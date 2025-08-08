Είναι ένα από τα κατεξοχήν φρούτα του καλοκαιριού με φανατικούς λάτρεις. Ένα φρούτο που (ευτυχώς) υπάρχει σε αφθονία στη χώρα μας. Και τώρα, μια νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό «Journal of Agriculture and Food Chemistry» δείχνει ότι… σε μια ρώγα από σταφύλι κρύβονται περισσότερες από 1.600 ουσίες που αποτελούν «θησαυρό» για την καρδιά, τον εγκέφαλο, το δέρμα και το έντερο.

Ανήκουν επάξια στο «πάνθεον» των υπερτροφών

Τα οφέλη από την κατανάλωση σταφυλιών φθάνουν ακόμη και σε γενετικό επίπεδο, αναφέρεται στη μελέτη που διεξήχθη από τον Τζον Πετσούτο, από τους πλέον κορυφαίους ερευνητές σε ό,τι αφορά τη ρεσβερατρόλη (κύρια ουσία των σταφυλιών) και τον καρκίνο, κοσμήτορα του Κολεγίου Φαρμακευτικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας στο Πανεπιστήμιο Western New England στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ. Και είναι τόσο μεγάλα, ώστε τα σταφύλια πρέπει να λάβουν μια θέση στο «πάνθεον» των υπερτροφών.

Στο άρθρο του ο δρ Πετσούτο σημειώνει ότι ο όρος «υπερτροφή» αφορά μια γενική έννοια για την οποία δεν υπάρχει επίσημος ορισμός ή κριτήρια που να τον διέπουν. Σήμερα, στις υπερτροφές ανήκουν, κατά κύριο λόγο, πολλές τροφές της μεσογειακής διατροφής, που είναι σε γενικό πλαίσιο πλούσιες σε φυτικά συστατικά και ωφελούν την υγεία. Όπως γράφει ο ειδικός, τα σταφύλια των οποίων η αξία υποτιμάται θα έπρεπε να μπουν κάτω από την «ομπρέλα» των υπερτροφών.

Ευεργετικό «μείγμα» συστατικών

Και αυτό διότι αποτελούν φυσική πηγή περισσότερων από 1.600 ουσιών, όπως τα αντιοξειδωτικά και άλλες πολυφαινόλες, όπως τα φλαβονοειδή, οι ανθοκυανίνες, οι κατεχίνες, τα φαινολικά οξέα, η ρεσβερατρόλη κ.α. Οι πολυφαινόλες των σταφυλιών, μέσω της αντιοξειδωτικής δραστηριότητάς τους, επιδρούν στις κυτταρικές διεργασίες. Πάντως, κατά τον ερευνητή, είναι ολόκληρο το σταφύλι και το «μείγμα» των συστατικών που περιέχει, που το καθιστούν τόσο ωφέλιμο για την υγεία, και όχι κάποια μεμονωμένη ουσία του.

Οφέλη για την καρδιά

Περισσότερες από 60 μελέτες, που έχουν περάσει από τον έλεγχο κριτών, έχουν δημοσιευθεί στη βιβλιογραφία, σχετικά με τα σταφύλια και την υγεία. Έχει ήδη αποδειχθεί ο ρόλος των σταφυλιών στην καρδιαγγειακή υγεία καθώς, με βάση επιστημονικά στοιχεία, τα σταφύλια προάγουν τη χαλάρωση των αιμοφόρων αγγείων, επιτρέποντας την καλύτερη κυκλοφορία του αίματος – παράλληλα μειώνουν τα επίπεδα χοληστερόλης.

Ενίσχυση του εγκεφάλου, του δέρματος, του εντέρου, των ματιών

Κλινικές δοκιμές έχουν επίσης δείξει ότι ενισχύουν τον εγκέφαλο, βοηθώντας στη διατήρηση του καλού μεταβολισμού του, ενώ έχουν και ευεργετική επίδραση σε γνωστικό επίπεδο. Ενισχύουν και την υγεία του δέρματος, προσφέροντας αυξημένη αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία και μειώνοντας τις βλάβες του DNA στα δερματικά κύτταρα, αλλά και την υγεία του εντέρου, βοηθώντας στην ισορροπία της εντερικής χλωρίδας. Προάγουν επίσης την υγεία των ματιών, έχοντας θετική επίδραση στον αμφιβληστροειδή.

Αλλαγή της γονιδιακής έκφρασης

Τέλος, έχει φανεί ότι τα σταφύλια αλλάζουν ακόμη και τη γονιδιακή έκφραση σε όλα τα όργανα που προαναφέραμε – σύμφωνα με τον δρα Πετσούτο, αυτή η δράση τους σε γενετικό επίπεδο αποτελεί και την κινητήρια δύναμη πίσω από τα οφέλη τους για την υγεία.

«Ο δρ Πετσούτο δείχνει ότι με βάση τα επιστημονικά στοιχεία, τα σταφύλια αποτελούν πράγματι υπερτροφή και θα έπρεπε να αναγνωριστούν ως τέτοια», ανέφερε ο Ιαν ΛεΜέι, πρόεδρος της Επιτροπής για τα Επιτραπέζια Σταφύλια της Καλιφόρνιας.