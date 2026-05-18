Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Δώδεκα χρόνια στην έρημο: Στο «Steve Jobs in Exile», ο Τζόφρι Κέιν εμβαθύνει στην πορεία που ακολούθησε το «παιδί-θαύμα» της Apple Computer καθώς προσπαθούσε να χτίσει το επόμενο εγχείρημά του, τη NeXT Inc. Δεν πρόκειται για μια άγνωστη ιστορία, παρά τον υπότιτλο του βιβλίου, όμως σίγουρα δεν έχει τύχει της προσοχής που λαμβάνει εδώ. Και παρότι καταλήγει σε ένα ευτυχές τέλος, η διαδρομή είναι τόσο βασανιστική όσο και συναρπαστική.

Τα χρόνια που εξετάζονται εκτείνονται από το 1985, όταν ο Τζομπς απολύθηκε από την Apple έπειτα από επανειλημμένες συγκρούσεις με τον Τζον Σκάλι – τον πρόεδρο της PepsiCo που ο ίδιος είχε επιλέξει για να ηγηθεί της εταιρείας – έως το 1997, όταν ο Τζομπς επέστρεψε στην Apple ως σωτήρας, αφού οι επαγγελματίες μάνατζερ που είχαν αναλάβει την εταιρεία την είχαν οδηγήσει στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.

Ωστόσο, η Apple και η NeXT ακολουθούσαν παράλληλες, αν και παράξενες, πορείες. Την ώρα που η Apple πλησίαζε στην κατάρρευση, η NeXT πάσχιζε απεγνωσμένα να βγει από τα πολλαπλά αδιέξοδα που ο ίδιος ο Τζομπς είχε δημιουργήσει. Μπορεί ο Τζομπς να ήταν από τους βασικούς κήρυκες του δόγματος της Σίλικον Βάλεϊ περί αποτυχίας ως σκαλοπατιού προς την επιτυχία, όμως η δική του υπερβολική αυτοπεποίθηση λίγο έλειψε να μετατρέψει τη NeXT σε μια διαδρομή χωρίς προορισμό.

Η υπερβολική δαπάνη, η αναποφασιστικότητα, η κακή κρίση και μια γενικότερη πείσμονα στάση χαρακτήριζαν τη NeXT από την αρχή. Έχοντας δεσμευτεί να επενδύσει 7 εκατομμύρια δολάρια ως αρχικό κεφάλαιο για την εκκίνηση της νέας του εταιρείας, ο Τζομπς ξεκίνησε πληρώνοντας τον θρυλικό γραφίστα Πολ Ραντ 100.000 δολάρια για να δημιουργήσει το λογότυπο της εταιρείας. Τουλάχιστον το λογότυπο πέτυχε. Δεν συνέβη το ίδιο με τον υπολογιστή, τον οποίο ο Τζομπς επέμενε να έχει τη μορφή ενός τέλειου κύβου από κράμα μαγνησίου – αδιαφορώντας για το γεγονός ότι οι κύβοι είναι διαβόητα δύσκολοι στην κατασκευή και ότι το μαγνήσιο προκαλεί συχνά φουσκώματα στη βαφή. Ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος και μελλοντικός υποψήφιος πρόεδρος Χ. Ρος Περό εντυπωσιάστηκε αρκετά από το χάρισμα του Τζομπς ώστε να επενδύσει 20 εκατομμύρια δολάρια – και να παραμείνει στο εγχείρημα ακόμη και όταν κατάλαβε ότι δεν υπήρχε περίπτωση το μηχάνημα της NeXT να είναι έτοιμο εγκαίρως.

