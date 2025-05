Αν και πολύ δημοφιλή, τα wine bars δεν είναι μόνο μια τάση. Είναι τα νέα στέκια για flâneurs με γευστικό κριτήριο και ρομαντικούς με ριζωμένες προτιμήσεις στην καλοζωία. Είναι το σημείο όπου θα βρεθείτε με φίλους για να πείτε τα νέα μας ή θα γνωρίσετε ξανά τον εαυτό σας μέσα από μια ποικιλία που δεν είχατε δοκιμάσει. Από ένα πρώτο ραντεβού μέχρι μια τυχαία συνάντηση με έναν παλιό γνώριμο, όλα μοιάζουν να αποκτούν άλλη ένταση όταν συμβαίνουν πάνω από ένα ποτήρι κρασί.

Κι αν αναρωτιέστε πού συναντιούνται πλέον οι αληθινοί οινόφιλοι στην πόλη, η απάντηση είναι μάλλον προφανής: στο Σύνταγμα, το νέο terroir της Αθήνας. Εδώ κάθε γωνιά μοιάζει με ένα μικρό αμπέλι. Δρόμοι που μυρίζουν Ασύρτικο, πλατείες που κρύβουν Ρομπόλες, στοές που κερνούν Ξινόμαυρο και Syrah. Εμείς βρήκαμε τέσσερα spots που ξέρουν να κάνουν το κρασί αφορμή για κάτι παραπάνω. Γιατί ο καλός ο μύστης δεν θέλει μόνο γεύση, θέλει και χαρακτήρα. Κι αυτά τα μέρη τον έχουν. Ελάτε να σας τα πούμε και να τα πιούμε.

Heteroclito

Υπάρχουν σημεία στην πόλη όπου ο χρόνος δεν κυλά, αλλά ωριμάζει όπως το καλό κρασί. Το Heteroclito, κλασικό, αυθεντικό και επιδραστικό, λειτουργεί εδώ και πάνω από μία δεκαετία σαν σημείο αναφοράς για όσους αγαπούν το κρασί και θέλουν να το ανακαλύπτουν ξανά και ξανά. Σαν συνέχεια του αμπελώνα που αναπνέει μέσα από ποτήρια και κουβέντες.

Άνοιξε το 2012 στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και ανήκει στην πρώτη γενιά των wine bars στην Ελλάδα, όταν ακόμη δεν υπήρχε έννοια για ένα μέρος αφιερωμένο αμιγώς στους οινόφιλους. Πρωτοστάτησε και δημιούργησε την τάση μιας νέας εποχής φέρνοντας στα ράφια του και στο τραπέζι μας τις πρώτες φιάλες ήπιας φυσικής οινοποίησης, βιολογικές και βιοδυναμικές, λιγότερο παρεμβατικές, τότε που κανείς δεν ήξερε ότι αυτές οι λέξεις θα άλλαζαν την ελληνική οινική σκηνή.

Οι άνθρωποι πίσω από το Heteroclito, η Μαντλέν Λοράντου και ο Δημήτρης Κούμανης, δεν ξεκίνησαν από το χώρο της εστίασης. Όμως το πάθος τους για το κρασί, αληθινό, βαθύ και μοιρασμένο, τους κατηύθυνε εκεί. Μαζί στη ζωή και μαζί στην τέχνη του κρασιού –εκείνος ως μαθητής του Δημήτρη Χατζηνικολάου, εκείνη μέσα από σπουδές στο WSPC του Κωνσταντίνου Λαζαράκη–, έφτιαξαν ένα χώρο σαν παριζιάνικο καφέ με φινέτσα και ελληνική ψυχή: το δικό τους bar à vin που γρήγορα έγινε και δικό μας.

