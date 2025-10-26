Τις επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα από το Χημείο του Κράτους που θα δείξουν αν το νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι, – το οποίο σφραγίστηκε από τον Δήμο Αθηναίων εχθές Σάββατο 25/6- όπου διασκέδαζε η 16χρονη πριν αφήσει την τελευταία της πνοή, πουλούσε νοθευμένα ποτά.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ, αποκάλυψε ότι οι τοξικολογικές εξετάσεις ίσως ολοκληρωθούν νωρίτερα απ’ ό,τι συνήθως, ώστε να υπάρξουν γρήγορα απαντήσεις για τα αίτια του τραγικού θανάτου.

Ειδικότερα, η κ. Δημογλίδου, είπε στην ΕΡΤ, ότι «απαιτείται αρκετός χρόνος για να έχουμε ασφαλή αποτελέσματα, αλλά θεωρούμε λόγω του κατεπείγοντος εδώ για να δούμε αν συνδέεται η κατανάλωση αλκοόλ με το θάνατο θα έρθουν σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι θέμα βέβαια της επιστήμης κατά πόσο μπορεί γρήγορα να έχει αυτά τα αποτελέσματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι περιμένουμε και αποτελέσματα αυτή τη βδομάδα από το Χημείο του Κράτους από τα δείγματα που έλαβαν οι αστυνομικοί κατά τον έλεγχό τους στο κατάστημα.

Κι άλλες διώξεις για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι;

Από τις τοξικολογικές θα μπορούμε να διαπιστώσουμε σίγουρα αν στο κατάστημα πωλούνταν νοθευμένα ποτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε και για άλλες διώξεις. Είναι διαφορετικές οι διώξεις, καθώς μιλάμε για έκθεση όλων των ανθρώπων που εισέρχονται σε αυτό το κατάστημα, όχι μόνο των ανηλίκων».

Η κ. Δημογλίδου ανέφερε ότι τα υπόλοιπα μέλη της παρέας της 16χρονης «έχουν εξεταστεί από την αστυνομία και μάλιστα έχουν δώσει και συμπληρωματικές καταθέσεις, καθώς καταλαβαίνετε ότι οι αρχικές καταθέσεις ήταν δύσκολο να ληφθούν λόγω της κατάστασης και του σοκ στο οποίο βρισκόταν. Έχουν δώσει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται η αστυνομία για να ολοκληρώσει την προανάκριση και φυσικά έχει γίνει και η αλληλογραφία με άλλες υπηρεσίες, όπως είναι το ΕΚΑΒ, όπως είναι το νοσοκομείο, για να λάβουμε αλληλογραφία και να διαπιστώσουμε αν υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι που αισθάνθηκαν αδιαθεσία εξερχόμενοι από το συγκεκριμένο κατάστημα μετά την κατανάλωση αλκοόλ».

Οι παραβάσεις που έβαλαν λουκέτο στο κλαμπ

Η Κωνσταντία Δημογλίδου εξήγησε ότι το κατάστημα σφραγίστηκε άμεσα, καθώς το βράδυ του περιστατικού διαπιστώθηκαν δύο σοβαρές παραβάσεις:

Η είσοδος ανήλικης χωρίς ειδική εκδήλωση που να το επιτρέπει.

Η πώληση αλκοόλ σε ανήλικο άτομο.

«Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να υπάρχει αστυνομικός έξω από κάθε μαγαζί ή περίπτερο. Πρέπει να μιλήσουμε για την ευθύνη των ίδιων των ιδιοκτητών αυτών των καταστημάτων» ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: .«Και εδώ πρέπει να μας βοηθήσει και ο κόσμος, γιατί σε πολλές περιπτώσεις έχει φτάσει η αστυνομία, επειδή ακριβώς έχει γίνει μια ανώνυμη καταγγελία ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν ανήλικοι και προμηθεύονται αλκοόλ. Αυτό βοηθάει ακόμη περισσότερο το έργο μας, επειδή ακριβώς καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολλά αυτού του είδους τα καταστήματα».

350 ανήλικοι σε νοσοκομεία λόγω αλκοόλ

​Με αφορμή τον θάνατο της 16χρονης που διασκέδαζε στο Γκάζι, η Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε πως μόνο το τελευταίο τρίμηνο οι αστυνομικοί έχουν πραγματοποιήσει 24.000 ελέγχους σε νυχτερινά κέντρα ανά την επικράτεια για να διαπιστώσουν αν εφαρμόζεται το αυστηρότερο νομικό πλαίσιο.