Ο Τζομπς συνέχιζε να κάνει αλλαγές – στα μικροτσίπ, στις πλακέτες κυκλωμάτων, στο λειτουργικό σύστημα – και κάθε αλλαγή είχε συνέπειες. Οι μάνατζερ που είχαν προσληφθεί για να λειτουργήσουν το άψογα σχεδιασμένο εργοστάσιο που κατασκεύαζε ο Τζομπς δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν αρκετά γρήγορα στις αλλαγές και απολύονταν ο ένας μετά τον άλλον. Αν κάτι πήγαινε στραβά, όπως συνήθως συνέβαινε, ο Τζομπς έβρισκε έναν αποδιοπομπαίο τράγο για να τον κατακεραυνώσει, κατά προτίμηση μπροστά σε όλους. Η NeXT έμενε όλο και πιο πίσω στο χρονοδιάγραμμα. «Η επιδίωξη της τελειότητας από τον Στιβ καταβρόχθιζε το χρονοδιάγραμμα», γράφει ο Κέιν.

Στο μεταξύ, η IBM συμφώνησε να συνεργαστεί με τον Τζομπς σε μια σύμπραξη που υποσχόταν 60 εκατομμύρια δολάρια για το λειτουργικό σύστημα που η NeXT είχε τελικά καταφέρει να αναπτύξει, καθώς και σημαντικά δικαιώματα από κάθε υπολογιστή της IBM που θα το χρησιμοποιούσε. Έπειτα ο Τζομπς θυμήθηκε ότι μισούσε την IBM. Παρέλειψε μια κρίσιμη συνάντηση και η συνεργασία κατέρρευσε λίγο αργότερα. Ο Τζομπς συνειδητοποίησε επίσης ότι δεν ήθελε να πουλά υπολογιστές στο κράτος – που ήταν εξαρχής ο λόγος συμμετοχής του Περό. Ο Περό αποχώρησε.

Η Canon είχε καταφέρει με κάποιον τρόπο να πειστεί να επενδύσει 100 εκατομμύρια δολάρια, αλλά με την IBM και τον Περό εκτός, η ιαπωνική εταιρεία ήταν, όπως σημειώνει ο Κέιν, «ο τελευταίος μεγάλος επενδυτής που είχε απομείνει». Μέχρι τότε, η NeXT είχε εξαντλήσει το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων της και βρισκόταν αντιμέτωπη με την αφερεγγυότητα, οπότε ο Τζομπς πέταξε στο Τόκιο και ζήτησε περισσότερα χρήματα. Η Canon κατέληξε να του δώσει άλλα 40 εκατομμύρια δολάρια, ώστε να μη χαθούν τα προηγούμενα 100 εκατομμύρια σε μια χρεοκοπία. Όταν επρόκειτο για τον Τζομπς, η πλάνη να μην πάρεις τα χρήματα του κόστους μόνο πλάνη δεν ήταν.

Ο Κέιν, δημοσιογράφος του οποίου τα προηγούμενα βιβλία περιλαμβάνουν το «Samsung Rising» (2020), ξετυλίγει αυτή την ιστορία με δεξιοτεχνία. Στην αφήγησή του, κάθε συνάντηση κρύβει μια ανατροπή, τα συμπεράσματα δεν είναι ποτέ προδιαγεγραμμένα και η αγωνία βρίσκεται σχεδόν πάντα σε απόσταση μιας-δύο σελίδων. Θα σπαταλήσει ο Τζομπς άλλη μια ευκαιρία; Θα εξανεμιστεί τελικά το χάρισμά του μπροστά στα αλλεπάλληλα ξεκινήματα και τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις; Θα καταφέρει όντως να φέρει εις πέρας την τελευταία εντυπωσιακή παρουσίαση προϊόντος; Θα ευθυγραμμιστούν ποτέ τα ρομπότ στο ειδικά σχεδιασμένο εργοστάσιό του με την απόλυτη ακρίβεια; Θα αγοράσει κανείς – οποιοσδήποτε – έναν υπολογιστή NeXT;

Αν οι αποτυχίες που συνάντησε ο Τζομπς ήταν σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα των δικών του επιλογών, οι επιτυχίες συχνά οφείλονταν στην τύχη. Η σημαντικότερη από αυτές: η σχεδόν χρεοκοπία της Apple το 1996. Αυτή ήταν το κλειδί για τη θριαμβευτική επιστροφή του.