Εξαρχής οδηγήθηκαν και οδήγησαν και το κοινό τους σε κατανάλωση πιο αυστηρών ποικιλιών στα λευκά, όπως Ασύρτικου και Ρομπόλας, λιγότερο αρωματικών και δημοφιλών, καθώς και αιγαιοπελαγίτικων, σχεδόν άγνωστων τότε στο ευρύ κοινό. Στα ερυθρά την τιμητική του έχει το Ξινόμαυρο, ενώ στα εισαγόμενα κυριαρχούν η νοτιοανατολική Γαλλία και ο Ροδανός. Επενδύουν επίσης στα skin-contact κρασιά, γνωστά και ως πορτοκαλί ή amber, που παράγονται με μια αρχαία τεχνική οινοποίησης από τη Γεωργία.

Η λίστα τους αριθμεί περίπου 300 ετικέτες και 25 επιλογές σε ποτήρι, ανάλογα με την εποχή, με τη συντριπτική πλειονότητα να προέρχεται από τον ελληνικό αμπελώνα, αναδεικνύοντας τον πλούτο της εύφορης γης μας, και τα διεθνή να είναι κυρίως γαλλικά, λόγω και της καταγωγής της Μαντλέν. Μάλιστα σχεδόν όλες οι φιάλες είναι αποκλειστικής συνεργασίας. «Δεν θέλαμε τα κρασιά μας να είναι πολυπαιγμένα για να μην πίνουμε παντού όλοι τα ίδια», λένε.

Το Heteroclito δεν ήθελε απλώς να διαφοροποιείται, ήθελε το κάθε ποτήρι να είναι μια εμπειρία και όχι μια επανάληψη. Κάθε πρώτη του μήνα, οι επιλογές σε ποτήρι αλλάζουν ακολουθώντας τις φιάλες, που ανανεώνονται τακτικά. Για να το πετύχουν αυτό, όμως, επέλεξαν τον πιο δύσκολο δρόμο: συνεχή επένδυση, διαρκή αναζήτηση, επιμονή σε πιο ψαγμένα και σοφιστικέ κρασιά και ταξίδια σε όλο τον κόσμο με οινικό και γαστρονομικό πρόσημο. Όπως πιστεύουν, άλλωστε, «είναι πολύ διαφορετικό και γοητευτικό να γνωρίζεις τους ανθρώπους που παράγουν το κρασί στον τόπο τους και όχι σε μια έκθεση».

Το φαγητό παραμένει συνοδευτικό: αγαπημένα πλατό, παραλλαγές ντάκου και πιάτα λεβαντίνικης κουζίνας όπως το vegan λαχματζούν από το γειτονικό Feyrouz. Έτσι, αληθινός πρωταγωνιστής παραμένει πάντα το κρασί – και οι ιστορίες που φέρνει μαζί του.

Η Μαντλέν είχε στο μυαλό της ένα σημείο συνάντησης για τους περιπλανητές της Αθήνας που θα σταματούσαν για λίγο να πουν τα νέα τους. Το Heteroclito έμεινε πιστό σε αυτό: χωρίς κρατήσεις, με κόσμο κυρίως τις καθημερινές και ανοιχτό όλο το χρόνο. Και, παρότι η πόλη γύρω του αλλάζει, εκείνο συνεχίζει να ενώνει ετερόκλητους ανθρώπους πάνω από ένα ποτήρι κρασί.

Φωκίωνος 2 και Πετράκη, τηλ. 210-3239406

Psyche Wine Bistro

Στο κατάφυτο αίθριο της στοάς Κορνάρου, λίγα μόλις βήματα από τη μαζική Ερμού, υπάρχει ένα μέρος που μοιάζει με speakeasy κρυψώνα όσων εκτιμούν το καλό κρασί και την καλή παρέα. Το Psyche Wine Bistro κλείνει τρία χρόνια, κι όμως μοιάζει σαν να ήταν πάντα εκεί. Στο ισόγειο ενός κτιρίου από τη δεκαετία του ’30 το οποίο αναδίδει τη γοητεία μιας παλιάς Αθήνας που αρνείται να ξεχαστεί, μας προσκαλεί διακριτικά να μας φιλέψει. Όπως εκείνος ο φίλος που ξέρει να στρώνει ένα γεμάτο από κάθε άποψη τραπέζι.

