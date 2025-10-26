Σκοράροντας στο δεύτερο μέρος ο ΠΑΟΚ συνέχισε το νικηφόρο σερί, επικρατώντας 3-0 στην Τούμπα του αξιόμαχου Βόλου.

Χάρη σε αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ανέβηκε στους 20 βαθμούς (6 νίκες-2 ισοπαλίες) και παραμένει στην πρώτη θέση.

Στον αντίποδα, έπειτα από το πέρας 8 αγωνιστικών, το σύνολο του Χουάν Φεράντο μετρά 4 νίκες-4 ήττες, συγκατοικώντας στην 4η θέση με Παναθηναϊκό, Άρη και Λεβαδειακό.

Η επόμενη υποχρέωση του ΠΑΟΚ είναι στο ίδιο γήπεδο κόντρα στην ΑΕΛ για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson (29/10, 21:30), ενώ την ερχόμενη Κυριακή (2/11, 19:30) θα δοκιμαστεί στις Σέρρες για το πρωτάθλημα.

Ο ΠΑΟΚ είχε 67% κατοχή στο 20λεπτο, ωστόσο δεν κατάφερε να τη μετουσιώσει σε γκολ, ούτε καν σε κυριαρχία.

Οι παίκτες του Λουτσέσκου επανήλθαν ορεξάτοι μετά την ανάπαυλα και μόλις στο 49′ βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Συγκεκριμένα, έπειτα από φάουλ του Ντεσπόντοφ, ο Γιακουμάκης έπιασε ένα υπέροχο εν κινήσει σουτ, ο Σιαμπάνης δεν κατάφερε να το εξουδετερώσει και οι γηπεδούχοι απέκτησαν προβάδισμα.

Μάλιστα αυτό ήταν το πρώτο γκολ του 30χρονου επιθετικού, στην 8η συμμετοχή του στο πρωτάθλημα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ (έχει άλλα 2 στην Ευρώπη).

Η χαρά μετριάστηκε στο «ασπρόμαυρο» στρατόπεδο, όταν ο Λόβρεν αποχώρησε στο 58′, απόρροια συμπτωμάτων ίωσης που επιδεινώθηκαν κατά τη διάρκεια του ματς.

Η σεμνή τελετή έλαβε τέλος στο 73′, όταν από ωραίο γύρισμα του Τέιλορ (πρώτη ασίστ σε 6 ματς σε όλες τις διοργανώσεις), ο Οζντόεφ χρίστηκε σκόρερ με άψογο πλασέ.

Σύντομα, όμως, συγκεκριμένα στο 78′, ο Σκωτσέζος μπακ ενημέρωσε τον πάγκο ότι δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει, πέφτοντας μάλιστα στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να γίνει η -τρίτη- αναγκαστική αλλαγή.

Η νίκη του ΠΑΟΚ πήρε μεγαλύτερη έκταση στο 80′, ο Γιακουμάκης κάλυψε όσο χρειαζόταν την μπάλα με το σώμα του και ο επερχόμενος Οζντόεφ την έστειλε στα δίχτυα του Σιαμπάνη με δυνατό σουτ.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάστρε (68′ Κένι), Λόβρεν (58′ Βολιάκο), Μιχαηλίδης, Τέιλορ (78′ Μπάμπα), Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ (68′ Ζίβκοβιτς), Ιβανούσετς (58′ Κωνσταντέλιας), Τάισον, Γιακουμάκης.

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Μύγας, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου (75′ Πίντσι), Σόρια, Φορτούνα, Μπουζούκης (60′ Γρόσδης), Τζόκα, Χουάνπι, Λάμπρου, Χάμουλιτς (75′ Μακνί).