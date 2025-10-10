Κάτι σαν το afternoon tea στη Μεγάλη Βρετανία, τα απογεύματα της βόρειας Ιταλίας έχουν τη δική τους ιεροτελεστία. Λίγο πιο χαλαρή και παιχνιδιάρικη από τη γεμάτη αυστηρούς κανόνες αγγλική συνήθεια –εξάλλου οι Ιταλοί φημίζονται για το ταμπεραμέντο τους–, εξίσου όμως σημαντική. Ο λόγος για το aperitivo, το οποίο ειδικά στη Βενετία τιμάται δεόντως.

Μεταξύ γεύματος και δείπνου και απαραιτήτως μετά τη δουλειά, οι γείτονες συναντιούνται παρέες παρέες στα μπακάρι (bacaro είναι το παραδοσιακό wine bar της Βενετίας) για να απολαύσουν το ποτό τους, συνήθως ένα spritz, συνοδεία μικρών μεζέδων, των λεγόμενων ciccheti, και να μοιραστούν με τους φίλους τους τα γεγονότα της ημέρας.

Με βάση το Prosecco (ξηρός, αφρώδης ιταλικός οίνος) και με την προσθήκη κάποιου πικρού λικέρ –όπως το Campari, το Aperol, το Cynar ή το Select– και σόδας, τo παραδοσιακό spritz έχει εξελιχθεί ώστε να προσφέρεται σε πολλές διαφορετικές εκδοχές, με αμέτρητες γεύσεις και αρώματα, χωρίς όμως ποτέ να χάνει τη δημοφιλία του το κλασικό. Μπρουσκέτες, πλατό τυριών και αλλαντικών, πίτσα, θαλασσινά, μίνι κροστίνι με λαχανικά, πανίνι και ό,τι άλλο μπορεί να συνθέσει κανείς από ιταλικές «ντελικατέτσιες» αποτελούν το ιδανικό συνοδευτικό.

Αυτή η παράδοση τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει και στις αθηναϊκές γειτονιές, οι περισσότερες εκ των οποίων μπορούν να καυχηθούν ότι έχουν έστω μία σπριτσερία, wine μπαρ ή κάποιο ντελικατέσεν που θυμίζει τα βενετσιάνικα μπακάρι, όπου σερβίρονται αρωματικά spritz, βερμούτ ή ελαφριά κοκτέιλ μαζί με πιάτα που παντρεύουν τις ιταλικές συνταγές και προϊόντα με τις ελληνικές πρώτες ύλες. Ας δούμε μερικά που ξεχωρίσαμε.

Την τιμητική της εδώ έχει η λούζα, το παραδοσιακό μυκονιάτικo αλλαντικό, όχι μόνο γιατί έδωσε το όνομά της στη σπριτσερία, αλλά και επειδή πρωταγωνιστεί στον κατάλογο, μαζί με άλλα εκλεκτά ελληνικά προϊόντα τα οποία προσαρμόζουν στα δικά μας δεδομένα την ιταλική συνήθεια του aperitivo.

Στο τραπέζι, για να συνοδεύσουν τα κλασικά και πειραγμένα spritz, καταφθάνουν πιάτα και μεζέδες όπως είναι η λαδένια Κιμώλου με λούζα Μυκόνου, το καρπάτσιο ντομάτας με φέτα, διάφορα πλατό τυριών και αλλαντικών, αλλά και η pinsa –η ρωμαϊκή εκδοχή της πίτσας– σε παραλλαγές που αξιοποιούν ελληνικές πρώτες ύλες.

Χρυσοσπηλιωτίσσης 4, Σύνταγμα

Felicità

Σε ένα χώρο όπου στεγαζόταν ένας παλιός φούρνος αποφάσισαν οι Κωνσταντίνος Μπόλας, Αλέξανδρος Καμπέρης και Γιώργος Μαθιουδάκης να δώσουν σάρκα και οστά στο Felicità, το μαγαζί που θα έφερνε στη χώρα μας την αγαπημένη συνήθεια των γειτόνων, αλλά με ένα δικό τους τρόπο. Μετά την επιβεβλημένη ανακαίνιση, έστησαν ένα μενού με πρωτότυπες επιλογές, καινοτομίες και χειροποίητες παρασκευές.

Μεγάλου Βασιλείου 40, Ρουφ

Villa Grigio

Τι πιο ιταλικό από το να πίνετε το aperitivo σας στην εσωτερική αυλή μιας αρχοντικής βίλας του 1935; Μπορείτε να το ζήσετε και στο Παλαιό Φαλήρο, στην ανακαινισμένη Villa Grigio, η οποία ονομάστηκε έτσι λόγω του γκρι χρώματός της. Η εμπειρία του aperitivo ξεκινά κάθε απόγευμα γύρω στις 6, όταν ο μπουφές γεμίζει με ιταλικά finger food που συνοδεύουν το αυθεντικό Aperol spritz ή τις πιο ιδιαίτερες εκδοχές του, το Bellini με πουρέ ροδάκινου, τα δροσερά κοκτέιλ ή κάποιο από τα κρασιά της κάβας με τις ελληνικές και ιταλικές ετικέτες.

Αγίου Αλεξάνδρου 46, Παλαιό Φάληρο

Odori Vermuteria Di Atene

Στην πρώτη βερμουτερία της Ελλάδας, όπως μαρτυρά και το όνομά της, το βερμούτ έχει την τιμητική του και ο βραβευμένος με αστέρι Michelin Παύλος Κυριάκης έχει αναλάβει να χτίσει ένα μενού που στέκεται ισότιμα δίπλα του.

