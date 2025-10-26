Η προετοιμασία της παρθενικής επίσκεψης του Φρίντριχ Μερτς στην Τουρκία με την ιδιότητα του καγκελάριου, που θα γίνει στις 30 Οκτωβρίου, ξεκίνησε σχεδόν από την ανάληψη των καθηκόντων του στις 6 Μαΐου, αλλά έκλεισε ουσιαστικά λίγες εβδομάδες μετά τη συνάντηση Μερτς-Ερντογάν στα Τίρανα, στο περιθώριο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Είχε προηγηθεί κοινή επίσκεψη του καγκελάριου, του Γάλλου προέδρου, του Βρετανού πρωθυπουργού και του ομολόγου του στο Κίεβο σε ένδειξη συντονισμένης συμπαράστασης στο Κίεβο. Κάτι σαν ένα whatever it takes προκειμένου να κερδίσει η Ουκρανία στρατιωτικά την επιτιθέμενη Ρωσία.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο Ζεμπάστιαν Χίλε, οι συνομιλίες θα αφορούν στη στενότερη συνεργασία στους τομείς της οικονομίας, της μετανάστευσης και της ασφάλειας.

Υπάρχουν «πολλά κοινά θέματα στους τομείς της μετανάστευσης, της ενέργειας και του εμπορίου» σημείωσε διευκρινίζοντας ότι η Τουρκία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μετανάστευση και ότι η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας ήταν «μια επιτυχημένη συμφωνία».

Ωστόσο, δεν θέλησε να πει προς ποια κατεύθυνση θα εξελιχθεί η συμφωνία αυτή στο μέλλον. Όμως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να αναφερθεί στα πιο ουσιώδη.

Στις υπογραφές για τα Eurofighter

Γιατί ο καγκελάριος Μερτς δεν πάει βέβαια με άδεια χέρια στην Άγκυρα. Σύμφωνα με όλες τις συγκλίνουσες πληροφορίες είναι θέμα χρόνου το πέσιμο υπογραφών για την απόκτηση 40 Eurofighter, διακαής πόθος της Τουρκίας από καιρό. Το ζήτημα κολλούσε στη γερμανική πλευρά.

Τα Eurofighter κατασκευάζονται από κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχουν η Βρετανία με το μεγαλύτερο ποσοστό, η Γαλλία, η Ιταλία και η Γερμανία. Για την παράδοση χρειάζεται η συγκατάθεση και των 4 χωρών, αλλά το Βερολίνο δεν έδινε το πράσινο φως αντιδρώντας στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Όμως οι γεωπολιτικές αλλαγές και ο ενεργός ρόλος της Τουρκίας στην Ουκρανία έκαναν την χώρα αναντικατάστατο εταίρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΒΗΜΑτος η παράδοση των πρώτων 20 που θα φέρουν πυραύλους Meteor, αναμένεται να ξεκινήσει το 2031. Το κόστος ανάπτυξης φαίνεται να το αναλαμβάνει η Γερμανία μαζί με τη Σαουδική Αραβία, ενώ η συναρμολόγηση των αεροσκαφών θα γίνει στη Βρετανία.

Η γερμανική πλευρά, η οποία υπέστη έντονες πιέσεις από τον Βρετανό πρωθυπουργό Στάρμερ για να δώσει το πράσινο φως, τονίζει συνεχώς ότι στη φάση έγκρισης ενημερωνόταν συνεχώς ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης και ότι δόθηκαν διαβεβαιώσεις πως η Τουρκία θα χρησιμοποιήσει τα αεροσκάφη μόνο στο πλαίσιο αλληλεγγύης στους κόλπους του ΝΑΤΟ και όχι εναντίον άλλου μέλους της συμμαχίας.

Η πληροφορία ότι η πώληση των Eurofighter στην Τουρκία βρίσκεται στις υπογραφές επιβεβαιώνει και ο Μίχαελ Σέλχορν, CEO στην Airbus Defence and Space. Σε αποκλειστική συνέντευξη στο τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ανατολού είπε ότι “οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε τελικό στάδιο, με την BAE Systems, τον βρετανικό εταίρο της κοινοπραξίας Eurofighter, να ηγείται πλέον των διαπραγματεύσεων με την Άγκυρα για την πώληση των 40 αεροσκαφών Eurofighter Typhoon”.

Η φήμη ότι την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται στην Άγκυρα και ο Βρετανός πρωθυπουργός με τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων και της Βασιλικής Αεροπορίας ενισχύουν την πεποίθηση ότι η πώληση των Eurofighter έχει ουσιαστικά κλείσει.

Στο SAFE η Τουρκία;

Ο Γιασάρ Αϊντίν, ερευνητής και αναλυτής του Ιδρύματος Πολιτικής και Οικονομίας του Βερολίνου κάνει λόγο για μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα που κάνει τη Γερμανία, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ να χρειάζονται την τουρκική πολεμική βιομηχανία, όσο ποτέ στο παρελθόν.

«Με το χρηματοδοτικό μέσο SAFE της ΕΕ, πχ η ΕΕ επιθυμεί να ενισχύσει την αμυντική και αποτρεπτική της ικανότητα και να εξοπλίσει τις ένοπλες δυνάμεις της» λέει ο Αϊντίν. «Τουλάχιστον σε αυτό το σημείο η Τουρκία μπαίνει στο παιχνίδι ως μια φθηνή και προσοδοφόρα αγορά προμηθειών, έτσι το βλέπουν και σκέφτονται οι Γερμανοί υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων».

Η γερμανική πλευρά έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ της συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα αυτό, όπως εκδηλώθηκε και με σχετικές δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ στην Τουρκία, στις 25 Οκτωβρίου. Η γερμανική διπλωματία θεωρεί ότι θα βρεθεί φόρμουλα και τρόπος να δοθούν διαβεβαιώσεις και να καμφθούν οι ενστάσεις Ελλάδας και Κύπρου.

Ο Γερμανός CEO της Airbus Defence and Space εκφράζει επίσης την ελπίδα ότι οι πολιτικές αντιρρήσεις και οι διαφορές «από διάφορα μέλη της ΕΕ», εννοώντας την Ελλάδα και την Κύπρο, δεν θα σταθούν εμπόδιο στη συμμετοχή της Τουρκίας σε κοινά προγράμματα προμηθειών της ΕΕ στον τομέα της άμυνας. «Η βιομηχανία δεν είναι αυτή που αποφασίζει τι πρέπει να συζητήσουν μεταξύ τους οι πολιτικοί. Πιστεύω ότι αυτά τα ζητήματα πρέπει να επιλυθούν μέσω διαλόγου», δήλωσε στο τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο.

«Η Τουρκία δεν είναι μέλος της ΕΕ, αλλά είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Ως εκ τούτου, πρέπει να υπάρχει τρόπος και δρόμος για συνεργασία …Νομίζω ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν συνειδητοποιήσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ευρώπη από άποψη ασφάλειας. Και έχουν επίσης συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορούν να εξαρτώνται αποκλειστικά από τις ΗΠΑ».