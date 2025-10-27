5 το πρωί: Στη φυλακή 9 για ΟΠΕΚΕΠΕ – Συμφωνία για Eurofighter στην Τουρκία – Κυρίαρχος Ολυμπιακός
Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν 9 κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσά τους και μέλη του κυκλώματος με ρόλο- «κλειδί». Η τελευταία ομάδα εκ των συνολικά 37 κατηγορουμένων απολογείται σήμερα, Δευτέρα.
1
Στους 9 οι προφυλακιστέοι για ΟΠΕΚΕΠΕ
- Στη φυλακή ο «υπαρχηγός»: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 38χρονος υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων στην Κρήτη, που φέρεται ως «υπαρχηγός» του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από πολύωρη απολογία την Κυριακή. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ακολουθούσε τις νόμιμες διαδικασίες για την υποβολή δηλώσεων.
- Το προφίλ των κατηγορούμενων: Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται ένα ζευγάρι από τα Ιωάννινα που δήλωνε ψευδώς εκτάσεις και ζώα, καθώς και μία 53χρονη έμπορος με τις δύο κόρες της. Στην υπόθεση εμπλέκονται επίσης συγγενικό πρόσωπο του φερόμενου ως αρχηγού, δύο αδέλφια που υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις για βαμβακοκαλλιέργειες, ένας σερβιτόρος που εμφανιζόταν ως καλλιεργητής και ένας άνδρας που διοχέτευε τις παράνομες επιδοτήσεις σε λογαριασμούς συνεργών.
- Πολιτική κόντρα: «Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος» τόνισε σε ανάρτηση του ο πρωθυπουργός για το σκάνδαλο, προκαλώντας την αντίδραση της αντιπολίτευσης. «Ο πρωθυπουργός σήμερα επέλεξε να υποδυθεί τον ήρωα της διαφάνειας. Θα ήταν κωμωδία αν δεν ήταν τραγωδία» είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ενώ από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε δηκτικά πως «εκεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι».
2
Αναμένονται οι τοξικολογικές για τα ποτά στο Γκάζι
- Τοξικολογικές εξετάσεις: Αναμένονται τις επόμενες ημέρες τα αποτελέσματα από το Χημείο του Κράτους που θα δείξουν αν το νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι, όπου διασκέδαζε η 16χρονη πριν αφήσει την τελευταία της πνοή, πωλούσε νοθευμένα ποτά.
- «Λουκέτο» στο μαγαζί: «Σφράγισε» το μπαρ στο Γκάζι ο δήμος Αθηναίων το απόγευμα του Σαββάτου 25/10, με τη δημοτική αρχή να έχει αποφασίσει να το «κλείσει» με το μέγιστο διάστημα που μπορεί, δηλαδή για 60 ημέρες.
- Νέες διώξεις: Σε επιπλέον διώξεις για έκθεση σε κίνδυνο όλων των πελατών, και όχι μόνο των ανηλίκων, ενδέχεται να οδηγήσουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες ίσως ολοκληρωθούν νωρίτερα απ’ ό,τι συνήθως, προκειμένου να υπάρξουν γρήγορα απαντήσεις για τα αίτια του τραγικού θανάτου της 16χρονης.
3
Η «αστραπιαία θητεία» του Παπαβασιλείου στο γραφείο Ανδρουλάκη
- Η 24ωρη θητεία Παπαβασιλείου: Ο Γιώργος Παπαβασιλείου ανέλαβε και παραιτήθηκε μέσα σε ένα 24ωρο από τη θέση του διευθυντή στο γραφείο του Νίκου Ανδρουλάκη, μετά τον σάλο για παλιές αναρτήσεις του υπέρ στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
- Πίεση και πολιτικό κόστος: Τα δημοσιεύματα με τις αναρτήσεις δημιούργησαν αναστάτωση στο εσωτερικό του ΠαΣοΚ και πίεση προς το περιβάλλον του προέδρου. Ο Παπαβασιλείου, υπέβαλε ο ίδιος την παραίτησή του, τονίζοντας πως δεν επιθυμεί «να υπάρξει καμία σκιά στον αγώνα που δίνει το κόμμα».
- Ανοιχτή η διαδοχή: Η αποχώρησή του αφήνει κενό σε μια κρίσιμη θέση – κλειδί για τη λειτουργία του γραφείου του προέδρου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, που βρίσκεται σε προγραμματισμένο ταξίδι στο εξωτερικό, αναμένεται να λάβει οριστικές αποφάσεις για τον αντικαταστάτη του μόλις επιστρέψει.
4
Κλειδώνει η συμφωνία για Eurofighter στην Τουρκία
- Στην Άγκυρα ο Μερτς: Η επίσκεψη του καγκελάριου Μερτς στην Άγκυρα αναμένεται να συνοδευτεί από την υπογραφή της συμφωνίας για την αγορά 40 μαχητικών Eurofighter από την Τουρκία, ένα αίτημα που εκκρεμεί εδώ και καιρό. Το Βερολίνο είχε μπλοκάρει τη διαδικασία λόγω ανησυχιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα, ωστόσο οι γεωπολιτικές εξελίξεις και ο ρόλος της Τουρκίας στην Ουκρανία οδήγησαν σε αλλαγή στάσης.
- Πότε αναμένονται; Σύμφωνα με πληροφορίες του ΒΗΜΑτος, η παράδοση των πρώτων 20 που θα φέρουν πυραύλους Meteor, αναμένεται να ξεκινήσει το 2031. Το κόστος ανάπτυξης φαίνεται να το αναλαμβάνει η Γερμανία μαζί με τη Σαουδική Αραβία, ενώ η συναρμολόγηση των αεροσκαφών θα γίνει στη Βρετανία.
- Στο SAFE η Τουρκία; Η Γερμανία στηρίζει ανοιχτά τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ κατά την επίσκεψή του στην Άγκυρα στις 25 Οκτωβρίου. Η γερμανική διπλωματία εκτιμά ότι μπορεί να βρεθεί φόρμουλα που θα δώσει διαβεβαιώσεις και θα αμβλύνει τις αντιρρήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου.
5
Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε, ο ΠΑΟΚ έμεινε πρώτος
- Ο νόμος του Καραϊσκάκη: Χάρη σε γκολ των Ελ Καμπί και Ταρέμι ο Ολυμπιακός ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο ντέρμπι με την ΑΕΚ για τη Super League. Το 2-0 ήρθε απολύτως δικαιολογημένα σ’ ένα παιχνίδι που οι πρωταθλητές απειλήθηκαν ελάχιστα από την Ένωση.
- Κράτησε την πρωτιά: Με ορμή από το ευρωπαϊκό διπλό στο Λιλ ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-0 τον Βόλο και διατηρήθηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος. Γιακουμάκης και Οζντόεφ έκαναν τη διαφορά για την ομάδα του Λουτσέσκου στον αγώνα της Τούμπας.
- Άρχισε η εποχή Μπενίτεθ: Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού με τον Ισπανό προπονητή στον πάγκο του. Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν ξανά με τον Σβιντέρσκι, αλλά αυτή τη φορά διαχειρίστηκαν το σκορ και έφτασαν στο «καθαρό» 2-0 της Λεωφόρου.
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.