Πίτσες με ζύμη που ωριμάζει αργά, φρέσκες πάστες με καθαρές σάλτσες, αραντσίνι, vitello tonnato με καπνιστό τόνο και αγαπημένα ιταλικά γλυκά συνθέτουν τον κατάλογο του Odori Vermuteria Di Atene.

Σκουλενίου 2, Κέντρο

Drupes and drips

Δέκα χρόνια λειτουργίας μετρά αυτό το κλασικό πλέον στέκι στην καρδιά της πόλης. Από το 2015 δηλαδή, όταν ο Αρτέμης Παπαδόπουλος, γιος του Τάκη και της Άννας, ιδιοκτήτες του διάσημου φούρνου Αρτοποιότης ακριβώς απέναντι, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα μέρος που θα γεφύρωνε το πρωινό με το βραδινό, τον καφέ με το κρασί, το ιταλικό aperitivo με την αθηναϊκή καθημερινότητα.

Το Drupes & Drips ξεκίνησε σχεδόν τυχαία, με χυμούς cold press και καφέδες για όσους έβγαιναν από το φούρνο, και εξελίχθηκε σε μια μικρή σπριτσερία. Λούζα Μυκόνου, κρητική γραβιέρα, μυκονιάτικο ξινότυρο, αλλά και παρμεζάνα Reggiano, cotto με τρούφα, καπνιστό brezain, όλα κόβονται τη στιγμή της παραγγελίας και σερβίρονται σε μικρές ξύλινες τάβλες, μαζί με ψωμί ποτισμένο με λάδι και πασπαλισμένο με αλάτι.

Ζήτρου 20, Κουκάκι

Όποιος έχει περάσει από τη Λουκιανού δεν μπορεί να μην έχει προσέξει αυτό το λιλιπούτειο μαγαζί με τα προσεγμένα τραπεζοκαθίσματα στο πεζοδρόμιο, το οποίο θυμίζει κάτι από Τοσκάνη. Η εκτεταμένη λίστα κρασιών, με ιδιαίτερη έμφαση στον ιταλικό αμπελώνα, συνοδεύεται από μια εξίσου εντυπωσιακή επιλογή από aperitivi με επιλογές όπως λευκό Negroni και άλλα spritz που ανοίγουν την όρεξη για τις γαστρονομικές δημιουργίες του σεφ Μιχάλη Νουρλόγλου, ο οποίος έχει επιμεληθεί έναν εξαιρετικό κατάλογο με κυρίως πιάτα και πιο ελαφριές προτάσεις για να συνοδεύσουν το ποτό.

Λουκιανού 12Β, Κολωνάκι

Cicchetti

Κατηφορίζουμε στα νότια και σταματάμε στη Γλυφάδα, στην οδό Φοίβης όπου εδώ και περίπου ένα χρόνο έχει θρονιαστεί το Cicchetti. Ανοιχτή κουζίνα γεμάτη εκλεκτά αλλαντικά μάς ταξιδεύει νοερά στη Βενετία, με ένα μενού που ασπάζεται τη φιλοσοφία «λίγα και καλά», αλλά με έμφαση στην καλή ιταλική πρώτη ύλη, η οποία έρχεται απευθείας από τοπικούς παραγωγούς της Μόντενα, της Πάρμα, της Μπολόνια, της Νάπολης και της Τοσκάνης.

Φοίβης 11, Γλυφάδα

Zyme Spritzeria

Με όλο και μεγαλύτερη δυναμική μπαίνει ο Πειραιάς στο γαστρονομικό χάρτη της πρωτεύουσας και πολύ χαιρόμαστε για αυτό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το Zyme Spritzeria με παράσημό του τη φιλοσοφία του zero waste που πρεσβεύει.

Σε έναν ατμοσφαιρικό χώρο, λίγα βήματα από το λιμάνι, λειτουργεί σαν ένα μικρό «εργαστήριο» φτιάχνοντας από το πρωί έως το βράδυ χειροποίητη ζύμη που ωριμάζει για πολλές ώρες. Φοκάτσια, παντσερότι, πεϊνιρλί με τη ζύμη της φοκάτσια και άλλα πολλά γεμίζουν καθημερινά τη βιτρίνα του καταστήματος που το πρωί λειτουργεί ως φούρνος.

Μετά τις 6 το απόγευμα όμως, μετατρέπεται σε ιταλική σπριτσερία. Στη θέση του πρωινού πάγκου με τις ζύμες εμφανίζονται ciccheti, φτιαγμένα με υλικά από το πρωινό service ώστε να μην πάει τίποτα χαμένο. Τα μικρά πιάτα σερβίρονται δίπλα σε δροσερά aperitivi, με πρωταγωνιστή φυσικά το κλασικό spritz, αλλά και άλλες δημιουργίες με ιταλικό ταμπεραμέντο.

Δραγάτση 10, Πειραιάς

Θαmai Spritzeria

Κομψό και χαλαρό μαζί, το Θαmai Spritzeria φέρνει τη γοητεία της Φλωρεντίας και την ενέργεια της Ρώμης στην καρδιά της ελληνικής πρωτεύουσας. Στην μπάρα πρωταγωνιστούν τα spritz σε πολλές παραλλαγές, τα δροσερά κοκτέιλ και οι προσεγμένες ετικέτες κρασιού, ενώ για συνοδευτικό τσιμπολόγημα ιταλικές πίτσες και πιτσέτι, μπρουσκέτες, διάφορα καρπάτσιο και ταρτάρ, αλλά και εκλεκτά αλλαντικά και τυριά.

Λέκκα 19, Κέντρο