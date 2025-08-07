Αν και το καλοκαίρι έχει μπει πλέον στον τελευταίο μήνα του, για τους περισσότερους από εμάς είναι σαν να ξεκίνησε μόλις τώρα, καθώς ο Αύγουστος σηματοδοτεί την περίοδο όπου η συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων της χώρας κατεβάζει ρολά και δραπετεύει από την καθημερινότητά της. Θα μπορούσε λοιπόν κάλλιστα ο Αύγουστος με τα λυτρωτικά μελτέμια, τα ατέλειωτα παιχνίδια σε θάλασσα αλλά και σε βουνό, τα αμέτρητα πανηγύρια στα χωριά, τα ατέρμονα «στην υγειά μας» και τα βαθιά χαραγμένα χαμόγελα τέρψης στα πρόσωπα να χαρακτηριστεί ως ο κατά παράδοση μήνας των ελληνικών διακοπών.

Ταυτόχρονα, κάθε χρόνο τέτοια εποχή λαμβάνουν χώρα, μεταξύ άλλων, οι εκδηλώσεις για δύο σημαντικές θρησκευτικές εορτές, του Σωτήρος (6/8) και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15/8). Γιορτές που έχουν συνδεθεί με πλήθος παραδοσιακών εδεσμάτων που περιλαμβάνουν τόσο ψάρια και κρέατα όσο και φρέσκα λαχανικά. Κάπως έτσι και συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω, έχει κάποιος μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να ανακαλύψει το βάθος και τις σύγχρονες εκφράσεις που διαθέτουν οι δύο ΠΟΠ Κατά Παράδοση χαρακτηρισμένοι οίνοι της χώρας, η βερντέα –αποκλειστικότητα της Ζακύνθου– και η ρετσίνα, που κληρονομήσαμε από την αρχαιότητα.

Τέσσερις εκπρόσωποι λοιπόν από τον καθένα κλείνουν το μάτι σε όποιον θέλει να απογειώσει παραδοσιακά πιάτα και μεζέδες κατά τη διάρκεια των φετινών του διακοπών (και όχι μόνο).

Ρετσίνες

Botanic Sparkling, Οινοποιείο Νικολού

Μοναδικό στο είδος του καθώς καταφέρνει και συνδυάζει την παραδοσιακή παραγωγή ρετσίνας με αυτήν των αφρωδών οίνων δίνοντας ένα αξιοσημείωτο προϊόν με ξεχωριστή προσωπικότητα. Εδώ λοιπόν το ταπεινό κατά τα άλλα Σαββατιανό συλλέγεται πρώιμα και χειρωνακτικά για τη διατήρηση των απαραίτητων χαμηλών pH. Η συνολική διαχείριση χαρακτηρίζεται από ευγένεια και λεπτομέρεια, για τον οίνο βάσης χρησιμοποιείται μόνο το πρόρωγο τμήμα του γλεύκους, ενώ η συμπαραμονή με τις λεπτές λάσπες στη φιάλη ξεπερνά τους 24 μήνες. Έτσι το Botanic προσφέρει επίμονες φυσαλίδες και πολύπλοκα αρώματα πεύκου, μαστίχας και λευκών φρέσκων και ώριμων φρούτων. Διαθέτει, δε, το απαραίτητο νεύρο που πλαισιώνει εξαιρετικά την παρατεταμένη βοτανική του επίγευση.

The Cricket and the Ant, Οινοποιία Μαρκόγιαννη

Η γοητευτική αυτή ρετσίνα παράγεται αποκλειστικά από σταφύλια Ροδίτη που προέρχονται από αυτόριζους αμπελώνες στη Σκιλλουντία και στα Διάσελλα Ολυμπίας στο Νομό Ηλείας, με στόχο την παραγωγή μιας σύγχρονης έκφρασης της ρετσίνας σε ειρηνική συνύπαρξη με την αρχαία ελληνική παράδοση. Έτσι, η προσθήκη της φρέσκιας ρητίνης πεύκου από δέντρα της ευρύτερης περιοχής όπου βρίσκεται το οινοποιείο γίνεται στο γλεύκος κατά το αρχικό στάδιο της αλκοολικής ζύμωσης. Έπειτα, ο νεαρός οίνος παραμένει στις λεπτές οινολάσπες του για αρκετούς μήνες, συνθέτοντας έτσι ένα τυπικό και εύγευστο δροσιστικό προϊόν όπου η αρωματική και γευστική πολυπλοκότητα εσπεριδοειδών και λευκόσαρκων φρούτων ντύνει με χάρη τις ενισχυμένες βοτανικές νότες της ρητίνης.

Amphorae, Οινοποιείο Τετράμυθος

Στον Τετράμυθο μιλούν για έκφραση οινοπεδίου (terroir) στη ρετσίνα τουλάχιστον εδώ και μία δεκαπενταετία. Όλα αυτά τα χρόνια συνδυάζουν την πρώτιστη ποικιλία της περιοχής, τον Ροδίτη, με τη χρήση φρέσκιας ρητίνης από πεύκα που βρίσκονται εντός των αμπελώνων ή γειτνιάζουν με αυτούς, αποκλειστικά στις φιλόξενες κοιλότητες πήλινων αμφορέων. Έτσι προκύπτει ένα τυπικό, πολύπλοκο και γεμάτο δύναμη κρασί με διακριτικά αρώματα ρετσινιού, εναρμονισμένα στη βοτανική και γήινη πολυπλοκότητα του οίνου. Στο φόντο, ο ποικιλιακός χαρακτήρας με φρέσκα εσπεριδοειδή και νύξεις από λευκά άνθη. Δροσιστικό και τυπικό εκφραστικά, διαθέτει κομψότητα και γευστική ισορροπία ανάμεσα στο φρουτώδη και το βοτανικό χαρακτήρα.

