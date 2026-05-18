Έξι πρωθυπουργοί σε δέκα χρόνια. Μια οικονομία της G7 σε ελεύθερη πτώση. Κάποτε παγκόσμια υπερδύναμη, η Βρετανία μοιάζει πλέον με το νέο μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, μετατρέποντας το νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ στην πιο ηλεκτρική καρέκλα της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής.

Ο Κιρ Στάρμερ, ένας βαθιά μη δημοφιλής πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγορείται από το κόμμα και τη χώρα του ότι απέτυχε να ανταποκριθεί στα πρότυπα που αναμένονται από έναν ηγέτη -και, ακόμα χειρότερα, ότι απέτυχε να βελτιώσει τις ευκαιρίες ζωής και τη διάθεση των απλών ψηφοφόρων- υπέστη μια σχεδόν τελετουργική απόρριψη από τους ίδιους του τους βουλευτές και τους στενούς του συμμάχους.

Ο Κιρ Στάρμερ, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την εξασφάλιση της σαρωτικής εκλογικής του νίκης το 2024, υποσχέθηκε να είναι ειλικρινής με τους ψηφοφόρους για το «πόσο δύσκολο θα είναι αυτό. Και ειλικρινά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πριν βελτιωθούν».

Ήδη μοιάζει καταδικασμένος.

Αν ο Στάρμερ πέσει, θα είναι ο έκτος πρωθυπουργός της Βρετανίας μέσα σε 10 χρόνια και ένας ακόμη που αποτυγχάνει σε αυτό που αρχίζει να μοιάζει με μία από τις λιγότερο επιθυμητές θέσεις εργασίας στην παγκόσμια πολιτική.

Η τελευταία στροφή αυτού του γαϊτανιού της ηγεσίας έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και ενδοσκόπηση στη Βρετανία. Είναι πλέον η χώρα ουσιαστικά κυβερνήσιμη; Υπάρχει κάποια μαγική φόρμουλα για να αντιστραφεί η κατάσταση; Και το πιο σημαντικό, τι στο καλό συνέβη αναρωτιέται στο δημοσίευμά του το Politico.

Η Βρετανία, μια οικονομία της G7 και πρώην παγκόσμιος ηγεμόνας, αποτελεί όλο και περισσότερο μια εικόνα πολιτικής αστάθειας και οικονομικής στασιμότητας. Δέχεται πλήγματα, όπως τόσες άλλες χώρες, από τους ανέμους που πνέουν από μεγαλύτερες οικονομικές ή στρατιωτικές δυνάμεις όπως η Αμερική, η Κίνα και η Ρωσία και έχει ταυτόχρονα μια σειρά από δικά της, αποκλειστικά προβλήματα.

Ένα πράγμα είναι προφανές: Ο Άντι Μπέρναμ, ο Γουές Στρίτινγκ ή όποιος άλλος καταλήξει να αναλάβει τη δουλειά στη συνέχεια, μπορεί να δυσκολευτεί εξίσου με τον Κιρ Στάρμερ να κάνει οποιονδήποτε Βρετανό ευτυχισμένο.

Από τη χρυσή εποχή Μπλερ στην εποχή της στασιμότητας

Δεν είναι όλα βέβαια χάλια στη Βρετανία. Τα πανεπιστήμια εξακολουθούν να είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένα κέντρα έρευνας και έχουν δώσει στη χώρα μια σοβαρή ευκαιρία να καβαλήσει τα κύματα της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογικής επανάστασης για οικονομική ανάπτυξη.

Αλλά η χώρα υπέστη επίσης το οικονομικό σοκ του Brexit, μια αδέξια απάντηση στην πανδημία του Covid, δύο ενεργειακές κρίσεις που πυροδοτήθηκαν από τους πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν, συν έναν γηράσκοντα πληθυσμό που απαιτεί όλο και μεγαλύτερα ποσά δημοσίου χρήματος για την πρόνοια και την υγειονομική περίθαλψη.

Πρόκειται για μια συνταγή για μια χώρα χαμηλής ανάπτυξης και υψηλών δαπανών, η οποία αντιμετωπίζεται όλο και πιο επιφυλακτικά από τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και με τις προοπτικές της να σκοτεινιάζουν.

Το δημόσιο χρέος συνέχισε να αυξάνεται κατακόρυφα, εκτοξευόμενο μετά τις διασώσεις των τραπεζών το 2008 και τον Covid. Τα επιτόκια δανεισμού βρίσκονται σε επίπεδα ρεκόρ, περιορίζοντας περαιτέρω τα κρατικά ταμεία.

Οι πολιτικοί, όπως ανακάλυψε τόσο καταστροφικά η βραχύβια πρώην πρωθυπουργός των Τόρις, Λιζ Τρας, βρίσκονται όλο και περισσότερο στο έλεος των αγορών ομολόγων.