Ύστερα από χρόνια προσπαθειών, η NeXT είχε καταφέρει να δημιουργήσει κάτι που δεν ήταν μόνο καινοτόμο αλλά και λειτουργικό. Όχι το υλικό – το οποίο ο Τζομπς εγκατέλειψε απρόθυμα επειδή ήταν πολύ ακριβό και δεν το ήθελε κανείς – αλλά το λειτουργικό σύστημα, το οποίο αποδείχθηκε τόσο επαναστατικό όσο εκείνος υποστήριζε εξαρχής. Σε μια εποχή που τα Windows της Microsoft δεν ήταν παρά μια κακοεκτελεσμένη αναπαραγωγή του αρχικού λειτουργικού του Macintosh, η NeXT προσέφερε πλήρες χρώμα, προηγμένο ήχο και γραφικά, καθώς και ένα προγραμματιστικό περιβάλλον που επέτρεπε στους προγραμματιστές να δημιουργούν εφαρμογές γρήγορα και εύκολα.

Η Apple, αντίθετα, είχε μετατραπεί σε ένα άναρχο σύνολο κακοσχεδιασμένων προϊόντων, βασισμένων σε ξεπερασμένο λογισμικό. Χρειαζόταν ένα θαύμα – και αυτό ακριβώς υπόσχονταν η NeXT και το λογισμικό της. Έτσι, ο τότε διευθύνων σύμβουλος της Apple, Γκιλ Αμέλιο, αγόρασε τη NeXT και μαζί της απέκτησε και τον Τζομπς. Ο Τζομπς επαναλάμβανε διαρκώς ότι δεν ήθελε να διοικήσει την Apple. Είναι ενδεικτικό της απελπισίας της εταιρείας ότι κατόρθωσε να πραγματοποιήσει μια αντίστροφη εξαγορά που κατέληξε με τον ίδιο να απολύει το μεγαλύτερο μέρος του διοικητικού συμβουλίου, να ορίζει το δικό του και τελικά να αναλαμβάνει προσωρινός διευθύνων σύμβουλος. Για την Apple, όπως και για τον Τζομπς, όλο αυτό το επεισόδιο είχε κάτι από «από μηχανής θεό» που δύσκολα θα γινόταν πιστευτό στη μυθοπλασία.

Ο Κέιν αποδεικνύει πειστικά τη βασική του θέση: ότι τα χρόνια του Τζομπς στη NeXT αποτέλεσαν το χωνευτήρι που τον μετέτρεψε από κακομαθημένο και πεισματάρη σε ώριμο ηγέτη. Η ιδιοφυΐα χρειαζόταν εξισορρόπηση, και στο «Steve Jobs in Exile» μπορεί κανείς να τη δει να συμβαίνει, ενίοτε μέρα με τη μέρα. Η μετάβαση δεν ήταν πλήρης: ο Τζομπς παρέμενε ισχυρογνώμων, αλλά πλέον οι πράξεις του ήταν συνειδητές και όχι παρορμητικές. Όταν τελικά αποφασίζει να τερματίσει τον «ιερό πόλεμο» που επί χρόνια διεξήγαγε εναντίον της Microsoft και να πείσει τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Μπιλ Γκέιτς, να βοηθήσει στη διάσωση της Apple, ο Κέιν σημειώνει ότι ο Τζομπς κατανοεί επιτέλους κάτι που δεν είχε καταλάβει ποτέ πριν: «Η δίκαιη αγανάκτηση δεν πληρώνει τους λογαριασμούς».

Κάποιοι μπορεί να θεωρήσουν ότι το «Steve Jobs in Exile» είναι ένα επιχειρηματικό βιβλίο, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αυτό που έχει δημιουργήσει ο Κέιν είναι μια μελέτη για τον ατομικό μαγνητισμό και τη δυναμική των ομάδων: για το πώς οι άνθρωποι μαθαίνουν να κυριαρχούν στα συναισθήματά τους, να δαμάζουν τους εσωτερικούς τους δαίμονες και να συνεργάζονται – ή και όχι.