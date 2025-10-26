Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος, είχε τις ευκαιρίες και πήρε τη νίκη με 2-0 επί του Αστέρα Τρίπολης στο γήπεδο της Λεωφόρου, στο ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο. Οι «πράσινοι» επέστρεψαν στις νίκες μετά την ισοπαλία με τον Άρη και έφτασαν τους 12 βαθμούς με ένα ματς λιγότερο.

Το ματς ξεκίνησε όπως το περιμέναμε. Ο Παναθηναϊκός είχε την κατοχή (έφτασε και στο 70%, πολύ πάνω από τον μέσο όρο του), ενώ ο Αστέρας ήταν συμπαγής στην άμυνα, δεν άφηνε χώρους και έψαχνε την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσει στις αντεπιθέσεις. Στο πρώτο εικοσάλεπτο οι «πράσινοι» ήταν αρκετά δραστήριοι και επιθετικοί, ενώ ο Ράφα Μπενίτεθ είχε να αντιμετωπίσει την ατυχία του τραυματισμού του Καλάμπρια, ο οποίος στο 11ο λεπτό αποχώρησε με πρόβλημα στον δικέφαλο, δίνοντας τη θέση του στον Κώτσιρα.

Οι γηπεδούχοι είχαν καλές φάσεις για να πετύχουν το γρήγορο γκολ που επιζητούσαν. Είτε από αστοχία είτε από τις ικανότητες του Παπαδόπουλου δεν μπόρεσαν να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα και χρειάστηκε το πέναλτι του Σφιντέρσκι στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Ο Τζήλος κλήθηκε από το VAR να ελέγξει παράβαση σε τράβηγμα στον Σφιντέρσκι μέσα στην περιοχή κι έδειξε την άσπρη βούλα, με τον Πολωνό να ευστοχεί για το 1-0 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Στο δεύτερο μέρος οι πολλές διακοπές και οι τραυματισμοί χάλασαν τελείως τον ρυθμό. Ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο, αλλά μπάλα δεν βλέπαμε σε ένα παιχνίδι που η εικόνα του δεν είχε καμία σχέση με αυτή του πρώτου ημιχρόνου.

Τα πράγματα έγιναν πιο εύκολα για τους γηπεδούχους στο 69ο λεπτό και το αυτογκόλ του Τσίκο. Ο Τσέριν εκτέλεσε το φάουλ από τα δεξιά, με τον παίκτη του Αστέρα Τρίπολης AKTOR να στέλνει την μπάλα στα λάθος δίχτυα με κεφαλιά.

Με το 2-0 υπέρ του ο Παναθηναϊκός έκανε διαχείριση, έψαξε και το τρίτο γκολ και ξεκίνησε με νίκη την εποχή Ράφα Μπενίτεθ, φτάνοντας τους 12 βαθμούς. Από την άλλη, η αρκαδική ομάδα έμεινε στον πάτο του βαθμολογικού πίνακα.