Ρόζα, Οινοποιία Κεχρή

Αποτελεί την ολοκληρωμένη απάντηση τόσο σε όσους πίστευαν πως οι ρετσίνες είναι αποκλειστική υπόθεση λευκών ποικιλιών αλλά και σε εκείνους που διαλαλούσαν πως χρειάζονται «ουδέτερες ή διακριτικές» ποικιλίες για μια επιτυχημένη ρετσίνα. Η Ρόζα της Οινοποιίας Κεχρή είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού της αγάπης για τις μοναδικές ποικιλίες του ελληνικού αμπελώνα και της δημιουργικής αναζήτησης των διαφορετικών εκφράσεων της ρετσίνας. Έτσι, το πλούσιο και δυναμικό Ξινόμαυρο συνδυάζεται εξαιρετικά τόσο με τη ρητίνη όσο και με τη χρήση δρυός προσφέροντας ένα ισορροπημένο και εξωστρεφές σύγχρονο γευστικό σύνολο.

Βερντέες

Verdea Nature 2023, Κεφαλληνός

Πρόκειται για μια άκρως τυπική και εκφραστική βερντέα η οποία επιπλέον παράγεται σύμφωνα με τις αρχές και τη φιλοσοφία των ελάχιστων επεμβάσεων. Κυριαρχούν το Σκιαδόπουλο, ο Παύλος και το Γουστολίδι ενώ συμμετέχουν και άλλες επιτρεπόμενες ποικιλίες. Οι άνθρωποι πίσω από την ετικέτα δίνουν σημασία στη λεπτομέρεια σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας με στόχο τη μεγιστοποίηση της έκφρασης του κρασιού. Έτσι προκύπτει ένα δυναμικό, με νεύρο, άκρως τυπικό σύνολο, με κυρίαρχα τα στοιχεία φρέσκων και ώριμων εσπεριδοειδών και βοτάνων στηριζόμενα πάνω σε μια στιβαρή δομή με αλμυρή ορυκτότητα.

Verdea, Solomos Winery

Η Verdea του Κτήματος Σολωμού στηρίζεται σε σταφύλια από Σκιαδόπουλο, Παύλο και Γουστολίδι, που προέρχονται από αυτόριζα πρέμνα μεγάλης ηλικίας και μικρής απόδοσης. Η επιλογή τόσο στον αμπελώνα όσο και στο οινοποιείο είναι αυστηρή για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο συνοινοποίηση όλων τον ποικιλιών σε δεξαμενές ανοξείδωτου χάλυβα σε μέση θερμοκρασία έτσι ώστε να μπορέσουν να εκφραστούν τόσο οι ποικιλίες όσο και η χαρακτηριστική πολυπλοκότητα εσπεριδοειδών και βοτάνων της κλασικής βερντέας. Τι άλλο να ζητήσει κάποιος στους 12% vol;

Veradea, Callinico Winery

Οι άνθρωποι του οινοποιείου Callinico ανήκουν στους υπερασπιστές της ζακυνθινής παράδοσης που θέλουν τη βερντέα να είναι ένα κρασί αφιερωμένο στους θεούς, εξού και το όνομα του οίνου (vera dea: αληθινή θεά). Χρησιμοποιούν τις παραδοσιακές ποικιλίες, με κυρίαρχες τις Σκιαδόπουλο, Ρομπόλα και Παύλο από επιλεγμένους αμπελώνες της περιοχής Ρίζα, της Ζακύνθου. Η Veradea τους διαθέτει τυπικότητα, έκφραση εσπεριδοειδών όπως το λεμόνι και βοτάνων όπως το τσάι και ταυτόχρονα μια άκρως δροσιστική οξύτητα και μια σπάνια πολυπλοκότητα που προσφέρει εναλλασσόμενα φρέσκα και ώριμα φρούτα και βότανα.

Verdea Traditionelle GR, Οινοποιείο Γράμψα

Οι δημιουργοί της συγκεκριμένης ετικέτας τάσσονται στο πλευρό όσων υποστηρίζουν πως η βενετικών καταβολών βερντέα οφείλει το όνομά της στην ιταλική λέξη «verde» που σημαίνει «πράσινο», παραπέμποντας στο πράσινο χρώμα των μη ώριμων σταφυλιών των μεικτών αμπελώνων που χρησιμοποιούνταν για την αύξηση της οξύτητας του κρασιού εκείνα τα χρόνια. Στη Verdea Traditionelle που παράγει το κτήμα συμμετέχουν οχτώ ποικιλίες και λαμβάνει χώρα προζυμωτική εκχύλιση μιας εβδομάδας. Η κάθε συγκομιδή οινοποιείται ξεχωριστά σε διαβαθμισμένες θερμοκρασίες και τα φρέσκα κρασιά ωριμάζουν με τις λεπτές οινολάσπες σε γαλλικά βαρέλια τρίτης χρήσης για ένα περίπου έτος. Όλα αυτά συνθέτουν ένα σύγχρονο και ταυτόχρονα τυπικό κρασί όπου ο κλασικός χαρακτήρας φρέσκων και ώριμων εσπεριδοειδών και βοτάνων ντύνεται με στοιχεία γλυκών μπαχαρικών και νύξεις φρεσκοκομμένων τροπικών μπαχαρικών.