Τους 9 φτάνουν οι προφυλακιστέοι για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς τον δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο «υπαρχηγός» της οργάνωσης, μετά από μία μαραθώνια απολογία το απόγευμα της Κυριακής.

Πρόκειται για έναν 38χρονο υπάλληλο σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων στην Κρήτη. Ο κατηγορούμενος φέρεται ενώπιον του ανακριτή να αρνήθηκε το βαρύ κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί σε βάρος του. Σύμφωνα με πληροφορίες, απολογούμενος υποστήριξε ότι ακολουθούσε όλες τις προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες για την υποβολή των δηλώσεων στο σύστημα.

Η απολογητική διαδικασία θα συνεχιστεί με τις απολογίες του 38χρονου από τα Γιαννιτσά, φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής ομάδας και της συζύγου του στην οποία αποδίδεται συγκεκριμένος ρόλος στη διακίνηση των παρανόμως αποκτηθέντων χρημάτων που εξασφάλιζε δολίως η οργάνωση.

Στη δικογραφία κομβικός ρόλος στην οργάνωσή αποδίδεται και στον πατέρα του 38χρονου ο οποίος αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε από τα δικαστήρια με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Το προφίλ των κατηγορούμενων

Ανάμεσά στους κατηγορούμενους για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων που θεωρείται ότι είχαν ρόλο – «κλειδί»βρίσκεται ένα ζευγάρι από τα Ιωάννινα που δήλωνε ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια και μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων και βοοειδών, καθώς και μία 53χρονη έμπορος, της οποίας οι δύο κόρες είναι επίσης κατηγορούμενες για την υπόθεση.

Επίσης, ένας άνδρας, ο οποίος είχε πολλές χρηματικές συναλλαγές από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού, με τον οποίο τον συνδέει και οικογενειακή σχέση και δύο αδέλφια, που σύμφωνα με το κατηγορητήριο, καλλιεργούσαν βαμβάκι και δήλωναν ψευδή στοιχεία για αγροτεμάχια, προκειμένου να λαμβάνουν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

«Αρνούμαστε τις κατηγορίες. Η αλήθεια είναι ότι μας είπαν ότι ως νέοι αγρότες μπορούμε να πάρουμε νόμιμη επιδότηση και ακολουθήσαμε τις διαδικασίες που μας υπέδειξαν. Δεν φανταζόμασταν ότι γινόταν απάτη».

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν επίσης:

Ένας σερβιτόρος ο οποίος δήλωνε καλλιεργητής βαμβακιού σε νοικιασμένα αγροτεμάχια, τα οποία παράλληλα παρουσίαζε ως δικά του και τα επινοικίαζε σε άλλον κατηγορούμενο.

Ένας ακόμα άνδρας, ο οποίος διοχέτευε τις επιδοτήσεις που εισέπραττε σε λογαριασμούς άλλων κατηγορουμένων για να συσκοτίσει τις αρχές ως προς την πραγματική προέλευση των χρημάτων.

Η τελευταία ομάδα εκ των συνολικά 37 κατηγορουμένων, θα οδηγηθεί για απολογίες αύριο Δευτέρα.

Η ανάρτηση Μητσοτάκη και η αντίδραση της αντιπολίτευσης

Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα social media.

«Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος, μέχρι να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι έλαβαν παράνομες ενισχύσεις. Ζητώ και πάλι την κατανόηση του αγροτικού κόσμου. Οι πληρωμές ξεκίνησαν και θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες».

«Ο πρωθυπουργός σήμερα επέλεξε να υποδυθεί τον ήρωα της διαφάνειας. Θα ήταν κωμωδία αν δεν ήταν τραγωδία. Στην πραγματικότητα είναι ο επισπεύδων της συγκάλυψης για να κρυφτεί ακόμα ένα σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

«Εκεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι. Αντί ο πρωθυπουργός να απολογηθεί για το σκάνδαλο των γαλάζιων ακρίδων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα 2,5 εκατ. ευρώ του «Φραπέ», την Jaguar και όλα τα άλλα, επιχαίρει σήμερα για επιτυχίες στο πεδίο της εξάρθρωσης του κυκλώματος. Επιτέλους, λίγη ντροπή», δήλωσε ο ΣΥΡΙΖΑ.