Η Υπουργός Οικονομικών των Εργατικών, Ρέιτσελ Ριβς, έχει καταστήσει την ανάπτυξη τον κεντρικό στόχο της θητείας της. Επιδίωξε αυξήσεις φόρων για να καλύψει τις τρύπες στον προϋπολογισμό, ενώ υποσχέθηκε απορρύθμιση για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις, σε μια προσπάθεια να προσελκύσει περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια στην οικονομία.

Τα πράγματα είχαν αρχίσει μάλιστα να βελτιώνονται. Η Τράπεζα της Αγγλίας άρχισε να μειώνει τα επιτόκια.

Αλλά ο πόλεμος στο Ιράν τα άλλαξε όλα αυτά. «Δυστυχώς, αυτή η σύγκρουση σημαίνει ότι ο πληθωρισμός είναι τώρα υψηλότερος από ό,τι αναμέναμε και πιθανότατα θα αυξηθεί περαιτέρω φέτος», ανακοίνωσε η Τράπεζα τον περασμένο μήνα, κάνοντας τη ζωή ακόμη πιο δύσκολη για εκατομμύρια Βρετανούς. Η χώρα θα μπορούσε να πληγεί περισσότερο από πολλές άλλες χώρες.

Η νέα Ιταλία

Δεδομένου του οικονομικού υπόβαθρου, ίσως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι ψηφοφόροι έπαψαν γρήγορα να είναι ερωτευμένοι με τους ηγέτες τους. Όταν ο συντηρητικός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον έπεσε πάνω στο σπαθί του αφού προκήρυξε και έχασε το δημοψήφισμα για το Brexit, ξεκίνησε μια περίοδος κατά την οποία κανένας πρωθυπουργός δεν άντεξε πάνω από τρία χρόνια.

Είναι τα κόμματα που προσφέρουν γρήγορες και άμεσες λύσεις -όπως η μείωση της μετανάστευσης, όπως υπόσχεται το κόμμα Reform του Νάιτζελ Φάρατζ, ή η υπερφορολόγηση των πλουσίων, όπως προτείνουν οι Πράσινοι- που κερδίζουν τώρα την προσοχή των ψηφοφόρων.

Κάποτε η Ιταλία ήταν εκείνη που είχε το θλιβερό προνόμιο να είναι ο πολιτικός «ασθενής» της Ευρώπης, αλλάζοντας πρωθυπουργούς πιο γρήγορα από ό,τι οι ομάδες της Premier League αλλάζουν προπονητές. Τώρα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι πλησιάζει τον πέμπτο χρόνο της στο αξίωμα, κατά τη διάρκεια του οποίου είχε τρεις (και πιθανότατα σύντομα τέσσερις) Βρετανούς ομολόγους.

Η περίπτωση της Ελλάδας

Αντίθετα, ο Ο’Νιλ, ο πρώην υπουργός Οικονομικών, συνέκρινε το Ηνωμένο Βασίλειο με μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα: την Ελλάδα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, επεσήμανε, έχει τώρα «σημαντικά» υψηλότερες αποδόσεις στα 10ετή ομόλογα, ένα σημείο αναφοράς για το κόστος δανεισμού, από ό,τι η Ελλάδα, μια δεκαετία μετά την κρίση χρέους της τελευταίας.

Σε αντίθεση με το νοσούν Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα είναι «αυτή τη στιγμή το ταχύτερα αναπτυσσόμενο μέρος στην Ευρώπη… και αυτό συνέβη επειδή έπρεπε να κάνουν κάποιες δραματικές αλλαγές λόγω της πίεσης που άσκησαν οι χρηματοπιστωτικές αγορές στην Ελλάδα», είπε.

Όπως και με την Ελλάδα, «ίσως χρειαστεί μια πραγματική χρηματοπιστωτική κρίση για να αναγκάσει τους Βρετανούς ιθύνοντες να σταματήσουν να ζουν σε έναν κόσμο ψευδαισθήσεων», πρόσθεσε.

Για να αποφευχθεί αυτό, ο Ο’Νιλ πιστεύει ότι ένας νέος πρωθυπουργός ίσως χρειαστεί να κάνει σκληρές επιλογές για το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά η χώρα. Πολιτικές «ιερές αγελάδες», όπως οι γενναιόδωρες ετήσιες αυξήσεις χρηματοδότησης για το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) ή το «τριπλό κλείδωμα» των συντάξεων, ίσως πρέπει να θυσιαστούν, δύο τεράστιες πολιτικές αποφάσεις που είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν την οργή των ψηφοφόρων.

Διαφορετικά, αναρωτήθηκε ο Ο’Νιλ, «πώς ξέρεις ότι μέσα σε έξι μήνες ένας νέος πρωθυπουργός δεν θα βρεθεί ακριβώς στην ίδια θέση με τον σημερινό;»