Κυριαρχικός και απόλυτος στο Καραϊσκάκη! Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος και κυρίως πιο παραγωγικός από την ΑΕΚ στο ντέρμπι της αγωνιστικής και πήρε την πρώτη του φετινή νίκη σε ντέρμπι!

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν απειλητικοί από νωρίς, όμως είδαν τον Στρακόσα σε πολύ καλή κατάσταση. Μια απερισκεψία του Βίντα οδήγησε στο 1-0 του Ελ Καμπί από τη βούλα, ενώ μετά μίλησε η… ποιότητα του Ταρέμι. Οι «κιτρινόμαυροι» βελτιώθηκαν στο δεύτερο μέρος, αλλά δεν απείλησαν ουσιαστικά το προβάδισμα των γηπεδούχων.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ ανέβηκε στους 19β., είναι στο -1 από τον ΠΑΟΚ και στο +3 από την ΑΕΚ που έμεινε πίσω.

Η πρώτη καλή στιγμή καταγράφηκε στο 8′ και ήταν για τον Ολυμπιακό. Ο Κοστίνια σέντραρε, ο Ελ Καμπί πήρε κεφαλιά, όμως ο Στρακόσα μπλόκαρε σταθερά.

Οι Πειραιώτες ήταν καλύτεροι και έχασαν τεράστια ευκαιρία στο 16′. Ο Ταρέμι βρήκε τον Ελ Καμπί με τέλεια λόμπα και εκείνος εκτέλεσε, όμως ο Στρακόσα έκανε φανταστική επέμβαση για να διώξει σε κόρνερ.

Η ΑΕΚ αρχικά δε μπορούσε να γίνει απειλητική, παρά από ατομικά λάθη. Ο Μπρούνο έκανε δύο και διόρθωσε το ένα.

Πάνω που η Ενωση πήγε να ανεβάσει ρυθμό, ένα τραγικό λάθος του Βίντα οδήγησε σε πέναλτι. Ο έμπεριος αμυντικός άπλωσε το χέρι του μέσα στη μεγάλη περιοχή, η μπάλα βρήκε σε αυτό και ο διαιτητής υπέδειξε την άσπρη βούλα. Ο Ελ Καμπί εκτέλσε, έστειλε τον Στρακόσα από την άλλη και έκανε το 1-0 στο 33′!

Στο 42′, μια αντεπίθεση οδήγησε πολύ κοντά στο 2-0. Ο Ποντένσε βρήκε με φόρα τη μπάλα στα όρια της περιοχής, αλλά το σουτ του κατέληξε λίγο δίπλα από την εστία.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, η ΑΕΚ βελτίωσε κάπως την εικόνα της και είχε μια καλή στιγμή με σουτ του Γιόβιτς έξω από την περιοχή.

Μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας, οι δύο προπονητές ξεκίνησαν τις αλλαγές. Ο Μεντιλίμπαρ έβαλε τον Τσικίνιο αντί του Καμπελά, ενώ ο Νίκολιτς πέρασε τους Κουτέσα και Γκατσίνοβιτς αντί των Καλοσκάμη και Μαρίν.

Η εμπιστοσύνη στον Ταρέμι… πλήρωσε! Στο 68′, ο Ποντένσε εκτέλεσε φάουλ από πλάγια θέση και ο Ιρανός πήρε φοβερή κεφαλιά από κοντά για το 2-0!

Αμέσως μετά, ο Μεντιλίμπαρ έκανε δύο προκαθορισμένες αλλαγές. Ο σκόρερ Ταρέμι και ο Γκαρθία αποχώρησαν για να δώσουν τις θέσεις τους στους Σιπιόνι και Ροντινέι, με τον Βραζιλίανο να επιστρέφει μετά από καιρό. Ο Νίκολιτς κινήθηκε επίσης, με τους Μάριο και Πιερό να αντικαθιστούν τους Κοϊτά και Μάνταλο.

Στο 79′, ο Πήλιος αντικατέστησε τον Πένραϊς, ενώ στο 83′ πέρασαν οι Στρεφέτσα και Γιάρεμτσουκ αντί των Ποντένσε και Ελ Καμπί.

Ως το τέλος της αναμέτρησης δεν έγινε σχεδόν τίποτα το αξιοσημείωτο, καθώς ο Ολυμπιακός έκανε λάθη στην τελική προσπάθεια, ενώ η Ενωση μπόρεσε να απειλήσει μόνο στο 90′, όταν ο Πήλιος βρήκε τον Γκατσίνοβιτς στο δεύτερο δοκάρι ελεύθερο και εκείνος σούταρε με τη μία, όμως ο Τζολάκης φώναξε «παρών» τη μοναδική φορά που χρειάστηκε να επέμβει.