπως το εμπνεύστηκαν οι συνιδιοκτήτες του, Χάρης Σαλίτρας, Αχιλλέας Πουλημένος (Κόκκινος Λωτός) και Φώντας Ταζές (Dos Agaves). Κι αυτό χάρη στη χαλαρή, σπιτική ατμόσφαιρα και στα κοκτέιλ από tap –σαν να σερβίρονται μπίρες–, τα οποία μάλιστα θα περιέχουν και λιγότερο αλκοόλ. Ο κατάλογος δηλαδή στηρίζεται στη λογική των ευκολόπιοτων ποτών, παρασκευασμένων έτσι ώστε να μη μένουμε μόνο σε ένα. Φυσικά, κρασιά και καφές από το πρωί. Είπαμε, δεν θα φεύγουμε από εκεί μέσα.

Ασκληπιού 43

Τέλειον, Κυψέλη

Αν μια γειτονιά της Αθήνας συνδυάζει με μοναδικό τρόπο το παλιό με το καινούριο, το ρετρό με το μοντέρνο, αυτή σίγουρα είναι η Κυψέλη, εκεί όπου μέχρι και σήμερα οικογένειες με μικρά παιδιά και παλιοί κάτοικοι συμβιώνουν αρμονικά με καλλιτέχνες, διανοούμενους και νέους επαγγελματίες. Μάλλον αυτός είναι ο λόγος που οι Κωνσταντίνος Πολατίδης, Θανάσης Χατζόπουλος και Γιάννης Κοντογεωργάκης αποφάσισαν στο νέο τους project να διατηρήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα από τα στοιχεία του χώρου που κάποτε στέγαζε ένα ζαχαροπλαστείο-τοπόσημο της περιοχής, το Τέλειον. Ξεκινώντας από το όνομα. Στη διάρκεια της απαραίτητης ανακαίνισης, παρέμειναν ανέγγιχτα το μαρμάρινο δάπεδο, οι ξύλινες βιτρίνες και η παλιά μπάρα, τα οποία εντάχθηκαν στη νέα ταυτότητα του μαγαζιού, βασικό κομμάτι της οποίας αποτελεί και η μουσική.

Το Τέλειον λειτουργεί ως listening bar, με αναλογικές πηγές και ωραίο ηχοσύστημα. Ο ήχος παραμένει ισορροπημένος, χωρίς υπερβολές, και το ρεπερτόριο κινείται από τζαζ μέχρι ντίσκο. Τον κατάλογο υπογράφει η Πόπη Σεβαστού –γνωστή από τη δουλειά της στα Nolan και Proveleggios– και τον οργανώνει γύρω από τρεις ενότητες: τα κλασικά κοκτέιλ, τις παραλλαγές Gin & Tonic και τις πιο προσωπικές δημιουργίες της ομάδας. Το μπαρ ανοίγει Τρίτη έως Σάββατο από τις 19:00 και, μέσα σε λίγες εβδομάδες λειτουργίας, έχει ήδη καταφέρει να κάνει αίσθηση. Σημείωση: Κουζίνα δεν υπάρχει ούτε πιάτα που αποσπούν την προσοχή από τα ποτά και τη μουσική.

Ιθάκης 40

801 Rooftop Bar

Στον όγδοο όροφο του ξενοδοχείου Mitsis N’U Piraeus Port, είναι η ολοκαίνουρια προσθήκη στο nightlife (και όχι μόνο) του Πειραιά. Ένας κοσμοπολίτικος προορισμός με θέα στο πρώτο λιμάνι της χώρας και στον Σαρωνικό που κόβει την ανάσα. Πρωτότυπα κοκτέιλ συνοδεία φροντισμένων πιάτων finger food, ποιοτικές τεκίλες, εκλεκτά ελληνικά αποστάγματα, premium spirits, προσεγμένη λίστα κρασιών – τα πάντα διαθέτει ο κατάλογος ώστε να καλύπτονται όλα τα γούστα. Η ατμόσφαιρα είναι χαλαρή και κομψή, ιδανική για επαγγελματικές συναντήσεις, ιδιωτικές εκδηλώσεις ή απλώς για μια έξοδο με φίλους. Η λειτουργία του μπαρ είναι εποχική, από τα τέλη Απριλίου μέχρι τον Οκτώβριο, τις ώρες που ο καιρός και η διάθεση ευνοούν βραδιές με θέα. Το σίγουρο είναι ότι το 801 Rooftop Bar έχει ήδη κατακτήσει τη θέση του στις αγαπημένες ταράτσες της πόλης συνδυάζοντας το fine drinking με το χαρακτηριστικό, αυθεντικό πειραιώτικο τοπίο.