Η Αμαλία Αυγέρη και ο Αντώνης Μούγιας, οι ψυχές του Psyche, έφτιαξαν ένα χώρο όπως τον ονειρεύονταν: ανθρώπινο, χαλαρό και με άποψη. Ο Αντώνης για χρόνια μαγείρευε για τους φίλους του στην ταράτσα του στο Θησείο. «Γιατί δεν το κάνεις επαγγελματικά;», του έλεγαν. Ψαγμένα κρασιά, μουσική, συζητήσεις και πιάτα που έβγαιναν με αγάπη και τη χαρά του μοιράσματος. Αυτή την αίσθηση ήθελε να μεταφέρει στο Psyche. Έτσι κι έκανε, γι’ αυτό και πολλά από τα πιάτα του μενού είναι εμπνευσμένα από εκείνα τα τραπεζώματα.

Το φαγητό είναι μεσογειακό με έντονη ελληνική καρδιά, ισορροπημένο και έξυπνα μαγειρεμένο για να συνοδεύει το κρασί σε φιλοσοφία share χωρίς να βαραίνει. Τα πιάτα είναι απλά στην ιδέα, με πολύ καλή πρώτη ύλη, πειραγμένα και εκτελεσμένα με τέχνη από τους σεφ, Γιώργο Πατσούρο και Γιάννη Ζανάι. Γαρίδες με κρόκο Κοζάνης και κρέμα αβοκάντο, ραβιόλι παντζάρι γεμιστό με ρεβίθι και φιλέτο κοτόπουλου με ρύζι κουνουπιδιού και σάλτσα μανιταριών είναι κάποιες από τις νοστιμιές του μενού. Κάθε εβδομάδα μάλιστα προστίθενται καινούρια πιάτα, όπως φρέσκα ζυμαρικά με καραβίδα, λάχανο στο φούρνο με σαλάμι Δράμας και κεφαλογραβιέρα. Τα ωμά τους, όπως το ταρτάρ από λαβράκι ή το καρπάτσιο φαγγρί, είναι must και έρχονται κάθε πρωί φρέσκα και λαχταριστά από την αγορά. Τα τυριά, καθώς και τα αλλαντικά, είναι ελληνικά: κρασοτύρι Φλώρινας, κασέρι Βόλου, κασέρι με βασιλομανίταρο Κοζάνης, όλα από τα Καραμανλίδικα του Φάνη.

Η λίστα κρασιών εκτείνεται από τον ελληνικό αμπελώνα έως τις άκρες του κόσμου με πάνω από 250 ετικέτες, από Κυδωνίτσες και Ξινόμαυρα μέχρι Pinot Noir από Νέα Ζηλανδία, Chenin Blanc από Νότια Αφρική και Malbec από Αργεντινή. Σερβίρονται τριάντα κρασιά by the glass που αλλάζουν κάθε μήνα και πλέον μπορεί κάποιος να διαλέξει και ποτήρι των 100 ml (εκτός από 150 ml) για περισσότερες γευστικές δοκιμές. Ένα άλλο ατού είναι ότι η walk-in κάβα τους λειτουργεί και ως κάβα για το σπίτι, γιατί η απόλαυση δεν μπορεί να περιοριστεί.

Στο Psyche δεν θα έρθετε μόνο για να φάτε ή να πιείτε. Θα έρθετε για την αίσθηση εκείνης της καθησυχαστικής ευτυχίας που γεννιέται όταν όλα είναι στη θέση τους: η σωστή μουσική στο βάθος –από British pop και ροκ μέχρι Ξύλινα Σπαθιά–, μια καλή κουβέντα, μια γουλιά κρασί, μια μπουκιά που θέλετε να μοιραστείτε.

Κορνάρου 4, τηλ. 210-3221271

By the Glass

Είναι το πρώτο παιδί της Φωτεινής Παντζιά, ένα wine bistro γεμάτο αγάπη, πάθος και μεράκι. Φιλοξενείται σε ένα νεοκλασικό του 1922, με μια υπέροχη στοά να σας καλωσορίζει και μία από τις πιο όμορφες αστικές πλατείες μπροστά του, κάτω από το βλέμμα της Ρωσικής Εκκλησίας.

