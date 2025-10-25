Ο Δήμος Αθηναίων θα «σφραγίσει» το μπαρ στο Γκάζι, το μαγαζί απ’ όπου βγήκε η 16χρονη, η οποία αργότερα κατέληξε. Μάλιστα, η δημοτική Αρχή έχει αποφασίσει να το «κλείσει» με το μέγιστο διάστημα που μπορεί, δηλαδή για 60 ημέρες.
«Έδωσα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το μπαρ, που σέρβιρε παρανόμως ποτά σε ανήλικη με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα», είπε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και προσέθεσε:
«Για τη σημερινή Αρχή του Δήμου Αθηναίων η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη. Ελπίζω ότι οι όλες οι αρμόδιες Αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος, θα πράξουν ανάλογα».
Οφείλουν όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