Αριστείδου 16-20

Κλασικά κι Αγαπημένα

Baba au Rum, Σύνταγμα

Άνοιξε το 2009, σε μια εποχή όπου η αθηναϊκή μπαρ σκηνή δεν είχε ακόμη τη δυναμική που διαθέτει σήμερα, και άλλαξε συθέμελα τα δεδομένα. Ο λόγος για το Baba au Rum που ίδρυσε ο Θάνος Προυναρούς –από τους μεγαλύτερους γνώστες στο ρούμι στη χώρα μας– συστήνοντας στο αθηναϊκό αλλά και, τελικά, στο διεθνές κοινό μια νέα οπτική για το mixology με υψηλότατα στάνταρ. Ο χώρος θυμίζει ευρωπαϊκά καφέ-μπαρ των ’60s, με vintage έπιπλα και art-déco λεπτομέρειες. Η λίστα περιλαμβάνει τεράστια συλλογή από ρούμια καθώς και μια μεγάλη γκάμα κοκτέιλ. Τα τελευταία χρόνια, βρίσκεται σταθερά στην ετήσια εικοσάδα των πενήντα καλύτερων μπαρ στον κόσμο, ενώ πολλοί bartenders που σήμερα είναι επικεφαλής άλλων projects πέρασαν από την μπάρα του, γεγονός που το καθιστά σχολείο για τη νέα γενιά.

Κλειτίου 6

The Clumsies, κέντρο

Το έτερο από τα δύο μπαρ που ηγήθηκαν της δραστικής ανάπτυξης του bartending στην Ελλάδα. Στην οδό Πραξιτέλους, σε ένα πανέμορφο νεοκλασικό κτίριο, το The Clumsies έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς. Από την ημέρα που άνοιξε, βρέθηκε στις λίστες με τα καλύτερα μπαρ του κόσμου και καθιέρωσε την Αθήνα ως προορισμό για το διεθνές bartending community. Η λογική του σέρβις βασίζεται στην καθιέρωση μιας σχεδόν οικογενειακής ατμόσφαιρας, ενώ το μενού αλλάζει κάθε σεζόν, με κοκτέιλ που μοιάζουν με γαστρονομικά πιάτα. Υλικά όπως τρούφα, ελιά, καπνιστά βότανα και ελληνικά φρούτα μεταμορφώνονται σε υγρές εμπειρίες. Μάλιστα το μπαρ πουλά πολλές από τις μείξεις του και στη λιανική, σε κάβες και delicatessen.

Πραξιτέλους 30

Line, Κάτω Πετράλωνα

Αν και αρκετά πιο καινούριο από τα δύο προαναφερθέντα, καθώς μετρά μόνο τρία τρία χρόνια λειτουργίας, ήρθε για να συμπληρώσει την αγία τριάδα των κορυφαίων ελληνικών μπαρ –αυτήν τη στιγμή, είναι το έκτο καλύτερο στον κόσμο. Οι ιδιοκτήτες και ιδρυτές του, Νίκος Μπάκουλης, Βασίλης Κυρίτσης και Δημήτρης Νταφόπουλος, διαθέτουν βαρύ βιογραφικό από το The Clumsies. Η φιλοσοφία του επικεντρώνεται στις ζυμώσεις και τη βιωσιμότητα. Ένα παλιό βιομηχανικό κτίριο μεταμορφώθηκε σε εργαστήριο γεύσεων όπου τα κοκτέιλ φτιάχνονται με υλικά τα οποία συχνά προέρχονται από μακρές διαδικασίες ζύμωσης, για απροσδόκητα αρώματα και υφές. Η έννοια «farm to glass» παίρνει εδώ μια ολοκληρωμένη μορφή, μιας και τίποτα δεν πετιέται, όλα γίνονται κάτι καινούριο.

Αγαθοδαίμονος 37

The Bar in Front of The Bar, Σύνταγμα

Πίσω από αυτό το project βρίσκονται τρεις φίλοι και συνεργάτες, ο Συμεών Παπανικολάου και οι διαθέτοντες χρόνια εμπειρία σε μπαρ της Ελλάδας και του εξωτερικού Αλέξανδρος Τσελέπης και Κωνσταντίνος Θεοδωρακόπουλος. Η ομάδα βρήκε το χώρο και ξεκίνησε ανακατασκευή με αργούς ρυθμούς – στο μεταξύ, σκέφτηκαν να στήσουν ένα προσωρινό pop up μπροστά από το μελλοντικό τους μαγαζί. Έτσι προέκυψαν το όνομα και μια διαφορετική πρόταση για την πόλη.

Εκτός από το όνομα, όμως, πρωτότυπη είναι και η προσέγγισή τους όσον αφορά τον κατάλογο. Κάθε μέρα αλλάζει. Σταθερά παραμένουν δύο κλασικά κοκτέιλ, ενώ οι υπόλοιπες έξι επιλογές ανανεώνονται καθημερινά. Σιρόπια, πουρέδες και βάσεις, φτιάχνονται όλα in house, πίσω από τις μαύρες κουρτίνες όπου κρύβεται ένα μικρό εργαστήριο. Χρησιμοποιούν φρέσκα υλικά και εφαρμόζουν τεχνικές που εξαντλούν κάθε κομμάτι τους δίνοντας έμφαση στη βιωσιμότητα.