Στο By the Glass το κρασί είναι ιεροτελεστία. Πίσω από το μπαρ, φιάλες διαλεγμένες προσεκτικά. Ελληνικά κρασιά από μικρούς αμπελώνες, επιλογές από Ευρώπη και πιο μακριά, νότες που κυμαίνονται από φρούτο μέχρι χώμα. Μπορείτε να δοκιμάσετε, να συνδυάσετε, να αλλάξετε γνώμη. Οι περίπου πεντακόσιες ετικέτες από τον ελληνικό και τον ξένο αμπελώνα συνθέτουν έναν κατάλογο που σπάνια αφήνει επιθυμία ακάλυπτη. Τα κρασιά έρχονται από παντού: Κυκλάδες, Πελοπόννησο, Ροδανό, Τεργέστη… Γι’ αυτό και δύσκολα θα θελήσει κάποιος να πιει μια συγκεκριμένη ποικιλία και δεν θα τη βρει εδώ.

Η ωραία εμπειρία έρχεται να δέσει με το φαγητό. Η μεσογειακή κουζίνα, βαθιά νόστιμη, έχει σχεδιαστεί για να στέκεται ισάξια δίπλα σε κάθε ποτήρι. Γιατί κάθε κρασί χρειάζεται τη σωστή γεύση. Αλλά και κάθε γεύση τη σωστή μουσική. Γαλλικές μελωδίες, ιταλικές καντσονέτες και αυθεντική τζαζ γεμίζουν συναίσθημα το χώρο.

Και κάπως έτσι το By the Glass μετατρέπεται από ένα μαγαζί σε ένα καταφύγιο. Για εκείνον που θέλει να ηρεμήσει. Για εκείνη που ονειρεύεται. Για φίλους που γελούν δυνατά. Για ζευγάρια που αγαπιούνται ή που δεν ξέρουν ακόμη αν αγαπιούνται. Γιατί στο By the Glass η φιλοξενία είναι αξία. Εδώ το κρασί λέει ιστορίες και ο χώρος τις κρατά.

Σουρή 3, τηλ. 210-3232560

Oinoscent

Από το 2008, από τότε που το κρασί έψαχνε ακόμη το στέκι του στην πόλη, το Oinoscent έστηνε τη δική του ιστορία στο κέντρο της Αθήνας. Χίλιες ετικέτες σε φιάλη, εβδομήντα επιλογές σε ποτήρι που αλλάζουν κάθε εβδομάδα, ποικιλίες γνώριμες και άλλες που ακούς για πρώτη φορά. Ένα αμπελοτόπι απλωμένο από την Ισπανία έως την Αυστραλία και από τη Χιλή έως την Ουγγαρία που εξερευνάς με οδηγό μια ομάδα που ξέρει –και κυρίως αγαπά– το κρασί.

Το φαγητό εδώ δεν παίζει δεύτερο ρόλο, αλλά αναδεικνύει κάθε ποικιλία. Τα χτένια crudo έρχονται με σάλτσα σριράτσα και κουμκουάτ, ραπανάκι, παντζάρι και γρανίτα από κολοκύθι. Το spaghetti al limone αρωματίζεται με βασιλικό, λεμόνι και φιστίκι, ενώ το καλαμάρι βρίσκει παρέα σε καπνιστή λαχανίδα και ψητή αγκινάρα δεμένο με λεμονάτη σάλτσα και furikake.

Κάπου ανάμεσα σε ένα ποτήρι Ασύρτικο και μια ιστορία για παλιές σοδειές, συνειδητοποιείς ότι το Oinoscent είναι μια αίσθηση που σε κυκλώνει. Για το κρασί, για το φαγητό, για τους ανθρώπους. Για εκείνες τις φιλίες που ξεκινούν από ένα «ποιο κρασί να δοκιμάσω;» και δεν τελειώνουν ποτέ. Κι έτσι, με έναν αθώο ενθουσιασμό, αφήνεσαι να χαθείς στις μυρωδιές και τις μικρές ανακαλύψεις κάθε γουλιάς.

Βουλής 45-47, τηλ. 210-3229374