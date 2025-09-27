Η σχέση του Πέτρου Ρούσσου με τη γη ξεκίνησε από την εφηβεία. Από τα 15 του χρόνια ασχολούνταν με τις καλλιέργειες, όπως έκαναν πριν από αυτόν ο πατέρας του και ο παππούς του. Αγρότης τρίτης γενιάς, αγάπησε βαθιά τα αμπέλια και, όταν βρήκε την κατάλληλή συνοδοιπόρο, θέλησε να κάνει το χόμπι του επάγγελμα. Μαζί με την εδώ και 22 πλέον χρόνια σύντροφο της ζωής του, Ανεζούλα Νομικού, δημιούργησαν το 2018 το Παρά…κόποις, ένα μπουτίκ οινοποιείο στο χωριό καταγωγής του Πέτρου, την Παρακοπή της Σύρου.

Εκείνος ανέλαβε την ανάπτυξη των αμπελώνων με βασικό στόχο την ανάδειξη του Σερφιώτικου σταφυλιού, μιας σπάνιας και μάλλον παραγνωρισμένης μέχρι πρότινος ποικιλίας που συναντάται μόνο σε τρία νησιά της χώρας μας, τη Σέριφο, τη Μύκονο και, φυσικά, τη Σύρο. Εκείνη, με σπουδές στα οικονομικά και το μάρκετινγκ, ανέλαβε την επικοινωνία και την προώθηση των έξι ετικετών που παράγει αυτήν τη στιγμή το οινοποιείο – όλα τους σε περιορισμένες ποσότητες, με εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών καλλιέργειας και μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Άλλωστε, απώτερος σκοπός των ανθρώπων που δουλεύουν με μεράκι δεν είναι ποτέ το κέρδος, αλλά η συνέχεια. Και το Παρά…κόποις μεριμνά στα 30 στρέμματα των αμπελώνων του για τη διάδοση μιας ελληνικής ποικιλίας σταφυλιού την οποία, αν δεν υπήρχαν οραματιστές σαν τον Πέτρο και την Ανεζούλα, ίσως δεν θα γνωρίζαμε ποτέ.