Κατά την κ. Δημογλίδου οι έλεγχοι έφεραν 140 δικογραφίες και αυτόφωρα σε περιπτώσεις που ανήλικοι κατέληξαν στο νοσοκομείο λόγω μέθης. Συνολικά 350 ανήλικοι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο φέτος.

Η έκκληση της οικογένειας

Έκκληση προς τα μέσα ενημέρωσης κάνει η οικογένεια της 16χρονης, ζητώντας «να απέχουν εφεξής από κάθε δημοσίευση, αναπαραγωγή ή σχολιασμό που αφορά φωτογραφίες και βίντεο του παιδιού και τα μέλη της οικογένειάς».

Με ανακοίνωση τους τονίζουν ότι «η συνεχιζόμενη δημοσιοποίηση φωτογραφιών, βίντεο, προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν την ανήλικη κόρη μας, καθώς και η παρουσία δημοσιογράφων και τηλεοπτικών συνεργείων έξω από την κατοικία μας και στους χώρους όπου αναπαύεται, μας προκαλούν αφόρητο πόνο και παραβιάζουν την ιδιωτική μας ζωή».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας:

«Η οικογένεια της αγαπημένης μας, που έφυγε τόσο πρόωρα και άδικα από τη ζωή στο Γκάζι, την προηγούμενη εβδομάδα, απευθύνει θερμή παράκληση προς όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης — τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, έντυπα και ηλεκτρονικά — καθώς και προς κάθε διαδικτυακό ιστότοπο και μέσο κοινωνικής δικτύωσης:

Να σεβαστούν τη μνήμη του παιδιού μας και το βαθύ πένθος της οικογένειάς μας.

Η συνεχιζόμενη δημοσιοποίηση φωτογραφιών, βίντεο, προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν την ανήλικη κόρη μας, καθώς και η παρουσία δημοσιογράφων και τηλεοπτικών συνεργείων έξω από την κατοικία μας και στους χώρους όπου αναπαύεται, μας προκαλούν αφόρητο πόνο και παραβιάζουν την ιδιωτική μας ζωή.

Παρακαλούμε όλα τα ΜΜΕ να απέχουν εφεξής από κάθε δημοσίευση, αναπαραγωγή ή σχολιασμό που αφορά Φωτογραφίες και βίντεο του παιδιού και τα μέλη της οικογένειάς μας.

Ιδιαίτερα, παρακαλούμε να μην υπάρχει καμία ενόχληση ή προσέγγιση:

• προς τα μέλη της οικογένειάς μας,

• προς τους φίλους, συμμαθητές, καθηγητές και γνωστούς της ανήλικης,

• καθώς και προς πρόσωπα του κοινωνικού και γειτονικού της περιβάλλοντος.

Οι άνθρωποι αυτοί θρηνούν σιωπηλά και χρειάζονται προστασία και σεβασμό, όχι τηλεοπτικές κάμερες, φωτογραφίες ή δηλώσεις.

Η οικογένειά μας αναγνωρίζει τη σημασία της ενημέρωσης της κοινής γνώμης και κατανοεί ότι το τραγικό αυτό γεγονός έχει προκαλέσει συγκίνηση και ενδιαφέρον σε ολόκληρη την κοινωνία.

Ωστόσο, παρακαλούμε θερμά, η προβολή του θέματος να γίνεται με σεβασμό, ευαισθησία και αίσθημα ευθύνης, χωρίς να θίγεται η προσωπικότητα, η ιδιωτική ζωή και η ψυχική ηρεμία των ανθρώπων που πενθούν.

Όπως μας έχει επισήμως ενημερώσει η Ελληνική Αστυνομία, πολλές από τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν δημοσίως δεν ευσταθούν και δεν επιβεβαιώνονται.

Συνεπώς, παρακαλούμε τους εκπροσώπους των μέσων να δείξουν τη δέουσα υπευθυνότητα και να αναμένουν επίσημη ανακοίνωση από την Αστυνομία, εφόσον και όταν αυτή κριθεί σκόπιμη.

Παρακαλούμε επίσης να μην υπάρχει καμία περαιτέρω ενόχληση από δημοσιογράφους, φωτογράφους ή τηλεοπτικά συνεργεία, ούτε στην κατοικία μας ούτε στον χώρο ταφής του παιδιού μας.

Επιθυμούμε να θρηνήσουμε με ηρεμία, αξιοπρέπεια και σεβασμό προς τη μνήμη της.

Εμπιστευόμαστε ότι τα ΜΜΕ και οι δημοσιογράφοι θα επιδείξουν την αναγκαία ευαισθησία, ανθρωπιά και σεβασμό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Για την οικογένεια της εκλιπούσης ανήλικης

Οι γονείς »