Πετράκη 1

Μπρίκι και Λώρας, Πλατεία Μαβίλη

Υπάρχουν ορισμένα στέκια που δεν χρειάζονται εισαγωγή αφού η φήμη τους προηγείται. Στην περίπτωση της Πλατείας Μαβίλη, δύο μπαρ κρατούν τα σκήπτρα της διαχρονικότητας: το Μπρίκι και το Λώρας. Η πλατεία με την προτομή του ποιητή Λορέντζου Μαβίλη στο κέντρο υπήρξε για δεκαετίες τόπος συνάντησης φοιτητών, καλλιτεχνών, δημοσιογράφων και ανθρώπων που κυνηγούν τη νυχτερινή ζωή. Όποιος μεγάλωσε στην Αθήνα έχει να θυμάται τουλάχιστον ένα ξημέρωμα εκεί, με τη μουσική να παίζει δυνατά και τον κόσμο να ξεχειλίζει στο πεζοδρόμιο. Το Μπρίκι, το μπαρ των φοιτητικών μας χρόνων, έγινε σημείο αναφοράς από τη δεκαετία του ’80 και συνεχίζει να γεμίζει κάθε βράδυ. Ο χώρος είναι μικρός, και γι’ αυτό οι παρέες βγαίνουν απέξω και στο κοντινό παρκάκι. Ποτό στο χέρι, κουβέντα στο πεζοδρόμιο, μουσική… Όλοι μας έχουμε περάσει έστω μία βραδιά στο θρυλικό Μπρίκι.

Απέναντί του σχεδόν, το Λώρας, με ιστορία που ξεκινά το 1967, αποτελεί το παλιότερο μπαρ της περιοχής και το δεύτερο σε ολόκληρη την Αθήνα. Εδώ τα πράγματα έχουν άλλη βαρύτητα καθώς το εσωτερικό με την ξύλινη μπάρα και τα χαμηλά φώτα θυμίζει παλιό καμπαρέ, με αέρα μιας άλλης εποχής. Το καλοκαίρι κάθεσαι στα τραπεζάκια στο δρόμο και χαίρεσαι την κίνηση της πλατείας.

Μπρίκι: Δορυλαίου 6, Λώρας: Δημητρίου Σούτσου 7

CV Distiller, Ιλίσια

Ένας ναός για τους φίλους του ουίσκι, με μία από τις μεγαλύτερες συλλογές στην Ελλάδα. Από σπάνιες ιαπωνικές ετικέτες μέχρι single malts της Σκοτίας, η λίστα μοιάζει με βιβλίο αναφοράς. Η αισθητική παραπέμπει σε κλασικό gentlemen’s club, με ξύλινη μπάρα, δερμάτινες πολυθρόνες και χαμηλό φωτισμό. Ο χώρος λειτουργεί ως καταφύγιο για όσους θέλουν να απολαύσουν ποτό με ιεροτελεστία. Παράλληλα, διοργανώνονται συχνά γευσιγνωσίες και masterclasses καθιστώντας το CV Distiller τόπο προσέλευσης της κοινότητας των whisky lovers.

Χατζηγιάννη Μέξη 7

CHE Cocina y Barra Sudamericana

Σαν να περνάς από την πόρτα της Νάρνια και, εκεί όπου είσαι σε ένα ήσυχο στενό στο κέντρο του Πειραιά, μεταφέρεσαι σε κάποια χώρα της Λατινικής Αμερικής… Χρώματα, μουσική, διακοσμητικά στοιχεία σε κάθε γωνιά, με λίγα λόγια ένας κήπος-καταφύγιο από την τσιμεντούπολη, όπου, φυσικά, τα κοκτέιλ βρίσκονται στο επίκεντρο. Οι bartenders του CHE, εδώ και χρόνια, δημιουργούν μείξεις που ενσωματώνουν αρώματα και γεύσεις για μια γνήσια, πλούσια λατινοαμερικάνικη εμπειρία – από την καπνιστή ένταση ενός ποτού με βάση το μεσκάλ μέχρι τη δροσιά μιας κλασικής Caipirinha. Η συλλογή του μαγαζιού περιλαμβάνει ιδιαίτερα αποστάγματα, όπως ρούμια από την Καραϊβική και σπάνιες ετικέτες αγαύης από τα υψίπεδα του Μεξικού, για κοκτέιλ με χαρακτήρα και αυθεντικότητα. Επιπλέον, διοργανώνονται θεματικές βραδιές με σάλσα και τάνγκο, ιδιωτικά πάρτι ή events αφιερωμένα σε κρασιά και αποστάγματα, ακόμα και βαφτίσεις και εταιρικές συναντήσεις για όσους θέλουν έναν εξωτικό αέρα στις ξεχωριστές στιγμές τους. Κι όλα αυτά χωρίς να κάνουν βήμα από τον Πειραιά!

Καραΐσκου 151